Какая профессия вам подходит лучше всего по дате рождения — нумерология подскажет

Коллеги по работе. Фото: freepik.com

Выбор профессии — один из самых ответственных шагов в жизни, ведь от него зависит не только ваш доход, но и ощущение удовлетворения и реализации. Нумерологи утверждают, именно ваша дата рождения может подсказать, какая работа максимально раскроет ваши способности и таланты.

Новини.LIVE со ссылкой на Parade рассказывает, какая профессия подойдет вам лучше всего по дате рождения.

Реклама

Читайте также:

Ваша идеальная профессия по дате рождения

Рожденные 1, 10, 19, 28 числа — Лидер

Люди, которые отмечают свой день рождения в эти даты, обладают природными лидерскими качествами. Они инициативны и всегда стремятся достигать результатов. Лучше всего они раскрываются, когда ведут и создают. Идеальная профессия:

предприниматель;

CEO;

креативный директор;

продюсер.

Рожденные 2, 11, 20, 29 числа — Целитель

В эти даты рождаются медиаторы и миротворцы, способные вкладывать душу в свою работу. Им подойдет любая деятельность, позволяющая строить глубокие взаимоотношения. Самые лучшие профессии:

учитель;

терапевт;

психолог;

коуч;

наставник;

консультант.

Рожденные 3, 12, 21, 30 числа — Творец

Такие люди чрезвычайно коммуникабельны и креативны. Благодаря живому уму и энергичному характеру они расцветают в работе, где постоянно нужно мыслить и придумывать новое. Идеальные направления в карьере:

писательство;

маркетинг;

публичные выступления;

актерская деятельность.

Рожденные 4, 13, 22, 31 числа — Строитель

Эти люди стремятся к стабильности и результативности. Они способны создавать прочную основу для любого дела. Практичность и системность помогают им достигать больших результатов. Профессии:

инженер;

архитектор;

аналитик;

руководитель операций.

Рожденные 5, 14, 23 числа — Коммуникатор

Рожденные в эти даты динамичны и любознательны, они быстро адаптируются к изменениям и трендам. Идеальные профессии:

журналист;

путешественник;

продавец;

креатор в социальных медиа.

Рожденные 6, 15, 24 числа — Опекун

Такие люди харизматичные и утонченные. Они способны создавать атмосферу доверия и поддержки. Идеальная профессия:

учитель;

дизайнер;

медицинский работник;

лидер общества.

Рожденные 7, 16, 25 числа — Мистик

Люди, рожденные в эти дни, задумчивые и целеустремленные, с природным талантом видеть скрытый смысл как в простых, так и в сложных вещах. Они прекрасно анализируют и находят закономерности там, где другие их не замечают. Идеальные профессии:

исследователь;

ученый;

аналитик;

духовный наставник.

Рожденные 8, 17, 26 числа — Исполнительный директор

Люди, рожденные в эти дни, обладают внутренней мудростью и сильным авторитетом. Благодаря организованности они могут преуспеть почти в любой сфере, но больше всего преуспевают в работе с четкими системами и конкретными задачами:

руководитель;

финансовый консультант;

менеджер;

лидер проектов.

Рожденные 9, 18, 27 числа — Гуманист

Эти люди стремятся к переменам и часто имеют нестандартный взгляд на мир. Их цель — вдохновлять других и делать мир лучше. Идеальные профессии:

активист;

художник;

консультант;

организатор социальных проектов.

Также делимся другими интересными темами по нумерологии

Когда рождаются настоящие экстрасенсы, которые чувствуют настроение других и безошибочно принимают решения.

В какие даты рождаются те, кто животных любят больше, чем людей.

Когда рождаются самые упрямые люди.