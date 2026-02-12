Відео
Як уникнути нещасть у п'ятницю, 13 лютого — головні заборони

Як уникнути нещасть у п'ятницю, 13 лютого — головні заборони

Дата публікації: 12 лютого 2026 23:45
П'ятниця, 13 лютого 2026 — які заборони допоможуть уникнути нещасть
Заборони у п'ятницю 13-те. Колаж: Новини.LIVE

День, від якого ми завжди очікуємо важку енергетику, — п'ятниця, 13-те. Люди здавна вірили, що саме у таку дату є ризик помилок, конфліктів і невдач. Тому дотримувалися певних заборон та порад, які допомагали провести цей час спокійно.

Читайте також:

Новини.LIVE розповідає, що категорично не можна робити у п'ятницю, 13 лютого, та як провести цей день, щоб уникнути нещасть.

П'ятниця, 13 лютого 2026 — головні заборони дня

За народними прикметами та езотеричними порадами, у цей не можна:

  • Починати нові справи

У цей день не радять запускати важливі проєкти, міняти роботу, починати щось нове. Вважається, що такі починання можуть зіткнутися з перешкодами та швидко втратити перспективу.

  • Ухвалювати важливих рішень

Краще перенести на інший день:

  • підписання договорів;
  • фінансові угоди;
  • юридичні питання;
  • кар'єрні зміни.

У цей день підвищений ризик помилок і неправильних висновків.

  • Позичати або брати гроші в борг

За прикметами, такі фінансові операції можуть притягнути нестабільність і втрати.

  • Планувати весілля та важливі події

Одруження, великі святкування та відповідальні заходи цього дня вважаються невдалими. У народі вірили, що такі союзи можуть бути недовгими або проблемними.

  • Подорожувати

Поїздки в п'ятницю 13-го часто пов'язують із затримками, несподіваними труднощами та неприємними ситуаціями в дорозі.

  • Стригти волосся і нігті

За прикметами, стрижка в цей день може негативно вплинути на: енергетичний стан, здоров'я та зовнішній вигляд.

  • Дивитися в розбите дзеркало

Це може принести великі нещастя.

  • Саджати рослини

Садівникам і дачникам радять відкласти посадку. Вважається, що рослини, висаджені у п'ятницю 13-го, погано ростуть і дають слабкий урожай.

  • Виносити сміття

У народі вірили, що разом зі сміттям можна "винести" удачу.

  • Сваритися

Конфлікти, розпочаті цього дня, можуть затягнутися надовго та мати серйозні наслідки для стосунків.

 

П'ятниця, 13 лютого 2026 — головні заборони дня
13-те число у календарі. Фото: istockphoto.com

Що можна робити у п'ятницю, 13 лютого, щоб уникнути проблем

Попри забобони, цей день можна провести спокійно та з користю, якщо дотримуватися простих рекомендацій:

  • Налаштуйте себе на позитив

Вранці варто:

  • усміхнутися собі в дзеркалі;
  • промовити позитивні слова про майбутній день.

Такі прості дії відженуть від вас не лише поганий настрій, а й невдачі.

  • Завершуйте старі справи

П'ятниця, 13-го, добре підходить для: наведення порядку, завершення відкладених завдань. Такі дії дарують відчуття стабільності.

  • Приділіть час здоров'ю та відпочинку

Корисно:

  • прогулятися на свіжому повітрі;
  • зайнятися легкою фізичною активністю;
  • відвідати басейн або зайнятися йогою.

Це допоможе зняти напругу та відновити енергію.

  • Проводьте час із близькими

Спілкування з родиною та друзями, спільний перегляд фільмів або душевні розмови допоможуть зробити день приємним і теплим.

Як очистити енергію у п'ятницю, 13 лютого — прості ритуали

Ритуал для очищення енергії

Запаліть свічку або ароматичну паличку. Станьте в центрі кімнати, повільно подихайте та уявіть, як тривоги й негатив залишають вас. Подумки побажайте собі спокою, захисту та удачі.

Створення оберегу для захисту та удачі

У невеликий мішечок можна покласти:

  • лавровий лист;
  • невеликий камінчик або кристал;
  • символічний оберіг.

Тримаючи його в руках, варто подумки побажати собі безпеки, стабільності та успіху.

Раніше ми писали, кому астрологи радять бути особливо обережними у цю п'ятницю, 13-те.

 

заборони п'ятниця 13-те
Ольга Зорич - Редактор
Автор:
Ольга Зорич
