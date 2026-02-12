П'ятниця, 13 лютого 2026 — які заборони допоможуть уникнути нещасть

Як уникнути нещасть у п'ятницю, 13 лютого — головні заборони
День, від якого ми завжди очікуємо важку енергетику, — п'ятниця, 13-те. Люди здавна вірили, що саме у таку дату є ризик помилок, конфліктів і невдач. Тому дотримувалися певних заборон та порад, які допомагали провести цей час спокійно.
Новини.LIVE розповідає, що категорично не можна робити у п'ятницю, 13 лютого, та як провести цей день, щоб уникнути нещасть.
П'ятниця, 13 лютого 2026 — головні заборони дня
За народними прикметами та езотеричними порадами, у цей не можна:
- Починати нові справи
У цей день не радять запускати важливі проєкти, міняти роботу, починати щось нове. Вважається, що такі починання можуть зіткнутися з перешкодами та швидко втратити перспективу.
- Ухвалювати важливих рішень
Краще перенести на інший день:
- підписання договорів;
- фінансові угоди;
- юридичні питання;
- кар'єрні зміни.
У цей день підвищений ризик помилок і неправильних висновків.
- Позичати або брати гроші в борг
За прикметами, такі фінансові операції можуть притягнути нестабільність і втрати.
- Планувати весілля та важливі події
Одруження, великі святкування та відповідальні заходи цього дня вважаються невдалими. У народі вірили, що такі союзи можуть бути недовгими або проблемними.
- Подорожувати
Поїздки в п'ятницю 13-го часто пов'язують із затримками, несподіваними труднощами та неприємними ситуаціями в дорозі.
- Стригти волосся і нігті
За прикметами, стрижка в цей день може негативно вплинути на: енергетичний стан, здоров'я та зовнішній вигляд.
- Дивитися в розбите дзеркало
Це може принести великі нещастя.
- Саджати рослини
Садівникам і дачникам радять відкласти посадку. Вважається, що рослини, висаджені у п'ятницю 13-го, погано ростуть і дають слабкий урожай.
- Виносити сміття
У народі вірили, що разом зі сміттям можна "винести" удачу.
- Сваритися
Конфлікти, розпочаті цього дня, можуть затягнутися надовго та мати серйозні наслідки для стосунків.
Що можна робити у п'ятницю, 13 лютого, щоб уникнути проблем
Попри забобони, цей день можна провести спокійно та з користю, якщо дотримуватися простих рекомендацій:
- Налаштуйте себе на позитив
Вранці варто:
- усміхнутися собі в дзеркалі;
- промовити позитивні слова про майбутній день.
Такі прості дії відженуть від вас не лише поганий настрій, а й невдачі.
- Завершуйте старі справи
П'ятниця, 13-го, добре підходить для: наведення порядку, завершення відкладених завдань. Такі дії дарують відчуття стабільності.
- Приділіть час здоров'ю та відпочинку
Корисно:
- прогулятися на свіжому повітрі;
- зайнятися легкою фізичною активністю;
- відвідати басейн або зайнятися йогою.
Це допоможе зняти напругу та відновити енергію.
- Проводьте час із близькими
Спілкування з родиною та друзями, спільний перегляд фільмів або душевні розмови допоможуть зробити день приємним і теплим.
Як очистити енергію у п'ятницю, 13 лютого — прості ритуали
Ритуал для очищення енергії
Запаліть свічку або ароматичну паличку. Станьте в центрі кімнати, повільно подихайте та уявіть, як тривоги й негатив залишають вас. Подумки побажайте собі спокою, захисту та удачі.
Створення оберегу для захисту та удачі
У невеликий мішечок можна покласти:
- лавровий лист;
- невеликий камінчик або кристал;
- символічний оберіг.
Тримаючи його в руках, варто подумки побажати собі безпеки, стабільності та успіху.
Раніше ми писали, кому астрологи радять бути особливо обережними у цю п'ятницю, 13-те.
Читайте Новини.LIVE!