Пятница, 13 февраля 2026 — какие запреты помогут избежать несчастий

Как избежать несчастий в пятницу, 13 февраля — главные запреты
День, от которого мы всегда ожидаем тяжелую энергетику, — пятница, 13-е. Люди издавна верили, что именно в такую дату есть риск ошибок, конфликтов и неудач. Поэтому придерживались определенных запретов и советов, которые помогали провести это время спокойно.
Новини.LIVE рассказывает, что категорически нельзя делать в пятницу, 13 февраля, и как провести этот день, чтобы избежать несчастий.
Пятница, 13 февраля 2026 — главные запреты дня
По народным приметам и эзотерическим советам, в этот день нельзя:
- Начинать новые дела
В этот день не советуют запускать важные проекты, менять работу, начинать что-то новое. Считается, что такие начинания могут столкнуться с препятствиями и быстро потерять перспективу.
- Принимать важные решения
Лучше перенести на другой день:
- подписание договоров;
- финансовые сделки;
- юридические вопросы;
- карьерные изменения.
В этот день повышен риск ошибок и неправильных выводов.
- Одалживать или брать деньги в долг
По приметам, такие финансовые операции могут привлечь нестабильность и потери.
- Планировать свадьбу и важные события
Бракосочетания, большие празднования и ответственные мероприятия в этот день считаются неудачными. В народе верили, что такие союзы могут быть недолгими или проблемными.
- Путешествовать
Поездки в пятницу 13-го часто связывают с задержками, неожиданными трудностями и неприятными ситуациями в дороге.
- Стричь волосы и ногти
По приметам, стрижка в этот день может негативно повлиять на: энергетическое состояние, здоровье и внешний вид.
- Смотреть в разбитое зеркало
Это может принести большие несчастья.
- Сажать растения
Садоводам и дачникам советуют отложить посадку. Считается, что растения, высаженные в пятницу 13-го, плохо растут и дают слабый урожай.
- Выносить мусор
В народе верили, что вместе с мусором можно "вынести" удачу.
- Ссориться
Конфликты, начатые в этот день, могут затянуться надолго и иметь серьезные последствия для отношений.
Что можно делать в пятницу, 13 февраля, чтобы избежать проблем
Несмотря на суеверия, этот день можно провести спокойно и с пользой, если придерживаться простых рекомендаций:
- Настройте себя на позитив
Утром стоит:
- улыбнуться себе в зеркале;
- проговорить положительные слова о предстоящем дне.
Такие простые действия отгонят от вас не только плохое настроение, но и неудачи.
- Завершайте старые дела
Пятница, 13-го, хорошо подходит для: наведения порядка, завершения отложенных задач. Такие действия дарят ощущение стабильности.
- Уделите время здоровью и отдыху
Полезно:
- прогуляться на свежем воздухе;
- заняться легкой физической активностью;
- посетить бассейн или заняться йогой.
Это поможет снять напряжение и восстановить энергию.
- Проводите время с близкими
Общение с семьей и друзьями, совместный просмотр фильмов или душевные разговоры помогут сделать день приятным и теплым.
Как очистить энергию в пятницу, 13 февраля — простые ритуалы
Ритуал для очищения энергии
Зажгите свечу или ароматическую палочку. Станьте в центре комнаты, медленно подышите и представьте, как тревоги и негатив покидают вас. Мысленно пожелайте себе спокойствия, защиты и удачи.
Создание оберега для защиты и удачи
В небольшой мешочек можно положить:
- лавровый лист;
- небольшой камушек или кристалл;
- символический оберег.
Держа его в руках, стоит мысленно пожелать себе безопасности, стабильности и успеха.
