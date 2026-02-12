Видео
Как избежать несчастий в пятницу, 13 февраля — главные запреты

Как избежать несчастий в пятницу, 13 февраля — главные запреты

Ua ru
Дата публикации 12 февраля 2026 23:45
Пятница, 13 февраля 2026 — какие запреты помогут избежать несчастий
Запреты в пятницу 13-е. Коллаж: Новини.LIVE

День, от которого мы всегда ожидаем тяжелую энергетику, — пятница, 13-е. Люди издавна верили, что именно в такую дату есть риск ошибок, конфликтов и неудач. Поэтому придерживались определенных запретов и советов, которые помогали провести это время спокойно.

Читайте также:

Новини.LIVE рассказывает, что категорически нельзя делать в пятницу, 13 февраля, и как провести этот день, чтобы избежать несчастий.

Пятница, 13 февраля 2026 — главные запреты дня

По народным приметам и эзотерическим советам, в этот день нельзя:

  • Начинать новые дела

В этот день не советуют запускать важные проекты, менять работу, начинать что-то новое. Считается, что такие начинания могут столкнуться с препятствиями и быстро потерять перспективу.

  • Принимать важные решения

Лучше перенести на другой день:

  • подписание договоров;
  • финансовые сделки;
  • юридические вопросы;
  • карьерные изменения.

В этот день повышен риск ошибок и неправильных выводов.

  • Одалживать или брать деньги в долг

По приметам, такие финансовые операции могут привлечь нестабильность и потери.

  • Планировать свадьбу и важные события

Бракосочетания, большие празднования и ответственные мероприятия в этот день считаются неудачными. В народе верили, что такие союзы могут быть недолгими или проблемными.

  • Путешествовать

Поездки в пятницу 13-го часто связывают с задержками, неожиданными трудностями и неприятными ситуациями в дороге.

  • Стричь волосы и ногти

По приметам, стрижка в этот день может негативно повлиять на: энергетическое состояние, здоровье и внешний вид.

  • Смотреть в разбитое зеркало

Это может принести большие несчастья.

  • Сажать растения

Садоводам и дачникам советуют отложить посадку. Считается, что растения, высаженные в пятницу 13-го, плохо растут и дают слабый урожай.

  • Выносить мусор

В народе верили, что вместе с мусором можно "вынести" удачу.

  • Ссориться

Конфликты, начатые в этот день, могут затянуться надолго и иметь серьезные последствия для отношений.

 

П'ятниця, 13 лютого 2026 — головні заборони дня
13-е число в календаре. Фото: istockphoto.com

Что можно делать в пятницу, 13 февраля, чтобы избежать проблем

Несмотря на суеверия, этот день можно провести спокойно и с пользой, если придерживаться простых рекомендаций:

  • Настройте себя на позитив

Утром стоит:

  • улыбнуться себе в зеркале;
  • проговорить положительные слова о предстоящем дне.

Такие простые действия отгонят от вас не только плохое настроение, но и неудачи.

  • Завершайте старые дела

Пятница, 13-го, хорошо подходит для: наведения порядка, завершения отложенных задач. Такие действия дарят ощущение стабильности.

  • Уделите время здоровью и отдыху

Полезно:

  • прогуляться на свежем воздухе;
  • заняться легкой физической активностью;
  • посетить бассейн или заняться йогой.

Это поможет снять напряжение и восстановить энергию.

  • Проводите время с близкими

Общение с семьей и друзьями, совместный просмотр фильмов или душевные разговоры помогут сделать день приятным и теплым.

Как очистить энергию в пятницу, 13 февраля — простые ритуалы

Ритуал для очищения энергии

Зажгите свечу или ароматическую палочку. Станьте в центре комнаты, медленно подышите и представьте, как тревоги и негатив покидают вас. Мысленно пожелайте себе спокойствия, защиты и удачи.

Создание оберега для защиты и удачи

В небольшой мешочек можно положить:

  • лавровый лист;
  • небольшой камушек или кристалл;
  • символический оберег.

Держа его в руках, стоит мысленно пожелать себе безопасности, стабильности и успеха.

Ранее мы писали, кому астрологи советуют быть особенно осторожными в эту пятницу, 13-е.

 

запреты пятница 13-е
Ольга Зорич - Редактор
Автор:
Ольга Зорич
