День знань 2025 — як красиво привітати вчителів, колег, дітей з 1 вересня

В Україні відзначають 1 вересня — День знань. Це час, коли школярі йдуть до школи отримувати нові знання, а вчителі знову відкривають двері у світ науки та мудрості. Таке світле та натхненне свято — привід привітати учнів, вчителів та батьків й побажати успіхів, наполегливості та терпіння.

Новини.LIVE ділиться красивими, яскравими та позитивними привітаннями з 1 вересня у прозі, віршах та листівках.

З Першим дзвоником 2025 — привітання у віршах українською мовою

Учителю! Пораднику і друже!

Ви вибрали дорогу непросту.

Ми вам сьогодні дякуємо дуже

За вашу працю вчительську святу.

За розум осяйний,

За мудрість й доброту від Бога,

Прославимо в віках —

Звеличимо в піснях —

Високу працю педагога.

Як в казці стеляться путі,

Навкруг широкий обрій.

Для нас відкрито все в житті,

Аби учились добре!

***

Із Днем знань тебе вітаю!

Гарних днів тобі бажаю,

Що ти в школі проведеш

По житті ти пронесеш!

***

Вересень щедро сонцем зігрітий,

В школу повсюди сходяться діти.

Квіти барвисті в них у руках,

Вогники щастя ясніють в очах.

В кожного радісна усмішка сяє,

Дзвоником першим їх школа вітає.

***

Сьогодні підеш в перший клас,

Візьмеш підручник перший раз,

І потім довгими шляхами

До знань ти будеш йти роками.

Тебе вітаю, милий дуже,

Щоб не було тобі байдуже!

***

Перший клас сьогодні вам

Відчиняє двері,

Порадуйте і тат, і мам,

Будьте мудрі й вчені,

Поважайте вчителів,

Добрих друзів майте,

На дванадцять завжди вчіться,

А двійок — не майте!

***

Троянди, айстри, ружі і майори —

Сьогодні діти дружно йдуть до школи,

Крокують поряд горді мама й тато —

І всюди радості й пісень багато!

Вже дзвоник залунає в школі скоро,

І на уроки учні підуть хором,

Відчинять двері у таку чудову

Країну знань, цікаву і казкову!

***

Хай навчання в радість буде,

Хай наука не забуде

Поміститись в голові,

Щоб вдавалося все тобі!

Загалом, ти добре вчися,

І ніколи не журися

Про оцінки, про свої,

Знай, що головне в житті,

Це освіта і знання,

Школа, вчитель і рідня!

***

Ось перший дзвоник гучно вам лунає, —

Це школа щиро кожному бажає

Навчатись із натхненням, із любов'ю,

І бути всім родиною одною.

Щоб до наук цікавість вас хилила,

Щоб фізкультура теж вам була мила,

І щоб засяяла вам зірка та у небі,

Що забере із мрій всі перепони-стелі!

***

З першим вересня вітаю,

Свята гарного бажаю,

Як навчальний рік почнеться

Вдача хай тобі всміхнеться.

Буде весело й цікаво

Щось новеньке пізнавати,

І завжди високі бали

По усім предметам мати.

***

Осінь, осінь — храм святий науки,

Золотий дзвіночок школяра.

Хай завжди умілі будуть руки

І розумна й світла голова.

Хай любов до кожного предмету

У серця вкладають вчителі.

Хай знання врятують нам планету

І збудують щастя на Землі!

Щирі та веселі привітання з Днем знань у прозі

Вітаю з Днем знань! Нехай цей навчальний рік стане особливим — сповненим яскравих вражень, натхнення, нових ідей та блискучих результатів.

***

Зі святом 1 вересня! Бажаю, щоб попереду на вас чекали цікаві відкриття, сміливі досягнення та перемоги, які роблять життя щасливішим. Мрійте, дійте і вірте у свої сили!

***

З Днем знань! Нехай жага до навчання буде невичерпною, а кожен день дарує нові можливості, добрі зустрічі та вагомі успіхи.

***

Нехай кожен новий урок відкриває перед вами дивовижний світ знань, надихає і окрилює. Бажаю цікавих уроків, високих оцінок і щирого прагнення стати кращими. З Днем знань!

***

Вітаю з Першим дзвоником! Бажаю, щоб ваша наполегливість, старання та талант допомогли досягти справжніх висот у житті.

***

З початком нового навчального року! Хай він буде ще яскравішим, успішнішим і насиченішим, ніж попередній.

З 1 вересня 2025 — яскраві та красиві листівки

Відеопривітання з 1 вересня 2025 року

Також ділимося з вами календарем свят та вихідних днів на вересень 2025 року, який допоможе не пропустити важливі державні, професійні та міжнародні дати.