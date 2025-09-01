День знань 2025 — як красиво привітати вчителів, колег, дітей з 1 вересня

Як привітати з Днем знань 2025 — листівки та проза на 1 вересня
В Україні відзначають 1 вересня — День знань. Це час, коли школярі йдуть до школи отримувати нові знання, а вчителі знову відкривають двері у світ науки та мудрості. Таке світле та натхненне свято — привід привітати учнів, вчителів та батьків й побажати успіхів, наполегливості та терпіння.
Новини.LIVE ділиться красивими, яскравими та позитивними привітаннями з 1 вересня у прозі, віршах та листівках.
З Першим дзвоником 2025 — привітання у віршах українською мовою
Учителю! Пораднику і друже!
Ви вибрали дорогу непросту.
Ми вам сьогодні дякуємо дуже
За вашу працю вчительську святу.
За розум осяйний,
За мудрість й доброту від Бога,
Прославимо в віках —
Звеличимо в піснях —
Високу працю педагога.
Як в казці стеляться путі,
Навкруг широкий обрій.
Для нас відкрито все в житті,
Аби учились добре!
***
Із Днем знань тебе вітаю!
Гарних днів тобі бажаю,
Що ти в школі проведеш
По житті ти пронесеш!
***
Вересень щедро сонцем зігрітий,
В школу повсюди сходяться діти.
Квіти барвисті в них у руках,
Вогники щастя ясніють в очах.
В кожного радісна усмішка сяє,
Дзвоником першим їх школа вітає.
***
Сьогодні підеш в перший клас,
Візьмеш підручник перший раз,
І потім довгими шляхами
До знань ти будеш йти роками.
Тебе вітаю, милий дуже,
Щоб не було тобі байдуже!
***
Перший клас сьогодні вам
Відчиняє двері,
Порадуйте і тат, і мам,
Будьте мудрі й вчені,
Поважайте вчителів,
Добрих друзів майте,
На дванадцять завжди вчіться,
А двійок — не майте!
***
Троянди, айстри, ружі і майори —
Сьогодні діти дружно йдуть до школи,
Крокують поряд горді мама й тато —
І всюди радості й пісень багато!
Вже дзвоник залунає в школі скоро,
І на уроки учні підуть хором,
Відчинять двері у таку чудову
Країну знань, цікаву і казкову!
***
Хай навчання в радість буде,
Хай наука не забуде
Поміститись в голові,
Щоб вдавалося все тобі!
Загалом, ти добре вчися,
І ніколи не журися
Про оцінки, про свої,
Знай, що головне в житті,
Це освіта і знання,
Школа, вчитель і рідня!
***
Ось перший дзвоник гучно вам лунає, —
Це школа щиро кожному бажає
Навчатись із натхненням, із любов'ю,
І бути всім родиною одною.
Щоб до наук цікавість вас хилила,
Щоб фізкультура теж вам була мила,
І щоб засяяла вам зірка та у небі,
Що забере із мрій всі перепони-стелі!
***
З першим вересня вітаю,
Свята гарного бажаю,
Як навчальний рік почнеться
Вдача хай тобі всміхнеться.
Буде весело й цікаво
Щось новеньке пізнавати,
І завжди високі бали
По усім предметам мати.
***
Осінь, осінь — храм святий науки,
Золотий дзвіночок школяра.
Хай завжди умілі будуть руки
І розумна й світла голова.
Хай любов до кожного предмету
У серця вкладають вчителі.
Хай знання врятують нам планету
І збудують щастя на Землі!
Щирі та веселі привітання з Днем знань у прозі
Вітаю з Днем знань! Нехай цей навчальний рік стане особливим — сповненим яскравих вражень, натхнення, нових ідей та блискучих результатів.
***
Зі святом 1 вересня! Бажаю, щоб попереду на вас чекали цікаві відкриття, сміливі досягнення та перемоги, які роблять життя щасливішим. Мрійте, дійте і вірте у свої сили!
***
З Днем знань! Нехай жага до навчання буде невичерпною, а кожен день дарує нові можливості, добрі зустрічі та вагомі успіхи.
***
Нехай кожен новий урок відкриває перед вами дивовижний світ знань, надихає і окрилює. Бажаю цікавих уроків, високих оцінок і щирого прагнення стати кращими. З Днем знань!
***
Вітаю з Першим дзвоником! Бажаю, щоб ваша наполегливість, старання та талант допомогли досягти справжніх висот у житті.
***
З початком нового навчального року! Хай він буде ще яскравішим, успішнішим і насиченішим, ніж попередній.
З 1 вересня 2025 — яскраві та красиві листівки
Відеопривітання з 1 вересня 2025 року
Також ділимося з вами календарем свят та вихідних днів на вересень 2025 року, який допоможе не пропустити важливі державні, професійні та міжнародні дати.
