Головна Свята Як привітати з Днем знань 2025 — листівки та проза на 1 вересня

Як привітати з Днем знань 2025 — листівки та проза на 1 вересня

Ua ru
Дата публікації: 1 вересня 2025 05:42
День знань 2025 — як красиво привітати вчителів, колег, дітей з 1 вересня
Українські школярі йдуть до школи. Фото: pexels.com

В Україні відзначають 1 вересня — День знань. Це час, коли школярі йдуть до школи отримувати нові знання, а вчителі знову відкривають двері у світ науки та мудрості. Таке світле та натхненне свято — привід привітати учнів, вчителів та батьків й побажати успіхів, наполегливості та терпіння.

Новини.LIVE ділиться красивими, яскравими та позитивними привітаннями з 1 вересня у прозі, віршах та листівках.

Читайте також:

З Першим дзвоником 2025 — привітання у віршах українською мовою 

Учителю! Пораднику і друже!
Ви вибрали дорогу непросту.
Ми вам сьогодні дякуємо дуже
За вашу працю вчительську святу.
За розум осяйний,
За мудрість й доброту від Бога,
Прославимо в віках —
Звеличимо в піснях —
Високу працю педагога.
Як в казці стеляться путі,
Навкруг широкий обрій.
Для нас відкрито все в житті,
Аби учились добре!

***

Із Днем знань тебе вітаю!
Гарних днів тобі бажаю,
Що ти в школі проведеш
По житті ти пронесеш!

***

Вересень щедро сонцем зігрітий,
В школу повсюди сходяться діти.
Квіти барвисті в них у руках,
Вогники щастя ясніють в очах.
В кожного радісна усмішка сяє,
Дзвоником першим їх школа вітає.

***

Сьогодні підеш в перший клас,
Візьмеш підручник перший раз,
І потім довгими шляхами
До знань ти будеш йти роками.
Тебе вітаю, милий дуже,
Щоб не було тобі байдуже!

***

Перший клас сьогодні вам
Відчиняє двері,
Порадуйте і тат, і мам,
Будьте мудрі й вчені,
Поважайте вчителів,
Добрих друзів майте,
На дванадцять завжди вчіться,
А двійок — не майте!

***

Троянди, айстри, ружі і майори —
Сьогодні діти дружно йдуть до школи,
Крокують поряд горді мама й тато —
І всюди радості й пісень багато!
Вже дзвоник залунає в школі скоро,
І на уроки учні підуть хором,
Відчинять двері у таку чудову
Країну знань, цікаву і казкову!

***

Хай навчання в радість буде,
Хай наука не забуде
Поміститись в голові,
Щоб вдавалося все тобі!
Загалом, ти добре вчися,
І ніколи не журися
Про оцінки, про свої,
Знай, що головне в житті,
Це освіта і знання,
Школа, вчитель і рідня!

***

Ось перший дзвоник гучно вам лунає, —
Це школа щиро кожному бажає
Навчатись із натхненням, із любов'ю,
І бути всім родиною одною.
Щоб до наук цікавість вас хилила,
Щоб фізкультура теж вам була мила,
І щоб засяяла вам зірка та у небі,
Що забере із мрій всі перепони-стелі!

***

З першим вересня вітаю,
Свята гарного бажаю,
Як навчальний рік почнеться
Вдача хай тобі всміхнеться.
Буде весело й цікаво
Щось новеньке пізнавати,
І завжди високі бали
По усім предметам мати.

***

Осінь, осінь — храм святий науки,
Золотий дзвіночок школяра.
Хай завжди умілі будуть руки
І розумна й світла голова.
Хай любов до кожного предмету
У серця вкладають вчителі.
Хай знання врятують нам планету
І збудують щастя на Землі!

Щирі та веселі привітання з Днем знань у прозі

Вітаю з Днем знань! Нехай цей навчальний рік стане особливим — сповненим яскравих вражень, натхнення, нових ідей та блискучих результатів.

***

Зі святом 1 вересня! Бажаю, щоб попереду на вас чекали цікаві відкриття, сміливі досягнення та перемоги, які роблять життя щасливішим. Мрійте, дійте і вірте у свої сили!

***

З Днем знань! Нехай жага до навчання буде невичерпною, а кожен день дарує нові можливості, добрі зустрічі та вагомі успіхи.

***

Нехай кожен новий урок відкриває перед вами дивовижний світ знань, надихає і окрилює. Бажаю цікавих уроків, високих оцінок і щирого прагнення стати кращими. З Днем знань!

***

Вітаю з Першим дзвоником! Бажаю, щоб ваша наполегливість, старання та талант допомогли досягти справжніх висот у житті.

***

З початком нового навчального року! Хай він буде ще яскравішим, успішнішим і насиченішим, ніж попередній. 

З 1 вересня 2025 — яскраві та красиві листівки

З 1 вересня 2025 — яскраві та красиві листівки
Листівки з 1 вересня 2025. Колаж: Новини.LIVE
З 1 вересня 2025 — листівки
Листівки з 1 вересня 2025. Колаж: Новини.LIVE
Щирі та веселі привітання з Днем знань
Листівки з 1 вересня 2025. Колаж: Новини.LIVE
З Першим дзвоником 2025 — привітання
Листівки з 1 вересня 2025. Колаж: Новини.LIVE

Відеопривітання з 1 вересня 2025 року

 

 

 

 

Також ділимося з вами календарем свят та вихідних днів на вересень 2025 року, який допоможе не пропустити важливі державні, професійні та міжнародні дати.

