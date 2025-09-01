День знаний 2025 — как красиво поздравить учителей, коллег, детей с 1 сентября

Украинские школьники идут в школу. Фото: pexels.com

В Украине отмечают 1 сентября — День знаний. Это время, когда школьники идут в школу получать новые знания, а учителя снова открывают двери в мир науки и мудрости. Такой светлый и вдохновенный праздник — повод поздравить учеников, учителей и родителей и пожелать успехов, настойчивости и терпения.

С Первым звонком 2025 — поздравления в стихах на украинском языке

Учителю! Пораднику і друже!

Ви вибрали дорогу непросту.

Ми вам сьогодні дякуємо дуже

За вашу працю вчительську святу.

За розум осяйний,

За мудрість й доброту від Бога,

Прославимо в віках —

Звеличимо в піснях —

Високу працю педагога.

Як в казці стеляться путі,

Навкруг широкий обрій.

Для нас відкрито все в житті,

Аби учились добре!

***

Із Днем знань тебе вітаю!

Гарних днів тобі бажаю,

Що ти в школі проведеш

По житті ти пронесеш!

***

Вересень щедро сонцем зігрітий,

В школу повсюди сходяться діти.

Квіти барвисті в них у руках,

Вогники щастя ясніють в очах.

В кожного радісна усмішка сяє,

Дзвоником першим їх школа вітає.

***

Сьогодні підеш в перший клас,

Візьмеш підручник перший раз,

І потім довгими шляхами

До знань ти будеш йти роками.

Тебе вітаю, милий дуже,

Щоб не було тобі байдуже!

***

Перший клас сьогодні вам

Відчиняє двері,

Порадуйте і тат, і мам,

Будьте мудрі й вчені,

Поважайте вчителів,

Добрих друзів майте,

На дванадцять завжди вчіться,

А двійок — не майте!

***

Троянди, айстри, ружі і майори —

Сьогодні діти дружно йдуть до школи,

Крокують поряд горді мама й тато —

І всюди радості й пісень багато!

Вже дзвоник залунає в школі скоро,

І на уроки учні підуть хором,

Відчинять двері у таку чудову

Країну знань, цікаву і казкову!

***

Хай навчання в радість буде,

Хай наука не забуде

Поміститись в голові,

Щоб вдавалося все тобі!

Загалом, ти добре вчися,

І ніколи не журися

Про оцінки, про свої,

Знай, що головне в житті,

Це освіта і знання,

Школа, вчитель і рідня!

***

Ось перший дзвоник гучно вам лунає, —

Це школа щиро кожному бажає

Навчатись із натхненням, із любов'ю,

І бути всім родиною одною.

Щоб до наук цікавість вас хилила,

Щоб фізкультура теж вам була мила,

І щоб засяяла вам зірка та у небі,

Що забере із мрій всі перепони-стелі!

***

З першим вересня вітаю,

Свята гарного бажаю,

Як навчальний рік почнеться

Вдача хай тобі всміхнеться.

Буде весело й цікаво

Щось новеньке пізнавати,

І завжди високі бали

По усім предметам мати.

***

Осінь, осінь — храм святий науки,

Золотий дзвіночок школяра.

Хай завжди умілі будуть руки

І розумна й світла голова.

Хай любов до кожного предмету

У серця вкладають вчителі.

Хай знання врятують нам планету

І збудують щастя на Землі!

Искренние и веселые поздравления с Днем знаний в прозе

Поздравляю с Днем знаний! Пусть этот учебный год станет особенным — полным ярких впечатлений, вдохновения, новых идей и блестящих результатов.

***

С праздником 1 сентября! Желаю, чтобы впереди вас ждали интересные открытия, смелые достижения и победы, которые делают жизнь счастливее. Мечтайте, действуйте и верьте в свои силы!

***

С Днем знаний! Пусть жажда обучения будет неисчерпаемой, а каждый день дарит новые возможности, добрые встречи и весомые успехи.

***

Пусть каждый новый урок открывает перед вами удивительный мир знаний, вдохновляет и окрыляет. Желаю интересных уроков, высоких оценок и искреннего стремления стать лучшими. С Днем знаний!

***

Поздравляю с Первым звонком! Желаю, чтобы ваша настойчивость, старания и талант помогли достичь настоящих высот в жизни.

***

С началом нового учебного года! Пусть он будет еще ярче, успешнее и насыщеннее, чем предыдущий.

С 1 сентября 2025 — яркие и красивые открытки с 1 сентября 2025 года

Также делимся с вами календарем праздников и выходных дней на сентябрь 2025 года, который поможет не пропустить важные государственные, профессиональные и международные даты.