Как поздравить с Днем знаний 2025 — открытки и проза с 1 сентября

Как поздравить с Днем знаний 2025 — открытки и проза с 1 сентября

Ua ru
Дата публикации 1 сентября 2025 05:42
День знаний 2025 — как красиво поздравить учителей, коллег, детей с 1 сентября
Украинские школьники идут в школу. Фото: pexels.com

В Украине отмечают 1 сентября — День знаний. Это время, когда школьники идут в школу получать новые знания, а учителя снова открывают двери в мир науки и мудрости. Такой светлый и вдохновенный праздник — повод поздравить учеников, учителей и родителей и пожелать успехов, настойчивости и терпения.

Новини.LIVE делится красивыми, яркими и позитивными поздравлениями с 1 сентября в прозе, стихах и открытках.

Учителю! Пораднику і друже!
Ви вибрали дорогу непросту.
Ми вам сьогодні дякуємо дуже
За вашу працю вчительську святу.
За розум осяйний,
За мудрість й доброту від Бога,
Прославимо в віках —
Звеличимо в піснях —
Високу працю педагога.
Як в казці стеляться путі,
Навкруг широкий обрій.
Для нас відкрито все в житті,
Аби учились добре!

***

Із Днем знань тебе вітаю!
Гарних днів тобі бажаю,
Що ти в школі проведеш
По житті ти пронесеш!

***

Вересень щедро сонцем зігрітий,
В школу повсюди сходяться діти.
Квіти барвисті в них у руках,
Вогники щастя ясніють в очах.
В кожного радісна усмішка сяє,
Дзвоником першим їх школа вітає.

***

Сьогодні підеш в перший клас,
Візьмеш підручник перший раз,
І потім довгими шляхами
До знань ти будеш йти роками.
Тебе вітаю, милий дуже,
Щоб не було тобі байдуже!

***

Перший клас сьогодні вам
Відчиняє двері,
Порадуйте і тат, і мам,
Будьте мудрі й вчені,
Поважайте вчителів,
Добрих друзів майте,
На дванадцять завжди вчіться,
А двійок — не майте!

***

Троянди, айстри, ружі і майори —
Сьогодні діти дружно йдуть до школи,
Крокують поряд горді мама й тато —
І всюди радості й пісень багато!
Вже дзвоник залунає в школі скоро,
І на уроки учні підуть хором,
Відчинять двері у таку чудову
Країну знань, цікаву і казкову!

***

Хай навчання в радість буде,
Хай наука не забуде
Поміститись в голові,
Щоб вдавалося все тобі!
Загалом, ти добре вчися,
І ніколи не журися
Про оцінки, про свої,
Знай, що головне в житті,
Це освіта і знання,
Школа, вчитель і рідня!

***

Ось перший дзвоник гучно вам лунає, —
Це школа щиро кожному бажає
Навчатись із натхненням, із любов'ю,
І бути всім родиною одною.
Щоб до наук цікавість вас хилила,
Щоб фізкультура теж вам була мила,
І щоб засяяла вам зірка та у небі,
Що забере із мрій всі перепони-стелі!

***

З першим вересня вітаю,
Свята гарного бажаю,
Як навчальний рік почнеться
Вдача хай тобі всміхнеться.
Буде весело й цікаво
Щось новеньке пізнавати,
І завжди високі бали
По усім предметам мати.

***

Осінь, осінь — храм святий науки,
Золотий дзвіночок школяра.
Хай завжди умілі будуть руки
І розумна й світла голова.
Хай любов до кожного предмету
У серця вкладають вчителі.
Хай знання врятують нам планету
І збудують щастя на Землі!

Искренние и веселые поздравления с Днем знаний в прозе

Поздравляю с Днем знаний! Пусть этот учебный год станет особенным — полным ярких впечатлений, вдохновения, новых идей и блестящих результатов.

***

С праздником 1 сентября! Желаю, чтобы впереди вас ждали интересные открытия, смелые достижения и победы, которые делают жизнь счастливее. Мечтайте, действуйте и верьте в свои силы!

***

С Днем знаний! Пусть жажда обучения будет неисчерпаемой, а каждый день дарит новые возможности, добрые встречи и весомые успехи.

***

Пусть каждый новый урок открывает перед вами удивительный мир знаний, вдохновляет и окрыляет. Желаю интересных уроков, высоких оценок и искреннего стремления стать лучшими. С Днем знаний!

***

Поздравляю с Первым звонком! Желаю, чтобы ваша настойчивость, старания и талант помогли достичь настоящих высот в жизни.

***

С началом нового учебного года! Пусть он будет еще ярче, успешнее и насыщеннее, чем предыдущий.

С 1 сентября 2025 — яркие и красивые открытки с 1 сентября 2025 года

З 1 вересня 2025 — яскраві та красиві листівки
Открытки с 1 сентября 2025. Коллаж: Новини.LIVE
З 1 вересня 2025 — листівки
Открытки с 1 сентября 2025. Коллаж: Новини.LIVE
Щирі та веселі привітання з Днем знань
Открытки с 1 сентября 2025. Коллаж: Новини.LIVE
З Першим дзвоником 2025 — привітання
Открытки с 1 сентября 2025. Коллаж: Новини.LIVE

Видеопоздравления с 1 сентября 2025 года

 

 

 

 

Также делимся с вами календарем праздников и выходных дней на сентябрь 2025 года, который поможет не пропустить важные государственные, профессиональные и международные даты.

праздники поздравления открытки пожелания 1 сентября День знаний 2025
Людмила Мельник - Редактор
Автор:
Людмила Мельник
