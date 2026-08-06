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Головна Свята Яблучний Спас 2026: зворушливі побажання і красиві листівки до свята

Яблучний Спас 2026: зворушливі побажання і красиві листівки до свята

Ua ru
Дата публікації: 6 серпня 2026 05:04
З Яблучним Спасом 2026: красиві привітання у листівках, прозі та віршах
Українці відзначають Яблучний Спас. Колаж: Новини.LIVE

Українці відзначають велике православне свято — Яблучний Спас або Преображення Господнє. Традиційно віряни вирушають у храми, щоб взяти участь у богослужінні та освятити святкові кошики. Також у цю світлу дату заведено вітати один одного, бажаючи здоров'я, добробуту, щастя і найголовніше — миру.

Новини.LIVE ділиться зворушливими та красивими привітаннями з Яблучним Спасом у листівках, віршах та прозі. Обов'язково привітайте з цим світлим днем коханих, рідних, близьких, друзів, колег та знайомих.

Листівки до Яблучного Спасу 2026

Листівки до Яблучного Спасу 2026
Листівки з Яблучним Спасом 2026. Колаж: Новини.LIVE
Привітання з Яблучним Спасом 2026 у листівках
Листівки з Яблучним Спасом 2026. Колаж: Новини.LIVE
З Яблучним Спасом 2026: листівки
Листівки з Яблучним Спасом 2026. Колаж: Новини.LIVE
Листівки з Яблучним Спасом 6 серпня 2026
Листівки з Яблучним Спасом 2026. Колаж: Новини.LIVE

Привітання з Яблучним Спасом у віршах українською мовою

Зі Спасом Яблучним вітаю від серця,
Миру бажаю й добра,
Хай буде радісно, Світла і Сонця,
Хай нам забудеться слово "війна".

***

Ось і другий Спас прийшов
З щедрими дарами,
Нехай буде мир у вас
І Господь над вами.
Щоб завжди родило вам
І в саду, і в полі,
Щоб не знали ви біди —
Щедрої вам долі!

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***

Вже стиглі яблука у нашому садку,
До нас прийшов жаданий Другий Спас,
Збираємо, радіємо врожаю,
Щоб було що відкласти про запас.
І кожне стигле яблуко з врожаю
Життєву і магічну силу має
Його потрібно в церкві освятити,
Щоб надало воно нам сили жити.

***

З Яблучним Спасом вітаємо,
Родинного тепла бажаємо.
Нехай буде ясна погода
Для вас в будь-яку пору року.
Здоров'я вас хай не підводить,
І щастя часто в хату заходить!

***

Нехай цей Яблучний Спас
Буде радісним для вас!
Найщедрішим і щасливим.
Зробить хай життя красивим.
Нехай здоров'я не підводить,
А зло ніколи хай не шкодить!

З Яблучним Спасом 2026: щирі побажання щастя, здоров'я та миру в прозі

Вітаю з Яблучним Спасом! Нехай це світле свято принесе у ваше життя мир, достаток і душевну гармонію. Бажаю, щоб кожен день був сповнений тепла та щирої радості.

***

Щиро вітаю з Яблучним Спасом! У непростий для України час бажаю незламної віри, сили духу й надії. Нехай Господь береже та благословляє рідну землю миром.

***

Вітаю зі світлим святом! Нехай Господь оберігає вашу родину від усіх негараздів, а оселя буде наповнена затишком і добробутом.

***

Бажаю, щоб життя було солодким, мов достигле яблуко, а серце завжди знаходило привід для радості, любові та вдячності. З Яблучним Спасом!

***

Щиро вітаю з Яблучним Спасом! Нехай у вашій родині панують любов і взаєморозуміння, у серці оселиться спокій, а кожен день дарує добрі новини, щастя та світлу надію.

***

Вітаю з Яблучним Спасом! Нехай Всевишній береже вас і ваших близьких від смутку, тривог та будь-яких випробувань.

Раніше ми розповідали, що можна освячувати на Яблучний Спас та які українські традиції обіцяють щастя й достаток.

Нагадаємо, ми писали, що не можна освячувати на свято 6 серпня.

Також дізнавайтеся, як можна загадати бажання на Яблучний Спас та які є українські ворожіння на свято.

Яблучний Спас привітання зі святом листівки до свята
Ілона Мазур - Редактор
Автор:
Ілона Мазур
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