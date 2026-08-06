Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия
Экономика
Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииРынок трудаМир туризмаМодаЕвровидениеГрядкаКультАвтоДом и огородРынок недвижимостиШтабТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУСпортМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаКиевВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Харьков
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Праздники Яблочный Спас 2026: трогательные поздравления и красивые открытки к празднику

Яблочный Спас 2026: трогательные поздравления и красивые открытки к празднику

Ua ru
Дата публикации 6 августа 2026 05:04
С Яблочным Спасом 2026: красивые поздравления в открытках, прозе и стихах
Украинцы отмечают Яблочный Спас. Коллаж: Новини.LIVE

Украинцы отмечают большой православный праздник — Яблочный Спас или Преображение Господне. По традиции верующие отправляются в храмы, чтобы принять участие в богослужении и освятить праздничные корзины. Также в этот светлый день принято поздравлять друг друга, желая здоровья, благополучия, счастья и, самое главное, — мира.

Новини.LIVE делится трогательными и красивыми поздравлениями с Яблочным Спасом в открытках, стихах и прозе. Обязательно поздравьте с этим светлым днем любимых, родных, близких, друзей, коллег и знакомых.

Открытки к Яблочному Спасу 2026

Листівки до Яблучного Спасу 2026
Открытки к Яблочному Спасу 2026. Коллаж: Новини.LIVE
Привітання з Яблучним Спасом 2026 у листівках
Открытки к Яблочному Спасу 2026. Коллаж: Новини.LIVE
З Яблучним Спасом 2026: листівки
Открытки к Яблочному Спасу 2026. Коллаж: Новини.LIVE
Листівки з Яблучним Спасом 6 серпня 2026
Открытки с Яблочным Спасом 2026. Коллаж: Новини.LIVE

Поздравления с Яблочным Спасом в стихах на украинском языке

Зі Спасом Яблучним вітаю від серця,
Миру бажаю й добра,
Хай буде радісно, Світла і Сонця,
Хай нам забудеться слово "війна".

***

Ось і другий Спас прийшов
З щедрими дарами,
Нехай буде мир у вас
І Господь над вами.
Щоб завжди родило вам
І в саду, і в полі,
Щоб не знали ви біди —
Щедрої вам долі!

Читайте также:

***

Вже стиглі яблука у нашому садку,
До нас прийшов жаданий Другий Спас,
Збираємо, радіємо врожаю,
Щоб було що відкласти про запас.
І кожне стигле яблуко з врожаю
Життєву і магічну силу має
Його потрібно в церкві освятити,
Щоб надало воно нам сили жити.

***

З Яблучним Спасом вітаємо,
Родинного тепла бажаємо.
Нехай буде ясна погода
Для вас в будь-яку пору року.
Здоров'я вас хай не підводить,
І щастя часто в хату заходить!

***

Нехай цей Яблучний Спас
Буде радісним для вас!
Найщедрішим і щасливим.
Зробить хай життя красивим.
Нехай здоров'я не підводить,
А зло ніколи хай не шкодить!

С Яблочным Спасом 2026: искренние пожелания счастья, здоровья и мира в прозе

Поздравляю с Яблочным Спасом! Пусть этот светлый праздник принесет в вашу жизнь мир, достаток и душевную гармонию. Желаю, чтобы каждый день был наполнен теплом и искренней радостью.

***

Искренне поздравляю с Яблочным Спасом! В непростое для Украины время желаю несокрушимой веры, силы духа и надежды. Пусть Господь хранит и благословляет родную землю миром.

***

Поздравляю со светлым праздником! Пусть Господь оберегает вашу семью от всех невзгод, а дом будет наполнен уютом и благополучием.

***

Желаю, чтобы жизнь была сладкой, как спелое яблоко, а сердце всегда находило повод для радости, любви и благодарности. С Яблочным Спасом!

***

Искренне поздравляю с Яблочным Спасом! Пусть в вашей семье царят любовь и взаимопонимание, в сердце поселится покой, а каждый день дарит хорошие новости, счастье и светлую надежду.

***

Поздравляю с Яблочным Спасом! Пусть Всевышний хранит вас и ваших близких от печали, тревог и любых испытаний.

Ранее мы рассказывали, что можно освящать на Яблочный Спас и какие украинские традиции сулят счастье и достаток.

Напомним, мы писали, что нельзя освящать в праздник 6 августа.

Также узнайте, как можно загадать желание на Яблочный Спас и какие существуют украинские гадания на этот праздник.

Яблочный Спас поздравления с праздником открытки к празднику
Илона Мазур - Редактор
Автор:
Илона Мазур
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации