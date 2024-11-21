Гороскоп Таро на 21 листопада для всіх знаків Зодіаку — чого очікувати

Жінка, яка гадає на картах Таро. Фото: Medium

Майбутній рік Зеленої Дерев'яної Змії стане для всіх знаків Зодіаку роком радикальних змін у житті. Прогнози по картам Таро розповіли, що вам готує 2025-й рік, як планувати власне майбутнє і на що слід звернути свою увагу в особистому і професійному житті, а також в плані самопочуття.

Новини.LIVE розповідає, що прогнозують карти Таро кожному знаку Зодіаку 21 листопада.

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Овен (21 березня — 20 квітня)

Карта Таро: Лицар Жезлів

Сьогодні ви відчуєте себе особливо енергійними, тому можна сміливо починати власні проєкти і втілювати сміливі ідеї в реальне життя. Але будьте обережні і контролюйте свої емоції, щоб енергія не стала імпульсивністю.

Знак Зодіаку Овен. Фото: freepik.com

Телець (21 квітня — 21 травня)

Карта Таро: Десятка Пентаклів

Цього дня у вашій родині буде гармонія або фінансова стабільність. Дана карта говорить про те, що у вашому житті закінчується важливий етап. До того ж, це сприятливий день для того, щоб покращити стосунки з рідними і спланувати довгострокові інвестиції.

Знак Зодіаку Телець. Фото: freepik.com

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Карта Таро: Туз Кубків

Сьогодні ви відчуєте нові емоції і отримаєте хороші сюрпризи, а ця карта вказує на те, що ви можете зустріти нового друга або навіть другу половинку. Повірте у власні почуття, адже вони направлять вас на правильний шлях.

Знак Зодіаку Близнюки. Фото: freepik.com

Рак (22 червня — 22 липня)

Карта Таро: Відлюдник

Сьогоднішній день стане для вас моментом для роздумів і внутрішнього усамітнення. Ця карта радить вам зосередитися на справжніх бажаннях і самопізнанні. Це сприятливий період для того, щоб зайнятися медитацією або спланувати своє майбутнє.

Знак Зодіаку Рак. Фото: freepik.com

Лев (23 липня — 21 серпня)

Карта Таро: Колісниця

Сьогодні ви можете рухатися вперед і побороти будь-які випробування на своєму шляху, адже ця карта є символом перемоги і впевненості.

Знак Зодіаку Лев. Фото: freepik.com

Діва (22 серпня — 23 вересня)

Карта Таро: Справедливість

Цього дня вам потрібно прийняти важливе рішення або зіштовхнутися з наслідками власних вчинків. Ця карта радить вам бути чесними і об’єктивними.

Знак Зодіаку Діва. Фото: freepik.com

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Карта Таро: Закохані

Сьогодні вам потрібно обирати, особливо, це стосується особистого життя. Дана карта вказує на гармонію і взаєморозуміння в стосунках з оточуючими.

Знак Зодіаку Терези. Фото: freepik.com

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Карта Таро: Вежа

Сьогодні у вашому житті можуть відбутися неочікувані зміни, і ця карта є символом руйнування старого заради початку чогось нового.

Знак Зодіаку Скорпіон. Фото: freepik.com

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Карта Таро: Блазень

Ймовірно, у вас виникне бажання розпочати щось нове, і ваша карта свідчить про новий початок, спонтанність і легкість. Це сприятливий час для сміливих кроків і експериментів.

Знак Зодіаку Стрілець. Фото: freepik.com

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Карта Таро: Король Пентаклів

Сьогодні ви будете впевнені у власних силах і відчуєте стабільність у фінансовому плані. Дана карта вказує на успішні угоди і проєкти.

Знак Зодіаку Козеріг. Фото: freepik.com

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Карта Таро: Зірка

Сьогоднішній день буде для вас надією і натхненням, а дана карта свідчить про світле майбутнє і можливість здійснити свої мрії. Просто довіртеся своїй інтуїції.

Знак Зодіаку Водолій. Фото: freepik.com

Риби (19 лютого — 20 березня)

Карта Таро: Місяць

Сьогоднішній день буде насичений прозріннями завдяки інтуїції, а дана карта вказує на приховані аспекти ситуації. Будьте уважні в прийнятті рішень і дослухайтеся до внутрішнього голосу.

Знак Зодіаку Риби. Фото: freepik.com

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