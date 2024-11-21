Гороскоп Таро на 21 листопада для всіх знаків Зодіаку — чого очікувати

Гороскоп Таро 21 листопада: Ракам — Відлюдник, Скорпіонам — Вежа
Майбутній рік Зеленої Дерев'яної Змії стане для всіх знаків Зодіаку роком радикальних змін у житті. Прогнози по картам Таро розповіли, що вам готує 2025-й рік, як планувати власне майбутнє і на що слід звернути свою увагу в особистому і професійному житті, а також в плані самопочуття.
Новини.LIVE розповідає, що прогнозують карти Таро кожному знаку Зодіаку 21 листопада.
Оберіть знак Зодіаку, щоб прочитати прогноз Таро на 21 листопада:
Овен (21 березня — 20 квітня)
Карта Таро: Лицар Жезлів
Сьогодні ви відчуєте себе особливо енергійними, тому можна сміливо починати власні проєкти і втілювати сміливі ідеї в реальне життя. Але будьте обережні і контролюйте свої емоції, щоб енергія не стала імпульсивністю.
Телець (21 квітня — 21 травня)
Карта Таро: Десятка Пентаклів
Цього дня у вашій родині буде гармонія або фінансова стабільність. Дана карта говорить про те, що у вашому житті закінчується важливий етап. До того ж, це сприятливий день для того, щоб покращити стосунки з рідними і спланувати довгострокові інвестиції.
Близнюки (22 травня — 21 червня)
Карта Таро: Туз Кубків
Сьогодні ви відчуєте нові емоції і отримаєте хороші сюрпризи, а ця карта вказує на те, що ви можете зустріти нового друга або навіть другу половинку. Повірте у власні почуття, адже вони направлять вас на правильний шлях.
Рак (22 червня — 22 липня)
Карта Таро: Відлюдник
Сьогоднішній день стане для вас моментом для роздумів і внутрішнього усамітнення. Ця карта радить вам зосередитися на справжніх бажаннях і самопізнанні. Це сприятливий період для того, щоб зайнятися медитацією або спланувати своє майбутнє.
Лев (23 липня — 21 серпня)
Карта Таро: Колісниця
Сьогодні ви можете рухатися вперед і побороти будь-які випробування на своєму шляху, адже ця карта є символом перемоги і впевненості.
Діва (22 серпня — 23 вересня)
Карта Таро: Справедливість
Цього дня вам потрібно прийняти важливе рішення або зіштовхнутися з наслідками власних вчинків. Ця карта радить вам бути чесними і об’єктивними.
Терези (23 вересня — 22 жовтня)
Карта Таро: Закохані
Сьогодні вам потрібно обирати, особливо, це стосується особистого життя. Дана карта вказує на гармонію і взаєморозуміння в стосунках з оточуючими.
Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)
Карта Таро: Вежа
Сьогодні у вашому житті можуть відбутися неочікувані зміни, і ця карта є символом руйнування старого заради початку чогось нового.
Стрілець (22 листопада — 21 грудня)
Карта Таро: Блазень
Ймовірно, у вас виникне бажання розпочати щось нове, і ваша карта свідчить про новий початок, спонтанність і легкість. Це сприятливий час для сміливих кроків і експериментів.
Козеріг (22 грудня — 19 січня)
Карта Таро: Король Пентаклів
Сьогодні ви будете впевнені у власних силах і відчуєте стабільність у фінансовому плані. Дана карта вказує на успішні угоди і проєкти.
Водолій (20 січня — 18 лютого)
Карта Таро: Зірка
Сьогоднішній день буде для вас надією і натхненням, а дана карта свідчить про світле майбутнє і можливість здійснити свої мрії. Просто довіртеся своїй інтуїції.
Риби (19 лютого — 20 березня)
Карта Таро: Місяць
Сьогоднішній день буде насичений прозріннями завдяки інтуїції, а дана карта вказує на приховані аспекти ситуації. Будьте уважні в прийнятті рішень і дослухайтеся до внутрішнього голосу.
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