Гороскоп Таро на 21 ноября для всех знаков Зодиака — чего ожидать

Гороскоп Таро 21 ноября: Ракам — Отшельник, Скорпионам — Башня
Предстоящий год Зеленой Деревянной Змеи станет для всех знаков Зодиака годом радикальных перемен в жизни. Прогнозы по картам Таро рассказали, что вам готовит 2025 год, как планировать собственное будущее и на что следует обратить свое внимание в личной и профессиональной жизни, а также в плане самочувствия.
Новини.LIVE рассказывает, что прогнозируют карты Таро каждому знаку Зодиака 21 ноября.
Выберите знак Зодиака, чтобы прочесть прогноз Таро на 21 ноября:
Овен (21 марта — 20 апреля)
Карта Таро: Рыцарь Жезлов
Сегодня вы почувствуете себя особенно энергичными, поэтому можно смело начинать свои проекты и воплощать смелые идеи в реальную жизнь. Но будьте аккуратны и контролируйте свои эмоции, чтобы энергия не стала импульсивностью.
Телец (21 апреля — 21 мая)
Карта Таро: Десятка Пентаклей
В этот день в вашей семье будет гармония или финансовая устойчивость. Данная карта говорит о том, что в вашей жизни заканчивается важный этап. К тому же, это благоприятный день для того, чтобы улучшить отношения с родными и спланировать долгосрочные инвестиции.
Близнецы (22 мая — 21 июня)
Карта Таро: Туз Кубков
Сегодня вы испытаете новые эмоции и получите хорошие сюрпризы, а эта карта указывает на то, что вы можете встретить нового друга или даже вторую половинку. Поверьте в свои чувства, ведь они направят вас на верный путь.
Рак (22 июня — 22 июля)
Карта Таро: Отшельник
Сегодняшний день станет для вас моментом для размышлений и внутреннего уединения. Эта карта советует вам сосредоточиться на настоящих желаниях и самопознании. Это подходящий период для того, чтобы заняться медитацией или спланировать свое будущее.
Лев (23 июля — 21 августа)
Карта Таро: Колесница
Сегодня вы можете продвигаться вперед и побороть любые испытания на своем пути, ведь эта карта является символом победы и уверенности.
Дева (22 августа — 23 сентября)
Карта Таро: Справедливость
В этот день вам нужно принять важное решение или столкнуться с последствиями своих поступков. Эта карта рекомендует вам быть честными и объективными.
Весы (23 сентября — 22 октября)
Карта Таро: Влюбленные
Сегодня вам нужно выбирать, особенно это касается личной жизни. Данная карта указывает на гармонию и взаимопонимание в отношениях с окружающими.
Скорпион (23 октября — 21 ноября)
Карта Таро: Башня
Сегодня в вашей жизни могут произойти неожиданные изменения, и эта карта является символом разрушения старого ради начала чего-нибудь нового.
Стрелец (22 ноября — 21 декабря)
Карта Таро: Шут
Вероятно, у вас возникнет желание начать что-то новое, и ваша карта свидетельствует о новом начале, спонтанности и легкости. Это благоприятное время для смелых шагов и экспериментов.
Козерог (22 декабря — 19 января)
Карта Таро: Король Пентаклей
Сегодня вы будете уверены в своих силах и почувствуете стабильность в финансовом плане. Данная карта указывает на успешные сделки и проекты.
Водолей (20 января — 18 февраля)
Карта Таро: Звезда
Сегодняшний день будет для вас надеждой и вдохновением, а данная карта свидетельствует о светлом будущем и возможности осуществить свои мечты. Просто доверьтесь своей интуиции.
Рыбы (19 февраля — 20 марта)
Карта Таро: Луна
Сегодняшний день будет насыщен прозрениями благодаря интуиции, а данная карта указывает на скрытые аспекты ситуации. Будьте внимательны в принятии решений и прислушивайтесь к внутреннему голосу.
Напомним, мы писали о том, что будет в ноябре в Украине по прогнозам карт Таро.
Раньше мы рассказывали о том, почему гороскопы и карты Таро считаются опасными для людей.
Также мы сообщали о том, почему люди, верящие в звездные гороскопы, считаются не такими.
Читайте Новини.LIVE!