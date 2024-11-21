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Гороскоп Таро 21 ноября: Ракам — Отшельник, Скорпионам — Башня

21 ноября 2024 12:01
Ева Глоба - Редактор
Ева Глоба
Редактор
Гороскоп Таро на 21 ноября для всех знаков Зодиака — чего ожидать
Женщина, которая гадает на картах Таро. Фото: Medium
Ева Глоба - Редактор
Ева Глоба
Редактор

Предстоящий год Зеленой Деревянной Змеи станет для всех знаков Зодиака годом радикальных перемен в жизни. Прогнозы по картам Таро рассказали, что вам готовит 2025 год, как планировать собственное будущее и на что следует обратить свое внимание в личной и профессиональной жизни, а также в плане самочувствия.

Новини.LIVE рассказывает, что прогнозируют карты Таро каждому знаку Зодиака 21 ноября.

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Овен (21 марта — 20 апреля)

Карта Таро: Рыцарь Жезлов

Сегодня вы почувствуете себя особенно энергичными, поэтому можно смело начинать свои проекты и воплощать смелые идеи в реальную жизнь. Но будьте аккуратны и контролируйте свои эмоции, чтобы энергия не стала импульсивностью.

Гороскоп на 21 ноября для всех знаков Зодиака - Овен
Знак Зодиака Овен. Фото: freepik.com

Телец (21 апреля — 21 мая)

Карта Таро: Десятка Пентаклей

В этот день в вашей семье будет гармония или финансовая устойчивость. Данная карта говорит о том, что в вашей жизни заканчивается важный этап. К тому же, это благоприятный день для того, чтобы улучшить отношения с родными и спланировать долгосрочные инвестиции.

Гороскоп на 21 ноября для всех знаков Зодиака - Телец
Знак Зодиака Телец. Фото: freepik.com

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Карта Таро: Туз Кубков

Сегодня вы испытаете новые эмоции и получите хорошие сюрпризы, а эта карта указывает на то, что вы можете встретить нового друга или даже вторую половинку. Поверьте в свои чувства, ведь они направят вас на верный путь.

Гороскоп на 21 ноября для всех знаков Зодиака - Близнецы
Знак Зодиака Близнецы. Фото: freepik.com

Рак (22 июня — 22 июля)

Карта Таро: Отшельник

Сегодняшний день станет для вас моментом для размышлений и внутреннего уединения. Эта карта советует вам сосредоточиться на настоящих желаниях и самопознании. Это подходящий период для того, чтобы заняться медитацией или спланировать свое будущее.

Гороскоп на 21 ноября для всех знаков Зодиака - Рак
Знак Зодиака Рак. Фото: freepik.com

Лев (23 июля — 21 августа)

Карта Таро: Колесница

Сегодня вы можете продвигаться вперед и побороть любые испытания на своем пути, ведь эта карта является символом победы и уверенности.

Гороскоп на 21 ноября для всех знаков Зодиака - Лев
Знак Зодиака Лев. Фото: freepik.com

Дева (22 августа — 23 сентября)

Карта Таро: Справедливость

В этот день вам нужно принять важное решение или столкнуться с последствиями своих поступков. Эта карта рекомендует вам быть честными и объективными.

Гороскоп на 21 ноября для всех знаков Зодиака - Дева
Знак Зодиака Дева. Фото: freepik.com

Весы (23 сентября — 22 октября)

Карта Таро: Влюбленные

Сегодня вам нужно выбирать, особенно это касается личной жизни. Данная карта указывает на гармонию и взаимопонимание в отношениях с окружающими.

Гороскоп на 21 ноября для всех знаков Зодиака - Весы
Знак Зодиака Весы. Фото: freepik.com

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Карта Таро: Башня

Сегодня в вашей жизни могут произойти неожиданные изменения, и эта карта является символом разрушения старого ради начала чего-нибудь нового.

Гороскоп на 21 ноября для всех знаков Зодиака - Скорпион
Знак Зодиака Скорпион. Фото: freepik.com

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Карта Таро: Шут

Вероятно, у вас возникнет желание начать что-то новое, и ваша карта свидетельствует о новом начале, спонтанности и легкости. Это благоприятное время для смелых шагов и экспериментов.

Гороскоп на 21 ноября для всех знаков Зодиака - Стрелец
Знак З​​​​​​одиака Стрелец. Фото: freepik.com

Козерог (22 декабря — 19 января)

Карта Таро: Король Пентаклей

Сегодня вы будете уверены в своих силах и почувствуете стабильность в финансовом плане. Данная карта указывает на успешные сделки и проекты.

Гороскоп на 21 ноября для всех знаков Зодиака - Козерог
Знак Зодиака Козерог. Фото: freepik.com

Водолей (20 января — 18 февраля)

Карта Таро: Звезда

Сегодняшний день будет для вас надеждой и вдохновением, а данная карта свидетельствует о светлом будущем и возможности осуществить свои мечты. Просто доверьтесь своей интуиции.

Гороскоп на 21 ноября для всех знаков Зодиака - Водолей
Знак Зодиака Водолей. Фото: freepik.com

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Карта Таро: Луна

Сегодняшний день будет насыщен прозрениями благодаря интуиции, а данная карта указывает на скрытые аспекты ситуации. Будьте внимательны в принятии решений и прислушивайтесь к внутреннему голосу.

Гороскоп на 21 ноября для всех знаков Зодиака - Рыбы
Знак Зодиака Рыбы. Фото: freepik.com

Напомним, мы писали о том, что будет в ноябре в Украине по прогнозам карт Таро.

Раньше мы рассказывали о том, почему гороскопы и карты Таро считаются опасными для людей.

Также мы сообщали о том, почему люди, верящие в звездные гороскопы, считаются не такими.

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