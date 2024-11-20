Гороскоп Таро на 2025 рік для всіх знаків Зодіаку — чого очікувати

Людина, яка тримає в руках карти Таро. Фото: Pinterest

Наступний рік буде для всіх знаків Зодіаку доволі насиченим і наповненим різними змінами в житті. Дізнайтеся, що вам готує Рік Зеленої Дерев’яної Змії, як планувати своє майбутнє і на що варто звернути увагу в стосунках, професії та здоров’ї.

Новини.LIVE розповідає, що прогнозують карти Таро кожному знаку Зодіаку в 2025 році.

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Овен (21 березня — 20 квітня)

Карта Таро: Королева Жезлів

Наступного року на вашому шляху виникне процес перетворення і настане час для самопізнання. Карти Таро радять вам змінити курс, а не продовжувати боротися, і сконцентруватися на досвіді, щоб відновити зв’язок із собою.

Знак Зодіаку Овен. Фото: freepik.com

Телець (21 квітня — 21 травня)

Карта Таро: Десятка Пентаклів

Якщо ви будете приймати допомогу і підтримувати життєву стабільність, то рік Змії принесе вам благословення. А якщо ви навчитеся цінувати власні зусилля, то зможете вирішити проблеми з грошима. Карти Таро радять проводити більше часу з рідними людьми.

Знак Зодіаку Телець. Фото: freepik.com

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Карта Таро: Четвірка Кубків

Наступний рік буде сприятливим для прийняття розчарувань і відмови від старих методів справлятися з перешкодами. Вам доведеться навчитися відпускати старі образи і змінити ставлення до самого себе.

Знак Зодіаку Близнюки. Фото: freepik.com

Рак (22 червня — 22 липня)

Карта Таро: Вісімка Кубків

У Рік Змії вам доведеться навчитися відмовлятися від того, що не приносить задоволення. У пріоритеті для вас буде психічний стан і благополуччя.

Знак Зодіаку Рак. Фото: freepik.com

Лев (23 липня — 21 серпня)

Карта Таро: Четвірка Пентаклів

Наступного року краще сконцентрувати свою увагу на фінансовій безпеці та вкладанні грошей у власне майбутнє. Прогнози Таро радять вам балансувати професійне та особисте життя.

Знак Зодіаку Лев. Фото: freepik.com

Діва (22 серпня — 23 вересня)

Карта Таро: Король Мечів

Наступний рік принесе вам перспективи, відверте спілкування і ясність розуму. Карти Таро рекомендують вам підготуватися до змін, бути стриманими і займатися дипломатією, щоб досягти успіхів.

Знак Зодіаку Діва. Фото: freepik.com

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Карта Таро: Колесо Фортуни

У 2025 році перед вами відкриються двері удачі та нових можливостей, а всі зусилля почнуть давати гарні результати. Наступного року вам вдасться зцілитися і розвинути свою особистість.

Знак Зодіаку Терези. Фото: freepik.com

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Карта Таро: Похоть

Настав час переосмислити свої сили і прийняти вразливість. Скоріш за все, вам доведеться боротися за владу, але карти Таро радять вам відкритися для задоволення і дозволити собі бути вразливими.

Знак Зодіаку Скорпіон. Фото: freepik.com

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Карта Таро: Туз Мечів

Наступного року чекайте на нові усвідомлення і цікаві можливості і не дозволяйте прагненню до нових емоцій зіштовхнути вас зі шляху. Щоб побудувати правильні наміри, будьте усвідомленими і займайтеся медитацією.

Знак Зодіаку Стрілець. Фото: freepik.com

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Карта Таро: Маг

Настав час розкрити власний потенціал і готуватися до того, що вам буде щастити, якщо ви будете на правильному шляху. Таро радять вам повірити в себе і не дозволяти сумнівам затьмарити успіх.

Знак Зодіаку Козеріг. Фото: freepik.com

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Карта Таро: Смерть

2025 рік — це рік трансформацій для вас, коли закінчується старе і розпочинається щось нове. Карти Таро рекомендують вам відпустити все те, від чого у вас тягар на душі, та звільнити місце для нового.

Знак Зодіаку Водолій. Фото: freepik.com

Риби (19 лютого — 20 березня)

Карта Таро: Туз Пентаклів

Наступний рік буде для вас наповненим різними обіцянками стабільності та достатку. Карта відкриває на вашому шляху можливості для того, щоб побудувати життя на довготривалу перспективу.

Знак Зодіаку Риби. Фото: freepik.com

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