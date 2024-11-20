Гороскоп Таро на 2025 год для всех знаков Зодиака — чего ожидать

Гороскоп Таро 2025: Овнам — Королева Жезлов, Девам — Король Мечей
Следующий год будет для всех знаков Зодиака достаточно насыщенным и наполненным разными изменениями в жизни. Узнайте, что готовит Год Зеленой Деревянной Змеи, как планировать свое будущее и на что стоит обратить внимание в отношениях, профессии и здоровье.
Новини.LIVE рассказывает, что прогнозируют карты Таро каждому знаку Зодиака в 2025 году.
Выберите знак Зодиака, чтобы прочитать прогноз Таро на 2025 год.
Овен (21 марта — 20 апреля)
Карта Таро: Королева Жезлов
В следующем году на вашем пути возникнет процесс превращения и придет время для самопознания. Карты Таро советуют вам изменить курс, а не продолжать бороться, и сконцентрироваться на опыте, чтобы восстановить связь с собой.
Телец (21 апреля — 21 мая)
Карта Таро: Десятка Пентаклей
Если вы будете принимать помощь и поддерживать стабильность жизни, то год Змеи принесет вам благословение. А если вы научитесь ценить свои усилия, то сможете решить проблемы с деньгами. Карты Таро рекомендуют проводить больше времени с родными людьми.
Близнецы (22 мая — 21 июня)
Карта Таро: Четверка Кубков
Следующий год будет благоприятным для принятия разочарований и отказа от старых методов справляться с препятствиями. Вам придется научиться отпускать старые обиды и изменить отношение к самому себе.
Рак (22 июня — 22 июля)
Карта Таро: Восьмерка Кубков
В Год Змеи вам придется научиться отказываться от того, что не доставляет удовольствия. В приоритете для вас будет психическое состояние и благополучие.
Лев (23 июля — 21 августа)
Карта Таро: Четверка Пентаклей
В следующем году лучше сконцентрировать свое внимание на финансовой безопасности и вложении денег в будущее. Прогнозы Таро советуют вам балансировать профессиональную и личную жизнь.
Дева (22 августа — 23 сентября)
Карта Таро: Король Мечей
Следующий год принесет вам перспективы, откровенное общение и ясность ума. Карты Таро рекомендуют вам подготовиться к переменам, быть сдержанными и заниматься дипломатией, чтобы добиться успехов.
Весы (23 сентября — 22 октября)
Карта Таро: Колесо Фортуны
В 2025 году перед вами откроется дверь удачи и новых возможностей, а все усилия начнут давать хорошие результаты. В следующем году вам удастся исцелиться и развить свою личность.
Скорпион (23 октября — 21 ноября)
Карта Таро: Похоть
Пора переосмыслить свои силы и принять уязвимость. Скорее всего, вам придется сражаться за власть, но карты Таро советуют вам открыться для удовольствия и позволить себе быть уязвимыми.
Стрелец (22 ноября — 21 декабря)
Карта Таро: Туз Мечей
В следующем году ждите новых осознаний и интересных возможностей и не позволяйте стремлению к новым эмоциям столкнуть вас с пути. Чтобы построить правильные намерения, будьте осознанными и занимайтесь медитацией.
Козерог (22 декабря — 19 января)
Карта Таро: Маг
Пора раскрыть собственный потенциал и готовиться к тому, что вам будет везти, если вы будете на правильном пути. Таро советуют вам поверить в себя и не позволять сомнениям омрачить успех.
Водолей (20 января — 18 февраля)
Карта Таро: Смерть
2025 год — это год трансформаций для вас, когда заканчивается старое и начинается что-то новое. Карты Таро рекомендуют вам отпустить все то, от чего у вас бремя на душе, и освободить место для нового.
Рыбы (19 февраля — 20 марта)
Карта Таро: Туз Пентаклей
Следующий год будет для вас наполнен разными обещаниями стабильности и достатка. Карта открывает на вашем пути возможности для того, чтобы построить жизнь на долгосрочную перспективу.
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