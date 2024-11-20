Гороскоп Таро на 2025 год для всех знаков Зодиака — чего ожидать

Человек, держащий в руках карты Таро. Фото: Pinterest

Следующий год будет для всех знаков Зодиака достаточно насыщенным и наполненным разными изменениями в жизни. Узнайте, что готовит Год Зеленой Деревянной Змеи, как планировать свое будущее и на что стоит обратить внимание в отношениях, профессии и здоровье.

Новини.LIVE рассказывает, что прогнозируют карты Таро каждому знаку Зодиака в 2025 году.

Читайте также:

Выберите знак Зодиака, чтобы прочитать прогноз Таро на 2025 год.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Карта Таро: Королева Жезлов

В следующем году на вашем пути возникнет процесс превращения и придет время для самопознания. Карты Таро советуют вам изменить курс, а не продолжать бороться, и сконцентрироваться на опыте, чтобы восстановить связь с собой.

Знак Зодиака Овен. Фото: freepik.com

Телец (21 апреля — 21 мая)

Карта Таро: Десятка Пентаклей

Если вы будете принимать помощь и поддерживать стабильность жизни, то год Змеи принесет вам благословение. А если вы научитесь ценить свои усилия, то сможете решить проблемы с деньгами. Карты Таро рекомендуют проводить больше времени с родными людьми.

Знак Зодиака Телец. Фото: freepik.com

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Карта Таро: Четверка Кубков

Следующий год будет благоприятным для принятия разочарований и отказа от старых методов справляться с препятствиями. Вам придется научиться отпускать старые обиды и изменить отношение к самому себе.

Знак Зодиака Близнецы. Фото: freepik.com

Рак (22 июня — 22 июля)

Карта Таро: Восьмерка Кубков

В Год Змеи вам придется научиться отказываться от того, что не доставляет удовольствия. В приоритете для вас будет психическое состояние и благополучие.

Знак Зодиака Рак. Фото: freepik.com

Лев (23 июля — 21 августа)

Карта Таро: Четверка Пентаклей

В следующем году лучше сконцентрировать свое внимание на финансовой безопасности и вложении денег в будущее. Прогнозы Таро советуют вам балансировать профессиональную и личную жизнь.

Знак Зодиака Лев. Фото: freepik.com

Дева (22 августа — 23 сентября)

Карта Таро: Король Мечей

Следующий год принесет вам перспективы, откровенное общение и ясность ума. Карты Таро рекомендуют вам подготовиться к переменам, быть сдержанными и заниматься дипломатией, чтобы добиться успехов.

Знак Зодиака Дева. Фото: freepik.com

Весы (23 сентября — 22 октября)

Карта Таро: Колесо Фортуны

В 2025 году перед вами откроется дверь удачи и новых возможностей, а все усилия начнут давать хорошие результаты. В следующем году вам удастся исцелиться и развить свою личность.

Знак Зодиака Весы. Фото: freepik.com

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Карта Таро: Похоть

Пора переосмыслить свои силы и принять уязвимость. Скорее всего, вам придется сражаться за власть, но карты Таро советуют вам открыться для удовольствия и позволить себе быть уязвимыми.

Знак Зодиака Скорпион. Фото: freepik.com

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Карта Таро: Туз Мечей

В следующем году ждите новых осознаний и интересных возможностей и не позволяйте стремлению к новым эмоциям столкнуть вас с пути. Чтобы построить правильные намерения, будьте осознанными и занимайтесь медитацией.

Знак Зодиака Стрелец. Фото: freepik.com

Козерог (22 декабря — 19 января)

Карта Таро: Маг

Пора раскрыть собственный потенциал и готовиться к тому, что вам будет везти, если вы будете на правильном пути. Таро советуют вам поверить в себя и не позволять сомнениям омрачить успех.

Знак Зодиака Козерог. Фото: freepik.com

Водолей (20 января — 18 февраля)

Карта Таро: Смерть

2025 год — это год трансформаций для вас, когда заканчивается старое и начинается что-то новое. Карты Таро рекомендуют вам отпустить все то, от чего у вас бремя на душе, и освободить место для нового.

Знак Зодиака Водолей. Фото: freepik.com

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Карта Таро: Туз Пентаклей

Следующий год будет для вас наполнен разными обещаниями стабильности и достатка. Карта открывает на вашем пути возможности для того, чтобы построить жизнь на долгосрочную перспективу.

Знак Зодиака рыбы. Фото: freepik.com

Напомним, мы писали о том, чего украинцам ждать от ноября 2024 года от карт Таро.

Раньше мы рассказывали о том, чем опасны карты Таро и звездные гороскопы.

Также мы сообщали о том, что не так с людьми, которые верят в гороскопы.