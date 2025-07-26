Гороскоп на 26 липня 2025 — що сьогодні радять астрологи знакам Зодіаку

Гороскоп для всіх знаків Зодіаку. Колаж: Новини.LIVE

Субота, 26 липня, обіцяє бути яскравою і насиченою, адже на небі — Місяць, що росте у вогняному знаку Лева. Третя місячна доба — період, коли організм буквально заряджений енергією. Астрологи кажуть: сьогодні для кожного знаку Зодіаку ідеальний момент, щоб відпустити негатив, попрацювати над собою та сказати рішуче "ні" шкідливим звичкам. День сприяє емоційним проривам, несподіванкам, яскравим зустрічам, ризикованим починанням.

Новини.LIVE розповідає, що прогнозують астрологи кожному знаку Зодіаку у цю суботу, 26 липня.

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Овен (21 березня — 20 квітня)

Сьогодні у вас є шанс зробити потужний ривок у справах, які ви давно відкладали. Ідеальний день для занять спортом або невеликої подорожі. Можлива хороша новина з минулого – хтось із друзів нагадає про себе. Увечері зірки радять вирушити на побачення або в кіно — романтика чекає за рогом.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Субота 26 липня ідеальна для домашніх справ: прибирання, декорування, кулінарні експерименти. Астрологи радять приділити увагу здоров'ю — легкі вправи або масаж підуть на користь. Увечері можливий несподіваний дзвінок від родича або старого знайомого.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

26 липня — чудовий час, щоб подзвонити другу, написати листа або запросити когось на каву. Астрологи кажуть, що сьогодні слово має велику силу, тому будьте обережні з критикою. День сприятливий для планування справ на тиждень.

Рак (22 червня — 22 липня)

Субота може принести гарну звістку щодо грошей або роботи. Прогулянка магазинами буде не лише приємною, а й продуктивною — знайдете саме те, що давно шукали. Увечері прислухайтеся до внутрішнього голосу — він підкаже правильне рішення.

Лев (23 липня — 21 серпня)

Леви сьогодні максимально енергійні. Одягніться яскраво, зробіть фото, вирушіть у гості, на вечірку чи на концерт. Можливий несподіваний подарунок або комплімент, який запам'ятається. Увечері — зустріч, яка здатна надихнути на нове.

Діва (22 серпня — 23 вересня)

День ідеальний для роботи над собою: відмовтесь від того, що вже не служить вам — звичок, думок, людей. Добре починати нові практики, очищення, медитації. Астрологи радять бути обережними з критикою — емоції сьогодні загострені.

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Цей день подарує можливість для приємної несподіваної компанії — можливо, вас запросять туди, де ви не планували бути. Не відмовляйтесь — саме там на вас чекає нове натхнення. Чудовий час для шопінгу, зміни іміджу.

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Субота може принести вам несподіване визнання або прохання про допомогу. Ваш досвід сьогодні цінний. Добре займатися справами, які потребують зосередженості — фінанси, документи, стратегічне планування. Увечері дозвольте собі відпочинок: фільм, ванна, тиша.

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Сьогодні варто спробувати щось нове: новий маршрут, нове кафе, нову страву. Можливий приємний сюрприз або спонтанна зустріч. Ви — у потоці! Ідеальний день для активного відпочинку, навіть невеликих пригод.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Астрологи радять розподілити енергію між роботою й відпочинком. День сприяє домашнім справам, наведенням порядку в документах або в шафі. Віщий сон можливий у ніч на неділю.

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Сьогодні вам краще не сидіти вдома. Прогулянка містом, нове знайомство або навіть експеримент з образом — усе це на вашу користь. День дарує енергію для змін, а тому не проґавте момент. Ввечері можливий сюрприз або несподівана новина.

Риби (19 лютого — 20 березня)

Субота, 26 липня, закликає вас приділити увагу близьким: подзвоніть батькам, побудьте з дітьми, згадайте, що давно хотіли зробити для родини або друзів. Астрологи радять зайнятися здоров'ям — навіть легка активність допоможе відновити енергетику.

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