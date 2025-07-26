Гороскоп на 26 июля 2025 — что сегодня советуют астрологи знакам Зодиака

Гороскоп для всех знаков Зодиака. Коллаж: Новини.LIVE

Суббота, 26 июля, обещает быть яркой и насыщенной, ведь на небе — Луна, растущая в огненном знаке Льва. Третьи лунные сутки — период, когда организм буквально заряжен энергией. Астрологи говорят: сегодня для каждого знака Зодиака идеальный момент, чтобы отпустить негатив, поработать над собой и сказать решительное "нет" вредным привычкам. День способствует эмоциональным прорывам, неожиданностям, ярким встречам, рискованным начинаниям.

Новини.LIVE рассказывает, что прогнозируют астрологи каждому знаку Зодиака в эту субботу, 26 июля.

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Овен (21 марта — 20 апреля)

Сегодня у вас есть шанс сделать мощный рывок в делах, которые вы давно откладывали. Идеальный день для занятий спортом или небольшого путешествия. Возможна хорошая новость из прошлого — кто-то из друзей напомнит о себе. Вечером звезды советуют отправиться на свидание или в кино — романтика ждет за углом.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Суббота 26 июля идеальна для домашних дел: уборка, декорирование, кулинарные эксперименты. Астрологи советуют уделить внимание здоровью — легкие упражнения или массаж пойдут на пользу. Вечером возможен неожиданный звонок от родственника или старого знакомого.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

26 июля — отличное время, чтобы позвонить другу, написать письмо или пригласить кого-то на кофе. Астрологи говорят, что сегодня слово имеет большую силу, поэтому будьте осторожны с критикой. День благоприятен для планирования дел на неделю.

Рак (22 июня — 22 июля)

Суббота может принести хорошую весть относительно денег или работы. Прогулка по магазинам будет не только приятной, но и продуктивной — найдете именно то, что давно искали. Вечером прислушайтесь к внутреннему голосу — он подскажет правильное решение.

Лев (23 июля — 21 августа)

Львы сегодня максимально энергичны. Оденьтесь ярко, сделайте фото, отправьтесь в гости, на вечеринку или на концерт. Возможен неожиданный подарок или комплимент, который запомнится. Вечером — встреча, которая способна вдохновить на новое.

Дева (22 августа — 23 сентября)

День идеален для работы над собой: откажитесь от того, что уже не служит вам — привычек, мыслей, людей. Хорошо начинать новые практики, очищения, медитации. Астрологи советуют быть осторожными с критикой — эмоции сегодня обострены.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Этот день подарит возможность для приятной неожиданной компании — возможно, вас пригласят туда, где вы не планировали быть. Не отказывайтесь — именно там вас ждет новое вдохновение. Отличное время для шопинга, смены имиджа.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Суббота может принести вам неожиданное признание или просьбу о помощи. Ваш опыт сегодня ценен. Хорошо заниматься делами, требующими сосредоточенности — финансы, документы, стратегическое планирование. Вечером позвольте себе отдых: фильм, ванна, тишина.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Сегодня стоит попробовать что-то новое: новый маршрут, новое кафе, новое блюдо. Возможен приятный сюрприз или спонтанная встреча. Вы в потоке! Идеальный день для активного отдыха, даже небольших приключений.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Астрологи советуют распределить энергию между работой и отдыхом. День способствует домашним делам, наведению порядка в документах или в шкафу. Вещий сон возможен в ночь на воскресенье.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Сегодня вам лучше не сидеть дома. Прогулка по городу, новое знакомство или даже эксперимент с образом — все это в вашу пользу. День дарит энергию для перемен, а потому не упустите момент. Вечером возможен сюрприз или неожиданная новость.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Суббота, 26 июля, призывает вас уделить внимание близким: позвоните родителям, побудьте с детьми, вспомните, что давно хотели сделать для семьи или друзей. Астрологи советуют заняться здоровьем — даже легкая активность поможет восстановить энергетику.

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