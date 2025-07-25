Гороскоп на 25 липня 2025 — що сьогодні радять астрологи знакам Зодіаку

Гороскоп для всіх знаків Зодіаку. Колаж: Новини.LIVE

Сьогодні, 25 липня, нас зустрічає друга місячна доба разом із Місяцем, що росте у знаку Лева — це потужне поєднання для тих, хто готовий діяти. Як стверджують астрологи, саме ця п'ятниця заряджає енергією впевненості, щедрості, творчості та жаги до життя. Це день, коли варто не лише планувати, а й робити перші кроки до своїх цілей — від оздоровлення до амбітних проєктів.

Новини.LIVE розповідає, що прогнозують астрологи кожному знаку Зодіаку у цю п'ятницю, 25 липня.

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Овен (21 березня — 20 квітня)

Сьогодні Овни матимуть бойовий настрій і будуть готові діяти. Це ідеальний час для презентацій, публічних виступів або завершення важливих справ. Увечері можливий флірт або запрошення на подію.

Телець (21 квітня — 21 травня)

25 липня Тельців чекає робота з емоціями. Виникне бажання усамітнитися або зайнятися чимось для душі. Можуть з'явиться гарна новина щодо фінансів або родини. Сьогодні не скупіться на похвалу — інші віддячать вам добром.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Ця п'ятниця буде особливо продуктивною, якщо встигнете зібратися зранку. Вам писатимуть, дзвонитимуть, тягнутимуть в різні боки, але саме в цій метушні з'явиться нова ідея. Вечір підходить для побачень або дружніх зустрічей.

Рак (22 червня — 22 липня)

Сьогодні не найкращий день для самокопання. Місяць у Леві просить вас розслабитися, вийти з тіні та просто жити. Можлива цікава пропозиція щодо роботи або творчого хобі. Не відмовляйтеся від похвали — ви її заслужили.

Лев (23 липня — 21 серпня)

Сьогодні буде багато запитів, запрошень, вражень. Приділіть трохи більше уваги зовнішності. Можливий прорив у творчості або особистому житті.

Діва (22 серпня — 23 вересня)

Вас може трохи вибити з колії метушня дня. Не намагайтеся все контролювати — відпустіть і дозвольте собі імпровізувати. Можливі емоційні дзвінки або листи. Ближче до вечора стане легше.

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

День буде світлим та легким. Ви відчуєте, що знову "в потоці": гармонія, спілкування, гарні новини. Можливо, хтось несподівано підтримає вашу ідею. Увечері — час для краси та задоволень.

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

П'ятниця просить вас розслабитися, але справи не відпускають. Можуть спливти питання, пов'язані з грошима чи самооцінкою. Це день, коли важливо не впадати в крайнощі.

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Сьогодні у вас з'явиться справжній запал — хочеться ділитися, створювати, підкорювати. Публічні справи вдаватимуться, як ніколи. Є шанс знайти нових однодумців. Вечір обіцяє романтику.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Ви будете трохи жорсткими, але це саме те, що потрібно, щоб довести справу до кінця. П'ятниця, 25 липня, принесе шанс завершити завдання, яке тяглося місяцями. Є ймовірність, що хтось з минулого нагадає про себе.

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Сьогодні буде важливою кожна дрібниця. Ви отримаєте несподівані новини або дзвінки, які змінять розклад. День підходить для розмов, презентацій, нових ідей. Увечері — бажано відпочити.

Риби (19 лютого — 20 березня)

Ви будете ніби не тут. Мрії, фантазії, спогади про щось приємне — ідеальний фон для мистецтва, але не для звітів. Якщо можливо — скоротіть робочий день. Увечері — дивна, але тепла зустріч.

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