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Главная Праздники Гороскоп на, сегодня, 25 июля — день удачи или вызовов

Гороскоп на, сегодня, 25 июля — день удачи или вызовов

Ua ru
Дата публикации 25 июля 2025 03:03
Гороскоп на 25 июля 2025 — что сегодня советуют астрологи знакам Зодиака
Гороскоп для всех знаков Зодиака. Коллаж: Новини.LIVE

Сегодня, 25 июля, нас встречают вторые лунные сутки вместе с Луной, растущей в знаке Льва — это мощное сочетание для тех, кто готов действовать. Как утверждают астрологи, именно эта пятница заряжает энергией уверенности, щедрости, творчества и жажды жизни. Это день, когда стоит не только планировать, но и делать первые шаги к своим целям — от оздоровления до амбициозных проектов.

Новини.LIVE рассказывает, что прогнозируют астрологи каждому знаку Зодиака в эту пятницу, 25 июля.

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Выберите знак Зодиака, чтобы прочитать астрологический прогноз на пятницу, 25 июля:

Овен (21 марта — 20 апреля)

Сегодня Овны будут иметь боевой настрой и будут готовы действовать. Это идеальное время для презентаций, публичных выступлений или завершения важных дел. Вечером возможен флирт или приглашение на событие.

Телец (21 апреля — 21 мая)

25 июля Тельцов ждет работа с эмоциями. Возникнет желание уединиться или заняться чем-то для души. Могут появится хорошая новость касательно финансов или семьи. Сегодня не скупитесь на похвалу — другие отблагодарят вас добром.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Эта пятница будет особенно продуктивной, если успеете собраться с утра. Вам будут писать, звонить, тянуть в разные стороны, но именно в этой суматохе появится новая идея. Вечер подходит для свиданий или дружеских встреч.

Рак (22 июня — 22 июля)

Сегодня не лучший день для самокопания. Луна во Льве просит вас расслабиться, выйти из тени и просто жить. Возможно интересное предложение по работе или творческому хобби. Не отказывайтесь от похвалы — вы ее заслужили.

Лев (23 июля — 21 августа)

Сегодня будет много запросов, приглашений, впечатлений. Уделите чуть больше внимания внешности. Возможен прорыв в творчестве или личной жизни.

Дева (22 августа — 23 сентября)

Вас может немного выбить из колеи суета дня. Не пытайтесь все контролировать — отпустите и позвольте себе импровизировать. Возможны эмоциональные звонки или письма. Ближе к вечеру станет легче.

Весы (23 сентября — 22 октября)

День будет светлым и легким. Вы почувствуете, что снова "в потоке": гармония, общение, хорошие новости. Возможно, кто-то неожиданно поддержит вашу идею. Вечером — время для красоты и удовольствий.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Пятница просит вас расслабиться, но дела не отпускают. Могут всплыть вопросы, связанные с деньгами или самооценкой. Это день, когда важно не впадать в крайности.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Сегодня у вас появится настоящий запал — хочется делиться, создавать, покорять. Публичные дела будут удаваться, как никогда. Есть шанс найти новых единомышленников. Вечер обещает романтику.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Вы будете немного жесткими, но это именно то, что нужно, чтобы довести дело до конца. Пятница, 25 июля, принесет шанс завершить задачу, которая тянулась месяцами. Есть вероятность, что кто-то из прошлого напомнит о себе.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Сегодня будет важна каждая мелочь. Вы получите неожиданные новости или звонки, которые изменят расписание. День подходит для разговоров, презентаций, новых идей. Вечером — желательно отдохнуть.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Вы будете как будто не здесь. Мечты, фантазии, воспоминания о чем-то приятном — идеальный фон для искусства, но не для отчетов. Если возможно — сократите рабочий день. Вечером — странная, но теплая встреча.

Ранее мы делились советами астрологов, как в августе знакам Зодиака приумножить деньги и улучшить финансовое положение.

Напомним, мы рассказывали, в жизнь каких знаков Зодиака могут вернуться бывшие из-за влияния ретроградного Меркурия.

Также делимся с вами, какой знак Зодиака может безумно влюбиться до конца лета 2025 года.

гороскоп прогнозы Астрология советы знаки Зодиака 25 июля
Ольга Зорич - Редактор
Автор:
Ольга Зорич
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