Гороскоп на сьогодні, 9 травня 2025, для всіх знаків Зодіаку — прогноз астрологів

Гороскоп для всіх знаків Зодіаку. Колаж: Новини.LIVE

Сьогодні, 9 травня, Місяць зростає у знаку Терези, даруючи нам можливість підбити підсумки та навести лад у думках та в оселі. 13-й місячний день приносить стабільність, спокій та гармонію. Астрологи радять знакам Зодіаку не починати нові справи, але можна займатися плануванням, аналізувати тиждень, що минув. Це також сприятливий час для косметичних процедур і піклування про своє здоров'я.

Новини.LIVE розповідає, що прогнозують астрологи кожному знаку Зодіаку у цю п'ятницю, 9 травня.

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Овен (21 березня — 20 квітня)

Сьогодні Овни будуть заряджені енергією та натхненням. Ви встигнете більше, ніж планували, особливо в другій половині дня. Але не забувайте зберігати баланс. Увечері активний відпочинок або зустріч з друзями принесуть радість.

Знак Зодіаку Овен. Фото: shutterstock.com

Телець (21 квітня — 21 травня)

Сьогодні ви можете відчути втому або зниження бадьорості. Можливо, накопичився стрес. Тому саме час зайнятися здоров'ям: підійде масаж, спа або просто спокійна прогулянка. Уникайте гучних розмов і конфліктів. Увечері варто побути на самоті.

Знак Зодіаку Телець. Фото: shutterstock.com

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Очікуйте новин — особливо у сфері кар'єри або фінансів. День сприятливий для обговорень, переговорів і пошуку компромісів. Ви будете переконливими. Вечір буде чудовим часом для романтики або душевної розмови.

Знак Зодіаку Близнюки. Фото: shutterstock.com

Рак (22 червня — 22 липня)

Вас може охопити хвиля ностальгії або бажання повернутися до чогось з минулого. І це добре. Сьогодні варто переглянути старі проєкти чи стосунки — можливо, ви побачите їх з іншої сторони. Увечері буде ідеальний час для теплих сімейних посиденьок.

Знак Зодіаку Рак. Фото: shutterstock.com

Лев (23 липня — 21 серпня)

П'ятниця, 9 травня, обіцяє бути динамічною: на роботі можуть похвалити, а можливо, навіть запропонують щось цікаве. Ваша енергія сьогодні притягує увагу — використайте це з користю. Астрологи рекомендують уникати конфліктів і різких заяв. Увечері — творчість або романтичне побачення.

Знак Зодіаку Лев. Фото: shutterstock.com

Діва (22 серпня — 23 вересня)

День, коли не варто поспішати. Зосередьтеся на деталях — саме в них буде прихований успіх. Ви можете отримати важливий знак або підказку, тож будьте уважні до оточення. Вечір найкраще провести у тиші або за читанням — це допоможе перезавантажитися.

Знак Зодіаку Діва. Фото: shutterstock.com

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Це чудовий день для відновлення гармонії — як внутрішньої, так і в стосунках. Але астрологи не рекомендують сьогодні приймати важливих рішень. Ввечері на вас чекає романтика або теплі посиденьки з найдорожчими людьми.

Знак Зодіаку Терези. Фото: shutterstock.com

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

На Скорпіонів чекає день відкриттів, але не зовнішніх, а внутрішніх. Ви можете нарешті побачити правду в якійсь ситуації. Зірки радять не ділитися цим одразу з усіма. Використайте знання для себе. Увечері добре вдасться медитація або розмова з мудрою людиною.

Знак Зодіаку Скорпіон. Фото: shutterstock.com

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Сьогодні астрологи радять Стрільцям уповільнитися і прислухатися до себе. Зосередьтесь на завершенні дрібних справ, перегляді планів. Вечір краще провести вдома або в тихому місці.

Знак Зодіаку Стрілець. Фото: shutterstock.com

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

На Козерогів чекає продуктивний день, хоча й не без викликів. У цю п'ятницю, 9 травня, вам доведеться вирішувати кілька питань одночасно. Ви зможете показати себе з найкращого боку. Увечері дайте собі дозвіл на відпочинок.

Знак Зодіаку Козеріг. Фото: shutterstock.com

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Сьогодні Всесвіт шепоче вам щось важливе — головне, не загубити цей сигнал у буденності. День сприятливий для пошуку нових рішень, аналізу помилок і внутрішньої роботи. Увечері на вас чекає несподіване повідомлення чи зустріч, що надихне.

Знак Зодіаку Водолій. Фото: shutterstock.com

Риби (19 лютого — 20 березня)

Емоції можуть зашкалювати, але не дозволяйте їм керувати вами. День пасує для внутрішнього очищення, спокійних справ і догляду за тілом. Уникайте гучних місць і конфліктів. Вечір сприятливий для творчості, ароматерапії або ванни з сіллю.

Знак Зодіаку Риби. Фото: shutterstock.com

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