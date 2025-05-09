Гороскоп на сегодня, 9 мая 2025, для всех знаков Зодиака — прогноз астрологов

Гороскоп для всех знаков Зодиака. Коллаж: Новини.LIVE

Сегодня, 9 мая, Луна растет в знаке Весы, даря нам возможность подвести итоги и навести порядок в мыслях и в доме. 13-й лунный день приносит стабильность, спокойствие и гармонию. Астрологи советуют знакам Зодиака не начинать новые дела, но можно заниматься планированием, анализировать прошедшую неделю. Это также благоприятное время для косметических процедур и заботы о своем здоровье.

Новини.LIVE рассказывает, что прогнозируют астрологи каждому знаку Зодиака в эту пятницу, 9 мая.

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Овен (21 марта — 20 апреля)

Сегодня Овны будут заряжены энергией и вдохновением. Вы успеете больше, чем планировали, особенно во второй половине дня. Но не забывайте сохранять баланс. Вечером активный отдых или встреча с друзьями принесут радость.

Знак Зодиака Овен. Фото: shutterstock.com

Телец (21 апреля — 21 мая)

Сегодня вы можете почувствовать усталость или снижение бодрости. Возможно, накопился стресс. Поэтому самое время заняться здоровьем: подойдет массаж, спа или просто спокойная прогулка. Избегайте громких разговоров и конфликтов. Вечером стоит побыть в одиночестве.

Знак Зодиака Телец. Фото: shutterstock.com

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Ожидайте новостей — особенно в сфере карьеры или финансов. День благоприятен для обсуждений, переговоров и поиска компромиссов. Вы будете убедительными. Вечер будет отличным временем для романтики или душевного разговора.

Знак Зодиака Близнецы. Фото: shutterstock.com

Рак (22 июня — 22 июля)

Вас может охватить волна ностальгии или желание вернуться к чему-то из прошлого. И это хорошо. Сегодня стоит пересмотреть старые проекты или отношения — возможно, вы увидите их с другой стороны. Вечером будет идеальное время для теплых семейных посиделок.

Знак Зодиака Рак. Фото: shutterstock.com

Лев (23 июля — 21 августа)

Пятница, 9 мая, обещает быть динамичной: на работе могут похвалить, а возможно, даже предложат что-то интересное. Ваша энергия сегодня притягивает внимание — используйте это с пользой. Астрологи рекомендуют избегать конфликтов и резких заявлений. Вечером — творчество или романтическое свидание.

Знак Зодиака Лев. Фото: shutterstock.com

Дева (22 августа — 23 сентября)

День, когда не стоит спешить. Сосредоточьтесь на деталях — именно в них будет скрыт успех. Вы можете получить важный знак или подсказку, поэтому будьте внимательны к окружающим. Вечер лучше всего провести в тишине или за чтением — это поможет перезагрузиться.

Знак Зодиака Дева. Фото: shutterstock.com

Весы (23 сентября — 22 октября)

Это отличный день для восстановления гармонии — как внутренней, так и в отношениях. Но астрологи не рекомендуют сегодня принимать важных решений. Вечером вас ждет романтика или теплые посиделки с самыми дорогими людьми.

Знак Зодиака Весы. Фото: shutterstock.com

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Скорпионов ждет день открытий, но не внешних, а внутренних. Вы можете наконец-то увидеть правду в какой-то ситуации. Звезды советуют не делиться этим сразу со всеми. Используйте знания для себя. Вечером хорошо удастся медитация или разговор с мудрым человеком.

Знак Зодиака Скорпион. Фото: shutterstock.com

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Сегодня астрологи советуют Стрельцам замедлиться и прислушаться к себе. Сосредоточьтесь на завершении мелких дел, пересмотре планов. Вечер лучше провести дома или в тихом месте.

Знак Зодиака Стрелец. Фото: shutterstock.com

Козерог (22 декабря — 19 января)

Козерогов ждет продуктивный день, хотя и не без вызовов. В эту пятницу, 9 мая, вам придется решать несколько вопросов одновременно. Вы сможете показать себя с наилучшей стороны. Вечером дайте себе разрешение на отдых.

Знак Зодиака Козерог. Фото: shutterstock.com

Водолей (20 января — 18 февраля)

Сегодня Вселенная шепчет вам что-то важное — главное, не затерять этот сигнал в обыденности. День благоприятен для поиска новых решений, анализа ошибок и внутренней работы. Вечером вас ждет неожиданное сообщение или вдохновляющая встреча.

Знак Зодиака Водолей. Фото: shutterstock.com

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Эмоции могут зашкаливать, но не позволяйте им управлять вами. День подходит для внутреннего очищения, спокойных дел и ухода за телом. Избегайте шумных мест и конфликтов. Вечер благоприятен для творчества, ароматерапии или ванны с солью.

Знак Зодиака Рыбы. Фото: shutterstock.com

Ранее мы рассказывали, каким знакам Зодиака надо внимательно прислушиваться к интуиции в мае.

Напомним, мы писали, какой знак Зодиака получит фантастические новости до конца этой недели.

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