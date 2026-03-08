Гороскоп на сьогодні, 8 березня 2026, для всіх знаків Зодіаку — прогноз астрологів

Гороскоп для всіх знаків Зодіаку. Колаж: Новини.LIVE

Сьогодні, 8 березня, Венера та Сатурн з'єднуються в Овні, спонукаючи нас до серйозності у почуттях та чесності із собою. Це час серйозних рішень у стосунках, переоцінки цінностей і встановлення чітких меж.

Новини.LIVE розповідає, що прогнозують астрологи кожному знаку Зодіаку у цю неділю, 8 березня 2026.

Овен (21 березня — 20 квітня)

Сьогодні ви можете по-новому подивитися на себе. З'явиться сильне відчуття самоповаги. Не віддавайте свій час і енергію тим, хто цього не цінує.

Телець (21 квітня — 21 травня)

8 березня ви сміливо подивитеся на старі звички та страхи, особливо у стосунках. Якщо захочеться трохи побути наодинці, не ігноруйте це бажання. Навіть невелика пауза допоможе відновити сили та зрозуміти, що справді важливо.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Ви уважніше придивитеся до свого оточення. Дехто може проявити справжню підтримку. Намагайтеся більше часу проводити з тими, хто щиро вас цінує.

Рак (22 червня — 22 липня)

Сьогодні ви можете серйозніше замислитися над своїми професійними цілями. З'явиться бажання діяти відповідальніше і зміцнювати свою репутацію. Не бійтеся змін.

Лев (23 липня — 21 серпня)

8 березня подарує жагу до знань. Ви захочете більше читати, вчитися. Не відкладайте розвиток — навіть невеликий крок сьогодні може дати великий результат у майбутньому.

Діва (22 серпня — 23 вересня)

Сьогодні можуть виникнути розмови про довіру або емоційні межі. Важливо бути чесними з собою та відкрито говорити про свої потреби. Це допоможе уникнути непорозумінь.

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

8 березня особливу роль відіграватимуть стосунки. Можуть з'явитися важливі розмови про спільні плани або майбутнє. Не бійтесь говорити про почуття.

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

День підходить для наведення порядку у щоденних справах і робочих питаннях. Ви відчуєте бажання діяти більш дисципліновано та організовано. Почніть із невеликих змін у розкладі — це швидко принесе результат.

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Сьогодні може з'явитися бажання приділити більше уваги творчості, хобі або романтичним почуттям. Виділіть час для улюбленої справи або щирої розмови з близькою людиною.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Вам важливо звернути увагу на домашню атмосферу та емоційний комфорт. Турбота про власний простір допоможе відчути стабільність.

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Енергетика 8 березня сприятиме серйозним розмовам. Ваші слова можуть мати особливу вагу. Якщо давно планували щось обговорити або узгодити, зараз гарний момент для цього.

Риби (19 лютого — 20 березня)

Сьогодні ви можете переглянути свої фінансові та особисті цінності. З'явиться бажання вимагати більшої поваги до своєї праці та часу. Намагайтеся витрачати гроші та енергію лише на те, що справді приносить користь.

