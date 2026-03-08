Видео
Популярные запросы

Видео

Главная Праздники Гороскоп на 8 марта 2026 — что принесет день знакам Зодиака

Гороскоп на 8 марта 2026 — что принесет день знакам Зодиака

Дата публикации 8 марта 2026 04:45
Гороскоп на 8 марта 2026 для всех знаков Зодиака — прогноз астрологов
Гороскоп для всех знаков Зодиака. Коллаж: Новини.LIVE

Астрологи говорят: 8 марта Венера и Сатурн соединяются в Овне, побуждая нас к серьезности в чувствах и честности с собой. День особенно благоприятный для серьезных решений в отношениях, переоценки ценностей и установления четких границ.

Новини.LIVE рассказывает, что прогнозируют астрологи каждому знаку Зодиака в это воскресенье, 8 марта 2026 года.

Читайте также:

Овен (21 марта — 20 апреля)

Сегодня вы можете по-новому посмотреть на себя. Появится сильное чувство самоуважения. Не отдавайте свое время и энергию тем, кто этого не ценит.

Телец (21 апреля — 21 мая)

8 марта вы смело посмотрите на старые привычки и страхи, особенно в отношениях. Если захочется немного побыть наедине, не игнорируйте это желание. Даже небольшая пауза поможет восстановить силы и понять, что действительно важно.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Вы внимательнее присмотритесь к своему окружению. Некоторые могут проявить настоящую поддержку. Старайтесь больше времени проводить с теми, кто искренне вас ценит.

Рак (22 июня — 22 июля)

Сегодня вы можете серьезнее задуматься над своими профессиональными целями. Появится желание действовать ответственнее и укреплять свою репутацию. Не бойтесь перемен.

Лев (23 июля — 21 августа)

8 марта подарит жажду знаний. Вы захотите больше читать, учиться. Не откладывайте развитие — даже небольшой шаг сегодня может дать большой результат в будущем.

Дева (22 августа — 23 сентября)

Сегодня могут возникнуть разговоры о доверии или эмоциональных границах. Важно быть честными с собой и открыто говорить о своих потребностях. Это поможет избежать недоразумений.

Весы (23 сентября — 22 октября)

8 марта особую роль будут играть отношения. Могут появиться важные разговоры о совместных планах или будущем. Не бойтесь говорить о чувствах.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

День подходит для наведения порядка в ежедневных делах и рабочих вопросах. Вы почувствуете желание действовать более дисциплинированно и организованно. Начните с небольших изменений в расписании — это быстро принесет результат.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Сегодня может появиться желание уделить больше внимания творчеству, хобби или романтическим чувствам. Выделите время для любимого дела или искреннего разговора с близким человеком.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Вам важно обратить внимание на домашнюю атмосферу и эмоциональный комфорт. Забота о собственном пространстве поможет почувствовать стабильность.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Энергетика 8 марта будет способствовать серьезным разговорам. Ваши слова могут иметь особый вес. Если давно планировали что-то обсудить или согласовать, сейчас хороший момент для этого.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Сегодня вы можете пересмотреть свои финансовые и личные ценности. Появится желание требовать большего уважения к своему труду и времени. Старайтесь тратить деньги и энергию только на то, что действительно приносит пользу.

Также делимся другими прогнозами астрологов

Как выбрать идеальный десерт на 8 марта по знаку Зодиака.

С какими знаками Зодиака произойдет настоящее чудо в эти выходные 7-8 марта.

Каким знакам Зодиака больше всего повезет 8 марта.

Какие знаки Зодиака ждут сюрпризы на 8 марта по Таро.

гороскоп прогнозы Астрология советы знаки Зодиака 8 марта
Ольга Зорич - Редактор
Автор:
Ольга Зорич
