Гороскоп на 5 вересня 2025 — що радять астрологи кожному знаку Зодіаку

Гороскоп для всіх знаків Зодіаку. Колаж: Новини.LIVE

У п'ятницю, 5 вересня, Місяць, що зростає у знаку Водолія, та 14-та місячна доба створюють ідеальний час для пошуку високих істин, роботи над собою та боротьби з внутрішніми слабкостями. Цей день, за словами астрологів, сприятливий для початку нових справ, розвитку здібностей і занять хобі. Знаки Зодіаку отримають шанс відчути оновлення та знайти сили для кроку вперед. Разом з тим варто уникати суперечок та імпульсивних рішень.

Новини.LIVE розповідає, що чекати кожному знаку Зодіаку у цю п'ятницю, 5 вересня.

Реклама

Читайте також:

Овен (21 березня — 20 квітня)

П'ятниця відкриє перед вами нові можливості, особливо у сфері роботи та творчості. Астрологи радять використовувати день для запуску проєкту або навчання. А от з фінансами слід бути обережними.

Телець (21 квітня — 21 травня)

5 вересня Тельці відчують потребу у свободі й змінах. Це гарний час для роботи над собою та своїми звичками. Астрологи нагадують: не бійтеся експериментів та уникайте зайвої впертості.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Цей день може подарувати Близнюкам несподівані відкриття у сфері спілкування. Астрологи також радять використати час для навчання та вдосконалення навичок. У фінансовій сфері можливий приємний бонус.

Рак (22 червня — 22 липня)

Для Раків 5 вересня стане днем внутрішнього зростання. Вам варто прислухатися до своєї інтуїції та не поспішати у нових рішеннях. У фінансах можливі зміни, але краще планувати, ніж діяти спонтанно. Теплі розмови зблизять вас із близькими.

Лев (23 липня — 21 серпня)

Ця п'ятниця принесе вам енергію для нових звершень. Ви можете сміливо починати те, що давно відкладали. Астрологи попереджають: не дозволяйте емоціям керувати фінансовими рішеннями.

Діва (22 серпня — 23 вересня)

Для Дів 5 вересня стане днем, коли вам захочеться чіткої організації. Ви зможете впорядкувати справи та підготувати ґрунт для нових починань. Астрологи радять не зволікати з робочими питаннями, адже цей день дає шанс вийти на новий рівень.

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

П'ятниця подарує вам натхнення і бажання змінювати життя. Це гарний час для експериментів, особливо у творчості та особистому розвитку. Астрологи попереджають: уникайте поверхневих рішень у фінансах.

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Цього дня ви відчуєте прилив сил і бажання діяти рішуче. Можна починати нові проєкти й сміливо ризикувати. Астрологи нагадують: не піддавайтеся ревнощам у коханні, адже довіра зараз важливіша. У фінансах є шанс на несподіваний прибуток.

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

П'ятниця буде наповнена новими ідеями та шансами. Ви можете сміливо братися за навчання, роботу над собою чи розвиток хобі. Астрологи попереджають: уникайте хаосу у справах і не беріть на себе забагато. У стосунках головне — чесність і відвертість.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Гороскоп для Козерогів на 5 вересня обіцяє день рішень. Ви зможете розпочати нову справу або змінити напрямок розвитку. Астрологи радять не боятися відповідальності, адже зараз у вас є сили для росту.

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Ця п'ятниця подарує вам енергію, натхнення і сміливість діяти нестандартно. Астрологи радять використовувати цей шанс для нових починань і реформ. У коханні ви можете стати ініціатором приємних змін.

Риби (19 лютого — 20 березня)

Цього дня Рибам варто попрацювати над собою. Ви відчуєте потребу в гармонії. Астрологи радять більше часу приділити хобі чи творчості. У фінансах краще уникати ризику, а у коханні — виявити ніжність та чуйність.

Також вам може бути цікаво дізнатися інші астрологічні прогнози на осінь 2025

Кому зі знаків Зодіаку найбільше пощастить з грошима у перший тиждень вересня 2025.

Який знак Зодіаку може стикнутися з ризиками у перший місяць осені.

Який знак Зодіаку почне нове життя у вересневий коридор затемнень.

Осінь стане сезоном кохання та романтики для чотирьох знаків Зодіаку.

У місячне затемнення 7 вересня найбільше пощастить лише трьом знакам Зодіаку.