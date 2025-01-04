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Гороскоп на 4 січня: Овнам — радість, Терезам — побачення

4 січня 2025 04:45
Єва Глоба - Редактор
Єва Глоба
Редактор
Гороскоп на сьогодні, 4 січня 2025 року, для всіх знаків зодіаку — прогноз астрологів
Гороскоп для усіх знаків Зодіаку на 4 січня. Фото: колаж Новини.LIVE
Єва Глоба - Редактор
Єва Глоба
Редактор

Сьогодні, 4 січня, зірки радять усім знакам Зодіаку приділити відпочинку та часу із сім'єю та друзями. Цей день чудово підійде для опановування нового хобі чи справи.

Новини.LIVE розповідає, що прогнозують астрологи для кожного знака Зодіаку.

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Овен (21 березня — 20 квітня) 

Субота обіцяє бути активною та емоційно насиченою. Приділіть увагу важливим справам, але не забувайте про відпочинок. Спілкування з друзями принесе радість і нові ідеї.

Гороскоп на 24 грудня для всіх знаків Зодіаку — Овен
Знак Зодіаку Овен. Фото: freepik.com

Телець (21 квітня — 21 травня)

День сприятливий для вирішення домашніх питань та сімейних справ. Можливі несподівані приємні новини. Залишайтеся відкритими до нових пропозицій.

Гороскоп на 24 грудня для всіх знаків Зодіаку — Телець
Знак Зодіаку Телець. Фото: freepik.com

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Вам захочеться змін і пригод. Зірки радять бути обережними в справах, щоб уникнути непорозумінь. Приділіть час творчості — це надихне вас.

Гороскоп на 24 грудня для всіх знаків Зодіаку — Близнюки
Знак Зодіаку Близнюки. Фото: freepik.com

Рак (22 червня — 22 липня)

Інтуїція буде на висоті, тому довіряйте своїм відчуттям. День сприятливий для фінансових рішень. Вечір краще провести з близькими людьми.

Гороскоп на 24 грудня для всіх знаків Зодіаку — Рак
Знак Зодіаку Рак. Фото: freepik.com

Лев (23 липня — 21 серпня)

Субота — час подумати про себе і свої потреби. Можливо, ви знайдете натхнення для реалізації давньої мрії. Уникайте конфліктів, навіть дрібних.

Гороскоп на 24 грудня для всіх знаків Зодіаку — Лев
Знак Зодіаку Лев. Фото: freepik.com

Діва (22 серпня — 23 вересня)

Ви сконцентровані на робочих питаннях, але краще присвятити цей день відпочинку. Гарний час для читання або навчання новому. Не бійтеся попросити допомоги, якщо потрібно.

Гороскоп на 24 грудня для всіх знаків Зодіаку — Діва
Знак Зодіаку Діва. Фото: freepik.com

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

День підходить для творчості і романтики. Ви можете зустріти когось, хто надихне вас на нові починання. Зберігайте баланс між роботою та відпочинком.

Гороскоп на 24 грудня для всіх знаків Зодіаку — Терези
Знак Зодіаку Терези. Фото: freepik.com

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Ваша енергія буде на висоті, але не поспішайте витрачати її даремно. Можливі приємні сюрпризи від друзів чи колег. Вечір ідеальний для планування майбутнього.

Гороскоп на 24 грудня для всіх знаків Зодіаку — Скорпіон
Знак Зодіаку Скорпіон. Фото: freepik.com

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Це день, коли варто дати собі перепочинок. Зосередьтеся на простих радощах життя. Невеликі покупки або прогулянка принесуть задоволення.

Гороскоп на 24 грудня для всіх знаків Зодіаку — Стрілець
Знак Зодіаку Стрілець. Фото: freepik.com

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Ваші зусилля на роботі чи в особистих справах почнуть приносити результати. Добре зайнятися плануванням бюджету чи майбутніх проектів. Не забувайте про фізичну активність.

Гороскоп на 24 грудня для всіх знаків Зодіаку — Козеріг
Знак Зодіаку Козеріг. Фото: freepik.com

Водолій (20 січня — 18 лютого)

День сприятливий для зустрічей з друзями та нових знайомств. Ваша креативність допоможе знайти рішення для робочих задач. Зірки радять відпочити ввечері.

Гороскоп на 24 грудня для всіх знаків Зодіаку — Водолій
Знак Зодіаку Водолій. Фото: freepik.com

Риби (19 лютого — 20 березня)

Прислухайтеся до свого внутрішнього голосу — він допоможе уникнути помилок. День сприятливий для релаксу і турботи про себе. Увечері можливі несподівані радощі.

Гороскоп на 24 грудня для всіх знаків Зодіаку — Риби
Знак Зодіаку Риби. Фото: freepik.com

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, які знаки Зодіаку розбагатіють у січні 2025 року за Таро. 

Також ми повідомляли, які знаки Зодіаку можуть розійтися з коханими в січні 2025 року. 

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