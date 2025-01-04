Гороскоп на сьогодні, 4 січня 2025 року, для всіх знаків зодіаку — прогноз астрологів

Гороскоп на 4 січня: Овнам — радість, Терезам — побачення
Сьогодні, 4 січня, зірки радять усім знакам Зодіаку приділити відпочинку та часу із сім'єю та друзями. Цей день чудово підійде для опановування нового хобі чи справи.
Новини.LIVE розповідає, що прогнозують астрологи для кожного знака Зодіаку.
Оберіть знак Зодіаку, щоб прочитати астрологічний прогноз на суботу, 4 січня:
Овен (21 березня — 20 квітня)
Субота обіцяє бути активною та емоційно насиченою. Приділіть увагу важливим справам, але не забувайте про відпочинок. Спілкування з друзями принесе радість і нові ідеї.
Телець (21 квітня — 21 травня)
День сприятливий для вирішення домашніх питань та сімейних справ. Можливі несподівані приємні новини. Залишайтеся відкритими до нових пропозицій.
Близнюки (22 травня — 21 червня)
Вам захочеться змін і пригод. Зірки радять бути обережними в справах, щоб уникнути непорозумінь. Приділіть час творчості — це надихне вас.
Рак (22 червня — 22 липня)
Інтуїція буде на висоті, тому довіряйте своїм відчуттям. День сприятливий для фінансових рішень. Вечір краще провести з близькими людьми.
Лев (23 липня — 21 серпня)
Субота — час подумати про себе і свої потреби. Можливо, ви знайдете натхнення для реалізації давньої мрії. Уникайте конфліктів, навіть дрібних.
Діва (22 серпня — 23 вересня)
Ви сконцентровані на робочих питаннях, але краще присвятити цей день відпочинку. Гарний час для читання або навчання новому. Не бійтеся попросити допомоги, якщо потрібно.
Терези (23 вересня — 22 жовтня)
День підходить для творчості і романтики. Ви можете зустріти когось, хто надихне вас на нові починання. Зберігайте баланс між роботою та відпочинком.
Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)
Ваша енергія буде на висоті, але не поспішайте витрачати її даремно. Можливі приємні сюрпризи від друзів чи колег. Вечір ідеальний для планування майбутнього.
Стрілець (22 листопада — 21 грудня)
Це день, коли варто дати собі перепочинок. Зосередьтеся на простих радощах життя. Невеликі покупки або прогулянка принесуть задоволення.
Козеріг (22 грудня — 19 січня)
Ваші зусилля на роботі чи в особистих справах почнуть приносити результати. Добре зайнятися плануванням бюджету чи майбутніх проектів. Не забувайте про фізичну активність.
Водолій (20 січня — 18 лютого)
День сприятливий для зустрічей з друзями та нових знайомств. Ваша креативність допоможе знайти рішення для робочих задач. Зірки радять відпочити ввечері.
Риби (19 лютого — 20 березня)
Прислухайтеся до свого внутрішнього голосу — він допоможе уникнути помилок. День сприятливий для релаксу і турботи про себе. Увечері можливі несподівані радощі.
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