Гороскоп на сегодня, 4 января 2025 года, для всех знаков зодиака - прогноз астрологов

Гороскоп для всех знаков Зодиака на 4 января. Фото: коллаж Новини.LIVE

Сегодня, 4 января, звезды советуют всем знакам Зодиака уделить отдыху и времени с семьей и друзьями. Этот день прекрасно подойдет для освоения нового хобби или дела.

Новини.LIVE рассказывает, что прогнозируют астрологи для каждого знака Зодиака.

Читайте также:

Выберите знак Зодиака, чтобы прочитать астрологический прогноз на субботу, 4 января:

Овен (21 марта — 20 апреля)

Суббота обещает быть активной и эмоционально насыщенной. Уделите внимание важным делам, но не забывайте об отдыхе. Общение с друзьями принесет радость и новые идеи.

Знак Зодиака Овен. Фото: freepik.com

Телец (21 апреля — 21 мая)

День благоприятен для решения домашних вопросов и семейных дел. Возможны неожиданные приятные новости. Оставайтесь открытыми к новым предложениям.

Знак Зодиака Телец. Фото: freepik.com

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Вам захочется перемен и приключений. Звезды советуют быть осторожными в делах, чтобы избежать недоразумений. Уделите время творчеству - это вдохновит вас.

Знак Зодиака Близнецы. Фото: freepik.com

Рак (22 июня — 22 июля)

Интуиция будет на высоте, поэтому доверяйте своим ощущениям. День благоприятен для финансовых решений. Вечер лучше провести с близкими людьми.

Знак Зодиака Рак. Фото: freepik.com

Лев (23 июля — 21 августа)

Суббота - время подумать о себе и своих потребностях. Возможно, вы найдете вдохновение для реализации давней мечты. Избегайте конфликтов, даже мелких.

Знак Зодиака Лев. Фото: freepik.com

Дева (22 августа — 23 сентября)

Вы сконцентрированы на рабочих вопросах, но лучше посвятить этот день отдыху. Хорошее время для чтения или обучения новому. Не бойтесь попросить помощи, если нужно.

Не бойтесь попросить помощи, если нужно.

Знак Зодиака Дева. Фото: freepik.com

Весы (23 сентября — 22 октября)

День подходит для творчества и романтики. Вы можете встретить кого-то, кто вдохновит вас на новые начинания. Сохраняйте баланс между работой и отдыхом.

Знак Зодиака Весы. Фото: freepik.com

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Ваша энергия будет на высоте, но не спешите тратить ее впустую. Возможны приятные сюрпризы от друзей или коллег. Вечер идеален для планирования будущего.

Знак Зодиака Скорпион. Фото: freepik.com

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Это день, когда стоит дать себе передышку. Сосредоточьтесь на простых радостях жизни. Небольшие покупки или прогулка принесут удовольствие.

Знак Зодиака Стрелец. Фото: freepik.com

Козерог (22 декабря — 19 января)

Ваши усилия на работе или в личных делах начнут приносить результаты. Хорошо заняться планированием бюджета или будущих проектов. Не забывайте о физической активности.

Не забывайте о физической активности.

Знак Зодиака Козерог. Фото: freepik.com

Водолей (20 января — 18 февраля)

День благоприятен для встреч с друзьями и новых знакомств. Ваша креативность поможет найти решение для рабочих задач. Звезды советуют отдохнуть вечером.

Знак Зодиака Водолей. Фото: freepik.com

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Прислушайтесь к своему внутреннему голосу - он поможет избежать ошибок. День благоприятен для релакса и заботы о себе. Вечером возможны неожиданные радости.

Знак Зодиака Рыбы. Фото: freepik.com

Напомним, ранее мы рассказывали о том, какие знаки Зодиака разбогатеют в январе 2025 года по Таро.

Также мы сообщали, какие знаки Зодиака могут разойтись с любимыми в январе 2025 года.