Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Праздники arrow Гороскоп на 4 января: Овнам — радость, Весам — свидание arrow

Гороскоп на 4 января: Овнам — радость, Весам — свидание

4 января 2025 04:45
Ева Глоба - Редактор
Ева Глоба
Редактор
Гороскоп на сегодня, 4 января 2025 года, для всех знаков зодиака - прогноз астрологов
Гороскоп для всех знаков Зодиака на 4 января. Фото: коллаж Новини.LIVE
Ева Глоба - Редактор
Ева Глоба
Редактор

Сегодня, 4 января, звезды советуют всем знакам Зодиака уделить отдыху и времени с семьей и друзьями. Этот день прекрасно подойдет для освоения нового хобби или дела.

Новини.LIVE рассказывает, что прогнозируют астрологи для каждого знака Зодиака.

Читайте также:

Выберите знак Зодиака, чтобы прочитать астрологический прогноз на субботу, 4 января:

Овен (21 марта — 20 апреля) 

Суббота обещает быть активной и эмоционально насыщенной. Уделите внимание важным делам, но не забывайте об отдыхе. Общение с друзьями принесет радость и новые идеи.

Гороскоп на 24 декабря для всех знаков Зодиака - Овен
Знак Зодиака Овен. Фото: freepik.com

Телец (21 апреля — 21 мая)

День благоприятен для решения домашних вопросов и семейных дел. Возможны неожиданные приятные новости. Оставайтесь открытыми к новым предложениям.

Гороскоп на 24 декабря для всех знаков Зодиака - Телец
Знак Зодиака Телец. Фото: freepik.com

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Вам захочется перемен и приключений. Звезды советуют быть осторожными в делах, чтобы избежать недоразумений. Уделите время творчеству - это вдохновит вас.

Гороскоп на 24 декабря для всех знаков Зодиака - Близнецы
Знак Зодиака Близнецы. Фото: freepik.com

Рак (22 июня — 22 июля)

Интуиция будет на высоте, поэтому доверяйте своим ощущениям. День благоприятен для финансовых решений. Вечер лучше провести с близкими людьми.

Гороскоп на 24 декабря для всех знаков Зодиака - Рак
Знак Зодиака Рак. Фото: freepik.com

Лев (23 июля — 21 августа)

Суббота - время подумать о себе и своих потребностях. Возможно, вы найдете вдохновение для реализации давней мечты. Избегайте конфликтов, даже мелких.

Гороскоп на 24 декабря для всех знаков Зодиака - Лев
Знак Зодиака Лев. Фото: freepik.com

Дева (22 августа — 23 сентября)

Вы сконцентрированы на рабочих вопросах, но лучше посвятить этот день отдыху. Хорошее время для чтения или обучения новому. Не бойтесь попросить помощи, если нужно.

Не бойтесь попросить помощи, если нужно.

Гороскоп на 24 декабря для всех знаков Зодиака - Дева
Знак Зодиака Дева. Фото: freepik.com

Весы (23 сентября — 22 октября)

День подходит для творчества и романтики. Вы можете встретить кого-то, кто вдохновит вас на новые начинания. Сохраняйте баланс между работой и отдыхом.

Гороскоп на 24 декабря для всех знаков Зодиака - Весы
Знак Зодиака Весы. Фото: freepik.com

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Ваша энергия будет на высоте, но не спешите тратить ее впустую. Возможны приятные сюрпризы от друзей или коллег. Вечер идеален для планирования будущего.

Гороскоп на 24 декабря для всех знаков Зодиака - Скорпион
Знак Зодиака Скорпион. Фото: freepik.com

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Это день, когда стоит дать себе передышку. Сосредоточьтесь на простых радостях жизни. Небольшие покупки или прогулка принесут удовольствие.

Гороскоп на 24 декабря для всех знаков Зодиака - Стрелец
Знак Зодиака Стрелец. Фото: freepik.com

Козерог (22 декабря — 19 января)

Ваши усилия на работе или в личных делах начнут приносить результаты. Хорошо заняться планированием бюджета или будущих проектов. Не забывайте о физической активности.

Не забывайте о физической активности.

Гороскоп на 24 декабря для всех знаков Зодиака - Козерог
Знак Зодиака Козерог. Фото: freepik.com

Водолей (20 января — 18 февраля)

День благоприятен для встреч с друзьями и новых знакомств. Ваша креативность поможет найти решение для рабочих задач. Звезды советуют отдохнуть вечером.

Гороскоп на 24 декабря для всех знаков Зодиака - Водолей
Знак Зодиака Водолей. Фото: freepik.com

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Прислушайтесь к своему внутреннему голосу - он поможет избежать ошибок. День благоприятен для релакса и заботы о себе. Вечером возможны неожиданные радости.

Гороскоп на 24 декабря для всех знаков Зодиака - Рыбы
Знак Зодиака Рыбы. Фото: freepik.com

Напомним, ранее мы рассказывали о том, какие знаки Зодиака разбогатеют в январе 2025 года по Таро. 

Также мы сообщали, какие знаки Зодиака могут разойтись с любимыми в январе 2025 года.

Астрология звезды знаки Зодиака ежедневный гороскоп предсказания

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

05:05 Гололедица, снег и сильный ветер — прогноз погоды на сегодня

04:30 Надо ли проходить ВВК, если стал военнообязанным

03:26 "Азов" ищет автоэлектриков — какая зарплата и требования

02:37 Юристы ответили, имеют ли право ТЦК задерживать людей

01:32 Проник в Беларусь и слил блокпосты ВСУ — наказал ли суд юношу

Россия несет колоссальные потери в войне, — Юсов - 80x80

Россия несет колоссальные потери в войне, — Юсов

00:41 В Украине упростили торговлю подержанными автомобилями

00:30 Мобилизация осужденного за тяжкое преступление — когда возможно

00:22 Забарный показал, почему его называют машиной — видео

00:01 Из-за обстрела Чернигова погиб известный доцент-филолог

3 января 2025

23:49 ИИ показал, как будет выглядеть Бахмут после восстановления

05:05 Гололедица, снег и сильный ветер — прогноз погоды на сегодня

04:30 Надо ли проходить ВВК, если стал военнообязанным

03:26 "Азов" ищет автоэлектриков — какая зарплата и требования

02:37 Юристы ответили, имеют ли право ТЦК задерживать людей

01:32 Проник в Беларусь и слил блокпосты ВСУ — наказал ли суд юношу

Россия несет колоссальные потери в войне, — Юсов - 80x80

Россия несет колоссальные потери в войне, — Юсов

00:41 В Украине упростили торговлю подержанными автомобилями

00:30 Мобилизация осужденного за тяжкое преступление — когда возможно

00:22 Забарный показал, почему его называют машиной — видео

00:01 Из-за обстрела Чернигова погиб известный доцент-филолог

3 января 2025

23:49 ИИ показал, как будет выглядеть Бахмут после восстановления

Эксклюзив

22:37 Сколько Украина проживет без помощи США — прогноз экономиста

19:42 Окончание войны в 2025 году — во что верят одесситы

Эксклюзив

06:33 Рост цен не остановить — сколько будет стоить доллар в 2025 году

2 января 2025

06:53 Рейтинг украинских банков — где лучше хранить сбережения

06:50 Какие территории отбила и потеряла Украина в течение 2024 года

06:40 Цены на медь в январе — стоимость цветных металлов в Украине

1 января 2025

14:57 Чего ждут одесситы в 2025 году — опрос

08:02 Как украинцы вдохновляли в 2024 году — пять впечатляющих историй

06:40 Сколько стоит металлолом в январе — цены на чермет на Новый год

06:02 Повышение налогов и тарифов — что изменится с 1 января 2025 года

Text

21:39 Подорван назвал последствия ракетного удара по Чернигову

Text

18:09 У Шольца ошарашили новыми данными о войне — эфир Вечір.LIVE

Text

15:40 В Сухопутных войсках раскритиковали подготовку к выборам

Text

13:00 Зеленский готовится к встрече с Трампом — эфир День.LIVE

Text

12:47 Нардеп сказал, сколько времени нужно для подготовки штурмовика

Россия несет колоссальные потери в войне, — Юсов - 80x80

Россия несет колоссальные потери в войне, — Юсов

Text

12:29 Нардеп сказал, почему аудиты по укрытиям остаются непубличными

Text

11:55 В "Айдаре" назвали оптимальный возраст для мобилизации

Text

11:18 Военный прокомментировал слухи о прорыве россиян в Часовом Яру

Text

09:34 Главные новости и события 2024 года, — эфир Остаповец_LIVE

Text

08:00 Зеленский сделал заявление о Трампе — эфире Ранок.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

09:18 Кнопочные телефоны возвращаются — почему стоит перейти на них

27 декабря 2024

06:11 Забытая каша, полезнее гречки — снижает холестерин и очищает

23 декабря 2024

14:12 Можно ли рубить самосев на собственном земельном участке

22 декабря 2024

22:42 Раненый на фронте актер студии Квартал 95 обматерил Усика

01:45Это победа! Александр Усик — Тайсон Фьюри 2. Как это было

31 декабря 2024

05:45 Пенсии в 2025 году — кто должен вернуть деньги государству

1 января 2025

07:06 Они опасны для телефона — какие сообщения лучше удалять

30 декабря 2024

04:30 Пригоден или непригоден — в ТЦК объяснили основные отличия

27 декабря 2024

09:40 Цены на проезд в Харькове — что изменится с 1 января 2025 года

30 декабря 2024

12:23 На Земле меняется продолжительность суток — что на это влияет