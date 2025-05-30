Гороскоп на сьогодні, 30 травня 2025, для всіх знаків Зодіаку — прогноз астрологів

Гороскоп для всіх знаків Зодіаку. Колаж: Новини.LIVE

Сьогодні, 30 травня, неоднозначний день, багатий на внутрішні протиріччя, а часом і на серйозні випробування. Астрологи радять знакам Зодіаку уникати конфліктів та тримати емоції під контролем. Місяць росте у знаку Рака, підвищучи нашу чутливість та емоційність. А четверта місячна доба випробовує спокусами. Але водночас ця п'ятниця буде сприятливою для одержання знань, найрізноманітнішої інформації.

Новини.LIVE розповідає, що прогнозують астрологи кожному знаку Зодіаку у цю п'ятницю, 30 травня.

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Овен (21 березня — 20 квітня)

Сьогодні Овни можуть стикнутися з непорозуміннями на роботі. Ваші прямолінійність і запал можуть образити когось із колег, тому астрологи радять тримати емоції під контролем. П'ятниця буде напруженою, але під кінець дня з'явиться шанс на цікаву розмову або приємну зустріч. Увечері краще залишитись удома, у спокої.

Знак Зодіаку Овен. Фото: shutterstock.com

Телець (21 квітня — 21 травня)

Тельцям випаде шанс провести цю п'ятницю продуктивно та цікаво. Ви зможете завершити важливу справу. Водночас астрологи радять бути уважними до свого здоров'я — можливе легке нездужання через перевтому. Вечір обіцяє затишок і спокій — саме те, що потрібно для відновлення.

Знак Зодіаку Телець. Фото: shutterstock.com

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Сьогодні Близнюкам доведеться зробити вибір між комфортом і новими можливостями. День потребує зосередженості, адже є ризик зробити щось під впливом емоцій. Астрологи рекомендують присвятити вечір родині або спілкуванню з близькими — це допоможе заспокоїти внутрішні хвилювання.

Знак Зодіаку Близнюки. Фото: shutterstock.com

Рак (22 червня — 22 липня)

Місяць у вашому знаку робить день особливо емоційним. Ви можете бути вразливими. Та водночас слід розраховувати на ітуїцію, яка буде особливо загострена. На роботі можливі хвилини розчарування, але не варто драматизувати. Увечері дозвольте собі побути наодинці з думками — це допоможе відновити рівновагу.

Знак Зодіаку Рак. Фото: shutterstock.com

Лев (23 липня — 21 серпня)

П'ятниця, 30 травня, буде динамічною для Левів: багато роботи, несподівані зустрічі та навіть натхнення для нових ідей. Ваша енергія сьогодні піднімається — використайте її з розумом. Увечері можливий сплеск романтики — не відмовляйтесь від побачення чи щирої розмови з близькою людиною.

Знак Зодіаку Лев. Фото: shutterstock.com

Діва (22 серпня — 23 вересня)

Астрологи попереджають Дів не втручатися сьогодні у чужі справи та не сперичатися. День має потенціал для конфліктів, тому краще сконцентруватися на своїх обов'язках. У другій половині дня з'явиться можливість зайнятись хатніми справами — ідеальний час для створення затишку. Увечері — медитація, теплий чай і спокій.

Знак Зодіаку Діва. Фото: shutterstock.com

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Для Терезів цей день принесе несподівану підтримку — хтось із близьких зможе підняти настрій. Робочі справи пройдуть без надмірної напруги. Ви отримаєте невелику, але приємну похвалу або знак визнання. Увечері можливий легкий флірт або навіть романтична зустріч.

Знак Зодіаку Терези. Фото: shutterstock.com

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Сьогодні Скорпіони можуть відчути енергетичний спад. Вам буде важко зосередитися, а будь-які критичні зауваження викликатимуть роздратування. Астрологи радять не провокувати конфлікти, краще відступити і дати собі час. Вечір принесе заспокоєння — музика, тепла ванна і відсутність новин творять дива.

Знак Зодіаку Скорпіон. Фото: shutterstock.com

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

П'ятниця, 30 травня — активний день для Стрільців. Ви будете в центрі уваги, але від цього може з'явитися втома. Не беріть на себе забагато. У другій половині дня варто уникати емоційних розмов, бо легко образити або бути неправильно зрозумілим. Увечері — кіно, друзі, або щось смачненьке вдома.

Знак Зодіаку Стрілець. Фото: shutterstock.com

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Козорогам сьогодні буде непросто — робота навалюється з усіх сторін. Але ваш спокій і раціональність допоможуть розставити пріоритети. Астрологи радять не залишатись ввечері наодинці, навіть коротке спілкування з родиною чи друзями допоможе переключитись на позитив і розслабитись.

Знак Зодіаку Козеріг. Фото: shutterstock.com

Водолій (20 січня — 18 лютого)

День буде трохи хаотичним — плани можуть змінюватись, але не поспішайте нервувати. Водоліям потрібно залишатися гнучкими, щоб не впасти у розчарування. Зате ввечері можливі приємні несподіванки: дзвінок від старого друга, несподівана зустріч або навіть нова симпатія.

Знак Зодіаку Водолій. Фото: shutterstock.com

Риби (19 лютого — 20 березня)

Риби сьогодні в особливо романтичному настрої. Вас тягне до краси, гармонії, творчості. День підходить для натхнення, медитацій і занурення в спогади. Астрологи радять не ігнорувати справи — усе встигнете, якщо розплануєте ранок. А ввечері на вас чекає справжня магія: чи це побачення, чи щирі слова — щось приємне точно станеться.

Знак Зодіаку Риби. Фото: shutterstock.com

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