Куди поїхати влітку 2025 — ідеальне місце відпочинку за знаком Зодіаку

Гороскоп для всіх знаків Зодіаку. Колаж: Новини.LIVE

Літо — період відпусток та канікул. Звичайно, цей час хочеться провести весело, щоб він приніс задоволення та нові враження. Астрологи впевнені: найкращий відпочинок — той, що гармонійно поєднується з вашим знаком Зодіаку. Саме тому варто обирати місце, яке відповідає вашому характеру, енергетиці та внутрішнім потребам.

Куди поїхати на канікули або у відпустку влітку 2025 року, з урахуванням вашого знаку Зодіаку Новини.LIVE розповідає з посиланням на видання Parade.

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Овен (21 березня — 20 квітня)

Ідеальні напрямки:

Грецькі острови — Родос, Крит, Корфу

Канарські острови, Іспанія

Адріатика, Хорватія

Тур вихідного дня в Кам'янець-Подільський

Овни не переносять рутини — їм потрібен драйв, вода, природа і постійний рух. Грецькі острови з насиченим сонцем, лазурними пляжами й активними розвагами — ідеальний вибір. Тут є й пригоди, й естетика. Альтернативою можуть стати Канари або навіть Адріатика в Хорватії — бюджетно й красиво.

Подарувати Овнам пригоди можуть цікаві тури в Кам'янець-Подільський — ередньовічна фортеця, фестивалі, каньйон річки Смотрич, екстрим-парк тощо.

Знак Зодіаку Овен. Фото: shutterstock.com

Телець (21 квітня — 21 травня)

Ідеальні напрямки:

Стамбул, Туреччина

Пловдив або Софія, Болгарія

Гастротур або екскурсії Вінницею

Тельцям важливі краса, смачна їжа й атмосфера затишку. Стамбул — місто, де поєднуються Схід і Захід, базари й вино на терасі з видом на Босфор. Якщо хочеться зекономити — зверніть увагу на Болгарію, де є чудова кухня, культура і приємні ціни.

Також слід звернути увагу на Вінницю — затишна атмосфера, гарні набережні, фонтани, сучасні ресторани й спокійний темп життя. Ідеально для гастро-туризму та неспішних прогулянок.

Знак Зодіаку Телець. Фото: shutterstock.com

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Ідеальні напрямки:

Маямі, США

Берлін, Німеччина

Барселона, Іспанія

Одеса

Близнюки — це допитливість і постійна зміна вражень. Їм важливо, щоб навколо вирувало життя. Якщо поїздка в США не по кишені, розгляньте Берлін або Барселону — насичена атмосфера, тусовки, музеї та нові знайомства.

Одеса — місто моря, гумору, тусовок і культури. Тут Близнюки можуть змінювати локації щодня: пляж, клуб, театр, ринок, кафе — і завжди буде цікаво.

Знак Зодіаку Близнюки. Фото: shutterstock.com

Рак (22 червня — 22 липня)

Ідеальні напрямки:

Американ-Рівер, Каліфорнія

Бледське озеро, Словенія

Озеро Молодості або Карпатське море, Буковель

Раки потребують спокою та емоційної глибини. Вода, ліс і тиша — ідеальний сценарій. Бюджетний варіант — Словенія з її озерами, тишею і зеленими пагорбами. Тут легко перезавантажитись. А ще краще відправитись у рідний Буковель або в тур у Карпати.

Знак Зодіаку Рак. Фото: shutterstock.com

Лев (23 липня — 21 серпня)

Ідеальні напрямки:

Сан-Маркос, Гватемала

Ніцца або Канни, Франція

Львів

Левам потрібно сяяти. Сан-Маркос — духовне й барвисте місце, але якщо далека подорож недоступна, Французька Рив'єра запропонує не менш вражаючу красу, заходи сонця і стильний релакс.

Левам також ідеально підійде Львів — місто, де можна блищати в фотозонах, пити каву в дизайнерських закладах, відвідувати події, фестивалі та насолоджуватись естетикою.

Знак Зодіаку Лев. Фото: shutterstock.com

Діва (22 серпня — 23 вересня)

Ідеальні напрямки:

Седона, Аризона

Моравський Карст, Чехія

Беллінцона, Аскона — Швейцарія

Скелі Довбуша, Івано-Франківська область

Говерла, Карпати

Діви шукають не просто краєвиди, а місця сили. Зверніть увагу на природні локації у США, Чехії або Швейцарії — гармонія, енергія й медитативна атмосфера. Та справжній рай Діви можуть знайти на рідній землі. Гірські тури та піші мандрівки в Карпатах — це ідеальний спосіб перезавантажитися без віз, довгих перельотів і великих витрат. Серед гір, лісів і водоспадів Діви зможуть не лише відпочити, а й знайти відповіді на важливі життєві питання.

Знак Зодіаку Діва. Фото: shutterstock.com

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Ідеальні напрямки:

Мехіко, Мексика

Мілан або Рим, Італія

Ужгород

Одеса

Терези обожнюють культуру, стиль і ритм. Якщо Мексика — це мрія, то Італія стане її доступним аналогом. Арт, архітектура, смаки і мода — усе, що треба Терезам.

Ужгород — компактне, стильне і затишне місто з кав'ярнями, винними дегустаціями та мультикультурною атмосферою. А Одеса порадує морем, красивими краєвидами та затишними терасами.

Знак Зодіаку Терези. Фото: shutterstock.com

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Ідеальні напрямки:

Відень, Австрія

Будапешт, Угорщина

Хотинська фортеця, Чернівецька область

Відпочинок на Дністрі

Скорпіони шукають не просто відпочинок, а трансформацію. Відень чудово підійде, але й Будапешт подарує схожі емоції: термальні купальні, історія, романтика. Відпочинок біля річки, наприклад, у затишному будиночку на Дністрі — це про внутрішню тишу, силу і можливість подумати про серйозне.

Знак Зодіаку Скорпіон. Фото: shutterstock.com

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Ідеальні напрямки:

Кауаї, Гаваї

Чорногорія (нацпарки та узбережжя)

Албанія (морські курорти)

Буковель або Верховина

Стрільцям важливо відкривати нове. Якщо Гаваї — занадто дорого, вирушайте до Чорногорії або Албанії: гори, море, дикі пейзажі й пригоди поруч. Але варто звернути увагу і на багатство України — влітку гірський Буковель або Верховина перетворюються на рай для активного туризму: велосипеди, походи, ріки, гуцульська культура. Це ідеально для таких дослідників як Стрільці.

Знак Зодіаку Стрілець. Фото: shutterstock.com

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Ідеальні напрямки:

Амальфітанське узбережжя

Дубровник, Хорватія

Дрогобич

Козероги люблять класику, культуру й спокій. Амальфі — ідеальний варіант, але й Хорватія дає схожі емоції — море, історія, вино, кам'яні вулички та затишок. Також український Дрогобич — місто, де можна відчути дух минулих епох, прогулятись повз старовинні храми, зайти в солеварню, дерев'яні церкви й посидіти з книгою в затишній кав'ярні.

Знак Зодіаку Козеріг. Фото: shutterstock.com

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Ідеальні напрямки:

Геогліфи Наски, Перу

Дельфи або Метеора, Греція

Канів

Водоліям потрібне щось незвичайне. Якщо Перу — занадто далеко, виберіть Дельфи чи монастирі Метеора в Греції. Це також містичні місця, що відкривають розум і серце. Ідеальна українська локація для Водоліїв — це Канів та Шевченківські місця на Чернечій горі. Там — свобода, краса Дніпра, простір для роздумів і дух глибоких ідей.

Знак Зодіаку Водолій. Фото: shutterstock.com

Риби (19 лютого — 20 березня)

Ідеальні напрямки:

Балі, Індонезія

Азорські острови або Лагуш, Португалія

Берегове

Рибам потрібна магія. Якщо Балі не вписується в бюджет — оберіть Португалію. Там тепле море, художники на набережних, спеції й хвилі для натхнення. Своєю чергою Берегове — це термальні басейни, винні підвали, старі угорські вулички та спокійний темп життя. Тут можна по-справжньому відпочити душею.

Знак Зодіаку Риби. Фото: shutterstock.com

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