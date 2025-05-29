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Куди поїхати влітку 2025 — ідеальне місце за знаком Зодіаку

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Дата публікації: 29 травня 2025 19:53
Куди поїхати влітку 2025 — ідеальне місце відпочинку за знаком Зодіаку
Гороскоп для всіх знаків Зодіаку. Колаж: Новини.LIVE

Літо — період відпусток та канікул. Звичайно, цей час хочеться провести весело, щоб він приніс задоволення та нові враження. Астрологи впевнені: найкращий відпочинок — той, що гармонійно поєднується з вашим знаком Зодіаку. Саме тому варто обирати місце, яке відповідає вашому характеру, енергетиці та внутрішнім потребам.

Куди поїхати на канікули або у відпустку влітку 2025 року, з урахуванням вашого знаку Зодіаку Новини.LIVE розповідає з посиланням на видання Parade

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Оберіть знак Зодіаку, щоб дізнатися, де ви проведете свій найкращий відпочинок влітку 2025 року:

Овен (21 березня — 20 квітня) 

Ідеальні напрямки:

  • Грецькі острови — Родос, Крит, Корфу
  • Канарські острови, Іспанія 
  • Адріатика, Хорватія
  • Тур вихідного дня в Кам'янець-Подільський

Овни не переносять рутини — їм потрібен драйв, вода, природа і постійний рух. Грецькі острови з насиченим сонцем, лазурними пляжами й активними розвагами — ідеальний вибір. Тут є й пригоди, й естетика. Альтернативою можуть стати Канари або навіть Адріатика в Хорватії — бюджетно й красиво.

Подарувати Овнам пригоди можуть цікаві тури в Кам'янець-Подільський — ередньовічна фортеця, фестивалі, каньйон річки Смотрич, екстрим-парк тощо. 

 

Куди поїхати влітку 2025 за знаком Зодіаку — Овен
Знак Зодіаку Овен. Фото: shutterstock.com

Телець (21 квітня — 21 травня)

Ідеальні напрямки:

  • Стамбул, Туреччина
  • Пловдив або Софія, Болгарія
  • Гастротур або екскурсії Вінницею 

Тельцям важливі краса, смачна їжа й атмосфера затишку. Стамбул — місто, де поєднуються Схід і Захід, базари й вино на терасі з видом на Босфор. Якщо хочеться зекономити — зверніть увагу на Болгарію, де є чудова кухня, культура і приємні ціни.

Також слід звернути увагу на Вінницю — затишна атмосфера, гарні набережні, фонтани, сучасні ресторани й спокійний темп життя. Ідеально для гастро-туризму та неспішних прогулянок.

 

Куди поїхати влітку 2025 за знаком Зодіаку — Телець
Знак Зодіаку Телець. Фото: shutterstock.com

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Ідеальні напрямки:

  • Маямі, США
  • Берлін, Німеччина
  • Барселона, Іспанія
  • Одеса

Близнюки — це допитливість і постійна зміна вражень. Їм важливо, щоб навколо вирувало життя. Якщо поїздка в США не по кишені, розгляньте Берлін або Барселону — насичена атмосфера, тусовки, музеї та нові знайомства.

Одеса — місто моря, гумору, тусовок і культури. Тут Близнюки можуть змінювати локації щодня: пляж, клуб, театр, ринок, кафе — і завжди буде цікаво.

 

Куди поїхати влітку 2025 за знаком Зодіаку — Близнюки
Знак Зодіаку Близнюки. Фото: shutterstock.com

Рак (22 червня — 22 липня)

Ідеальні напрямки:

  • Американ-Рівер, Каліфорнія
  • Бледське озеро, Словенія
  • Озеро Молодості або Карпатське море, Буковель

Раки потребують спокою та емоційної глибини. Вода, ліс і тиша — ідеальний сценарій. Бюджетний варіант — Словенія з її озерами, тишею і зеленими пагорбами. Тут легко перезавантажитись. А ще краще відправитись у рідний Буковель або в тур у Карпати. 

 

Куди поїхати влітку 2025 за знаком Зодіаку — Рак
Знак Зодіаку Рак. Фото: shutterstock.com

Лев (23 липня — 21 серпня)

Ідеальні напрямки:

  • Сан-Маркос, Гватемала
  • Ніцца або Канни, Франція
  • Львів

Левам потрібно сяяти. Сан-Маркос — духовне й барвисте місце, але якщо далека подорож недоступна,  Французька Рив'єра запропонує не менш вражаючу красу, заходи сонця і стильний релакс.

Левам також ідеально підійде Львів — місто, де можна блищати в фотозонах, пити каву в дизайнерських закладах, відвідувати події, фестивалі та насолоджуватись естетикою.

 

Куди поїхати влітку 2025 за знаком Зодіаку — Лев
Знак Зодіаку Лев. Фото: shutterstock.com

Діва (22 серпня — 23 вересня)

Ідеальні напрямки:

  • Седона, Аризона
  • Моравський Карст, Чехія
  • Беллінцона, Аскона — Швейцарія
  • Скелі Довбуша, Івано-Франківська область
  • Говерла, Карпати 

Діви шукають не просто краєвиди, а місця сили. Зверніть увагу на природні локації у США, Чехії або Швейцарії — гармонія, енергія й медитативна атмосфера. Та справжній рай Діви можуть знайти на рідній землі. Гірські тури та піші мандрівки в Карпатах — це ідеальний спосіб перезавантажитися без віз, довгих перельотів і великих витрат. Серед гір, лісів і водоспадів Діви зможуть не лише відпочити, а й знайти відповіді на важливі життєві питання.

 

Куди поїхати влітку 2025 за знаком Зодіаку — Діва
Знак Зодіаку Діва. Фото: shutterstock.com

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Ідеальні напрямки:

  • Мехіко, Мексика
  • Мілан або Рим, Італія
  • Ужгород 
  • Одеса

Терези обожнюють культуру, стиль і ритм. Якщо Мексика — це мрія, то Італія стане її доступним аналогом. Арт, архітектура, смаки і мода — усе, що треба Терезам. 

Ужгород — компактне, стильне і затишне місто з кав'ярнями, винними дегустаціями та мультикультурною атмосферою. А Одеса порадує морем, красивими краєвидами та затишними терасами. 

 

Куди поїхати влітку 2025 за знаком Зодіаку — Терези
Знак Зодіаку Терези. Фото: shutterstock.com

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Ідеальні напрямки:

  • Відень, Австрія 
  • Будапешт, Угорщина
  • Хотинська фортеця, Чернівецька область
  • Відпочинок на Дністрі

Скорпіони шукають не просто відпочинок, а трансформацію. Відень чудово підійде, але й Будапешт подарує схожі емоції: термальні купальні, історія, романтика. Відпочинок біля річки, наприклад, у затишному будиночку на Дністрі — це про внутрішню тишу, силу і можливість подумати про серйозне. 

 

Куди поїхати влітку 2025 за знаком Зодіаку — Скорпіон
Знак Зодіаку Скорпіон. Фото: shutterstock.com

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Ідеальні напрямки:

  • Кауаї, Гаваї
  • Чорногорія (нацпарки та узбережжя)
  • Албанія (морські курорти)
  • Буковель або Верховина

Стрільцям важливо відкривати нове. Якщо Гаваї — занадто дорого, вирушайте до Чорногорії або Албанії: гори, море, дикі пейзажі й пригоди поруч. Але варто звернути увагу і на багатство України — влітку гірський Буковель або Верховина перетворюються на рай для активного туризму: велосипеди, походи, ріки, гуцульська культура. Це ідеально для таких дослідників як Стрільці.

 

Куди поїхати влітку 2025 за знаком Зодіаку — Стрілець
Знак Зодіаку Стрілець. Фото: shutterstock.com

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Ідеальні напрямки:

  • Амальфітанське узбережжя
  • Дубровник, Хорватія
  • Дрогобич

Козероги люблять класику, культуру й спокій. Амальфі — ідеальний варіант, але й Хорватія дає схожі емоції — море, історія, вино, кам'яні вулички та затишок. Також український Дрогобич — місто, де можна відчути дух минулих епох, прогулятись повз старовинні храми, зайти в солеварню, дерев'яні церкви й посидіти з книгою в затишній кав'ярні. 

 

Куди поїхати влітку 2025 за знаком Зодіаку — Козеріг
Знак Зодіаку Козеріг. Фото: shutterstock.com

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Ідеальні напрямки:

  • Геогліфи Наски, Перу
  • Дельфи або Метеора, Греція
  • Канів

Водоліям потрібне щось незвичайне. Якщо Перу — занадто далеко, виберіть Дельфи чи монастирі Метеора в Греції. Це також містичні місця, що відкривають розум і серце. Ідеальна українська локація для Водоліїв — це Канів та Шевченківські місця на Чернечій горі. Там — свобода, краса Дніпра, простір для роздумів і дух глибоких ідей.

 

Куди поїхати влітку 2025 за знаком Зодіаку — Водолій
Знак Зодіаку Водолій. Фото: shutterstock.com

Риби (19 лютого — 20 березня)

Ідеальні напрямки:

  • Балі, Індонезія
  • Азорські острови або Лагуш, Португалія
  • Берегове

Рибам потрібна магія. Якщо Балі не вписується в бюджет — оберіть Португалію. Там тепле море, художники на набережних, спеції й хвилі для натхнення. Своєю чергою Берегове — це термальні басейни, винні підвали, старі угорські вулички та спокійний темп життя. Тут можна по-справжньому відпочити душею.

 

Куди поїхати влітку 2025 за знаком Зодіаку — Риби
Знак Зодіаку Риби. Фото: shutterstock.com

Раніше ми розповідали, хто зі знаків Зодіаку казково розбагатіє влітку 2025 року.

Нагадаємо, ми писали, які знаки Зодіаку зустрінуть свою долю у червні. 

Також ділимося з вами, які знаки Зодіаку здійснять найзаповітніші мрії у перший місяць літа. 

гороскоп відпочинок літо відпустка Астрологія знаки Зодіаку
Єва Глоба - Редактор
Автор:
Єва Глоба
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