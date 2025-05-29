Куди поїхати влітку 2025 — ідеальне місце відпочинку за знаком Зодіаку

Куди поїхати влітку 2025 — ідеальне місце за знаком Зодіаку
Літо — період відпусток та канікул. Звичайно, цей час хочеться провести весело, щоб він приніс задоволення та нові враження. Астрологи впевнені: найкращий відпочинок — той, що гармонійно поєднується з вашим знаком Зодіаку. Саме тому варто обирати місце, яке відповідає вашому характеру, енергетиці та внутрішнім потребам.
Куди поїхати на канікули або у відпустку влітку 2025 року, з урахуванням вашого знаку Зодіаку Новини.LIVE розповідає з посиланням на видання Parade.
Оберіть знак Зодіаку, щоб дізнатися, де ви проведете свій найкращий відпочинок влітку 2025 року:
Овен (21 березня — 20 квітня)
Ідеальні напрямки:
- Грецькі острови — Родос, Крит, Корфу
- Канарські острови, Іспанія
- Адріатика, Хорватія
- Тур вихідного дня в Кам'янець-Подільський
Овни не переносять рутини — їм потрібен драйв, вода, природа і постійний рух. Грецькі острови з насиченим сонцем, лазурними пляжами й активними розвагами — ідеальний вибір. Тут є й пригоди, й естетика. Альтернативою можуть стати Канари або навіть Адріатика в Хорватії — бюджетно й красиво.
Подарувати Овнам пригоди можуть цікаві тури в Кам'янець-Подільський — ередньовічна фортеця, фестивалі, каньйон річки Смотрич, екстрим-парк тощо.
Телець (21 квітня — 21 травня)
Ідеальні напрямки:
- Стамбул, Туреччина
- Пловдив або Софія, Болгарія
- Гастротур або екскурсії Вінницею
Тельцям важливі краса, смачна їжа й атмосфера затишку. Стамбул — місто, де поєднуються Схід і Захід, базари й вино на терасі з видом на Босфор. Якщо хочеться зекономити — зверніть увагу на Болгарію, де є чудова кухня, культура і приємні ціни.
Також слід звернути увагу на Вінницю — затишна атмосфера, гарні набережні, фонтани, сучасні ресторани й спокійний темп життя. Ідеально для гастро-туризму та неспішних прогулянок.
Близнюки (22 травня — 21 червня)
Ідеальні напрямки:
- Маямі, США
- Берлін, Німеччина
- Барселона, Іспанія
- Одеса
Близнюки — це допитливість і постійна зміна вражень. Їм важливо, щоб навколо вирувало життя. Якщо поїздка в США не по кишені, розгляньте Берлін або Барселону — насичена атмосфера, тусовки, музеї та нові знайомства.
Одеса — місто моря, гумору, тусовок і культури. Тут Близнюки можуть змінювати локації щодня: пляж, клуб, театр, ринок, кафе — і завжди буде цікаво.
Рак (22 червня — 22 липня)
Ідеальні напрямки:
- Американ-Рівер, Каліфорнія
- Бледське озеро, Словенія
- Озеро Молодості або Карпатське море, Буковель
Раки потребують спокою та емоційної глибини. Вода, ліс і тиша — ідеальний сценарій. Бюджетний варіант — Словенія з її озерами, тишею і зеленими пагорбами. Тут легко перезавантажитись. А ще краще відправитись у рідний Буковель або в тур у Карпати.
Лев (23 липня — 21 серпня)
Ідеальні напрямки:
- Сан-Маркос, Гватемала
- Ніцца або Канни, Франція
- Львів
Левам потрібно сяяти. Сан-Маркос — духовне й барвисте місце, але якщо далека подорож недоступна, Французька Рив'єра запропонує не менш вражаючу красу, заходи сонця і стильний релакс.
Левам також ідеально підійде Львів — місто, де можна блищати в фотозонах, пити каву в дизайнерських закладах, відвідувати події, фестивалі та насолоджуватись естетикою.
Діва (22 серпня — 23 вересня)
Ідеальні напрямки:
- Седона, Аризона
- Моравський Карст, Чехія
- Беллінцона, Аскона — Швейцарія
- Скелі Довбуша, Івано-Франківська область
- Говерла, Карпати
Діви шукають не просто краєвиди, а місця сили. Зверніть увагу на природні локації у США, Чехії або Швейцарії — гармонія, енергія й медитативна атмосфера. Та справжній рай Діви можуть знайти на рідній землі. Гірські тури та піші мандрівки в Карпатах — це ідеальний спосіб перезавантажитися без віз, довгих перельотів і великих витрат. Серед гір, лісів і водоспадів Діви зможуть не лише відпочити, а й знайти відповіді на важливі життєві питання.
Терези (23 вересня — 22 жовтня)
Ідеальні напрямки:
- Мехіко, Мексика
- Мілан або Рим, Італія
- Ужгород
- Одеса
Терези обожнюють культуру, стиль і ритм. Якщо Мексика — це мрія, то Італія стане її доступним аналогом. Арт, архітектура, смаки і мода — усе, що треба Терезам.
Ужгород — компактне, стильне і затишне місто з кав'ярнями, винними дегустаціями та мультикультурною атмосферою. А Одеса порадує морем, красивими краєвидами та затишними терасами.
Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)
Ідеальні напрямки:
- Відень, Австрія
- Будапешт, Угорщина
- Хотинська фортеця, Чернівецька область
- Відпочинок на Дністрі
Скорпіони шукають не просто відпочинок, а трансформацію. Відень чудово підійде, але й Будапешт подарує схожі емоції: термальні купальні, історія, романтика. Відпочинок біля річки, наприклад, у затишному будиночку на Дністрі — це про внутрішню тишу, силу і можливість подумати про серйозне.
Стрілець (22 листопада — 21 грудня)
Ідеальні напрямки:
- Кауаї, Гаваї
- Чорногорія (нацпарки та узбережжя)
- Албанія (морські курорти)
- Буковель або Верховина
Стрільцям важливо відкривати нове. Якщо Гаваї — занадто дорого, вирушайте до Чорногорії або Албанії: гори, море, дикі пейзажі й пригоди поруч. Але варто звернути увагу і на багатство України — влітку гірський Буковель або Верховина перетворюються на рай для активного туризму: велосипеди, походи, ріки, гуцульська культура. Це ідеально для таких дослідників як Стрільці.
Козеріг (22 грудня — 19 січня)
Ідеальні напрямки:
- Амальфітанське узбережжя
- Дубровник, Хорватія
- Дрогобич
Козероги люблять класику, культуру й спокій. Амальфі — ідеальний варіант, але й Хорватія дає схожі емоції — море, історія, вино, кам'яні вулички та затишок. Також український Дрогобич — місто, де можна відчути дух минулих епох, прогулятись повз старовинні храми, зайти в солеварню, дерев'яні церкви й посидіти з книгою в затишній кав'ярні.
Водолій (20 січня — 18 лютого)
Ідеальні напрямки:
- Геогліфи Наски, Перу
- Дельфи або Метеора, Греція
- Канів
Водоліям потрібне щось незвичайне. Якщо Перу — занадто далеко, виберіть Дельфи чи монастирі Метеора в Греції. Це також містичні місця, що відкривають розум і серце. Ідеальна українська локація для Водоліїв — це Канів та Шевченківські місця на Чернечій горі. Там — свобода, краса Дніпра, простір для роздумів і дух глибоких ідей.
Риби (19 лютого — 20 березня)
Ідеальні напрямки:
- Балі, Індонезія
- Азорські острови або Лагуш, Португалія
- Берегове
Рибам потрібна магія. Якщо Балі не вписується в бюджет — оберіть Португалію. Там тепле море, художники на набережних, спеції й хвилі для натхнення. Своєю чергою Берегове — це термальні басейни, винні підвали, старі угорські вулички та спокійний темп життя. Тут можна по-справжньому відпочити душею.
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