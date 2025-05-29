Куда поехать летом 2025 — идеальное место отдыха по знаку Зодиака

Гороскоп для всех знаков Зодиака. Коллаж: Новини.LIVE

Лето — период отпусков и каникул. Конечно, это время хочется провести весело, чтобы оно принесло удовольствие и новые впечатления. Астрологи уверены: лучший отдых — тот, который гармонично сочетается с вашим знаком Зодиака. Именно поэтому стоит выбирать место, которое соответствует вашему характеру, энергетике и внутренним потребностям.

Куда поехать на каникулы или в отпуск летом 2025 года, с учетом вашего знака Зодиака Новини.LIVE рассказывает со ссылкой на издание Parade.

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Овен (21 марта — 20 апреля)

Идеальные направления:

Греческие острова — Родос, Крит, Корфу

Канарские острова, Испания

Адриатика, Хорватия

Тур выходного дня в Каменец-Подольский

Овны не переносят рутины — им нужен драйв, вода, природа и постоянное движение. Греческие острова с насыщенным солнцем, лазурными пляжами и активными развлечениями — идеальный выбор. Здесь есть и приключения, и эстетика. Альтернативой могут стать Канары или даже Адриатика в Хорватии — бюджетно и красиво.

Подарить Овнам приключения могут интересные туры в Каменец-Подольский — средневековая крепость, фестивали, каньон реки Смотрич, экстрим-парк и т.д.

Знак Зодиака Овен. Фото: shutterstock.com

Телец (21 апреля — 21 мая)

Идеальные направления:

Стамбул, Турция

Пловдив или София, Болгария

Гастротур или экскурсии по Виннице

Тельцам важны красота, вкусная еда и атмосфера уюта. Стамбул — город, где сочетаются Восток и Запад, базары и вино на террасе с видом на Босфор. Если хочется сэкономить — обратите внимание на Болгарию, где есть отличная кухня, культура и приятные цены.

Также следует обратить внимание на Винницу — уютная атмосфера, красивые набережные, фонтаны, современные рестораны и спокойный темп жизни. Идеально для гастро-туризма и неспешных прогулок.

Знак Зодиака Телец. Фото: shutterstock.com

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Идеальные направления:

Майами, США

Берлин, Германия

Барселона, Испания

Одесса

Близнецы — это любознательность и постоянная смена впечатлений. Им важно, чтобы вокруг кипела жизнь. Если поездка в США не по карману, рассмотрите Берлин или Барселону — насыщенная атмосфера, тусовки, музеи и новые знакомства.

Одесса — город моря, юмора, тусовок и культуры. Здесь Близнецы могут менять локации ежедневно: пляж, клуб, театр, театр, рынок, кафе — и всегда будет интересно.

Знак Зодиака Близнецы Фото: shutterstock.com

Рак (22 июня — 22 июля)

Идеальные направления:

Американ-Ривер, Калифорния

Бледское озеро, Словения

Озеро Молодости или Карпатское море, Буковель

Раки нуждаются в спокойствии и эмоциональной глубине. Вода, лес и тишина — идеальный сценарий. Бюджетный вариант — Словения с ее озерами, тишиной и зелеными холмами. Здесь легко перезагрузиться. А еще лучше отправиться в родной Буковель или в тур в Карпаты.

Знак Зодиака Рак. Фото: shutterstock.com

Лев (23 июля — 21 августа)

Идеальные направления:

Сан-Маркос, Гватемала

Ницца или Канны, Франция

Львов

Львам нужно сиять. Сан-Маркос — духовное и красочное место, но если дальнее путешествие недоступно, Французская Ривьера предложит не менее впечатляющую красоту, закаты и стильный релакс.

Львам также идеально подойдет Львов — город, где можно блистать в фотозонах, пить кофе в дизайнерских заведениях, посещать события, фестивали и наслаждаться эстетикой.

Знак Зодиака Лев. Фото: shutterstock.com

Дева (22 августа — 23 сентября)

Идеальные направления:

Седона, Аризона

Моравский Карст, Чехия

Беллинцона, Аскона — Швейцария

Скалы Довбуша, Ивано-Франковская область

Говерла, Карпаты

Девы ищут не просто пейзажи, а места силы. Обратите внимание на природные локации в США, Чехии или Швейцарии — гармония, энергия и медитативная атмосфера. Но настоящий рай Девы могут найти на родной земле. Горные туры и пешие путешествия в Карпатах — это идеальный способ перезагрузиться без виз, долгих перелетов и больших затрат. Среди гор, лесов и водопадов Девы смогут не только отдохнуть, но и найти ответы на важные жизненные вопросы.

Знак Зодиака Дева. Фото: shutterstock.com

Весы (23 сентября — 22 октября)

Идеальные направления:

Мехико, Мексика

Милан или Рим, Италия

Ужгород

Одесса

Весы обожают культуру, стиль и ритм. Если Мексика — это мечта, то Италия станет ее доступным аналогом. Арт, архитектура, вкусы и мода — все, что нужно Весам.

Ужгород — компактный, стильный и уютный город с кофейнями, винными дегустациями и мультикультурной атмосферой. А Одесса порадует морем, красивыми видами и уютными террасами.

Знак Зодиака Весы. Фото: shutterstock.com

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Идеальные направления:

Вена, Австрия

Будапешт, Венгрия

Хотинская крепость, Черновицкая область

Отдых на Днестре

Скорпионы ищут не просто отдых, а трансформацию. Вена прекрасно подойдет, но и Будапешт подарит похожие эмоции: термальные купальни, история, романтика. Отдых у реки, например, в уютном домике на Днестре — это про внутреннюю тишину, силу и возможность подумать о серьезном.

Знак Зодиака Скорпион. Фото: shutterstock.com

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Идеальные направления:

Кауаи, Гавайи

Черногория (нацпарки и побережье)

Албания (морские курорты)

Буковель или Верховина

Стрельцам важно открывать новое. Если Гавайи — слишком дорого, отправляйтесь в Черногорию или Албанию: горы, море, дикие пейзажи и приключения рядом. Но стоит обратить внимание и на богатство Украины — летом горный Буковель или Верховина превращаются в рай для активного туризма: велосипеды, походы, реки, гуцульская культура. Это идеально для таких исследователей как Стрельцы.

Знак Зодиака Стрелец. Фото: shutterstock.com

Козерог (22 декабря — 19 января)

Идеальные направления:

Амальфитанское побережье

Дубровник, Хорватия

Дрогобыч

Козероги любят классику, культуру и спокойствие. Амальфи — идеальный вариант, но и Хорватия дает похожие эмоции — море, история, вино, каменные улочки и уют. Также украинский Дрогобыч — город, где можно почувствовать дух прошлых эпох, прогуляться мимо старинных храмов, зайти солеварню, деревянные церкви и посидеть с книгой в уютном кафе.

Знак Зодиака Козерог. Фото: shutterstock.com

Водолей (20 января — 18 февраля)

Идеальные направления:

Геоглифы Наски, Перу

Дельфы или Метеора, Греция

Канев

Водолеям нужно что-то необычное. Если Перу — слишком далеко, выберите Дельфы или монастыри Метеора в Греции. Это также мистические места, открывающие ум и сердце. Идеальная украинская локация для Водолеев — это Канев и Шевченковские места на Чернечей горе. Там — свобода, красота Днепра, пространство для размышлений и дух глубоких идей.

Знак Зодиака Водолей. Фото: shutterstock.com

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Идеальные направления:

Бали, Индонезия

Азорские острова или Лагуш, Португалия

Береговое

Рыбам нужна магия. Если Бали не вписывается в бюджет — выберите Португалию. Там теплое море, художники на набережных, специи и волны для вдохновения. В свою очередь Береговое — это термальные бассейны, винные подвалы, старые венгерские улочки и спокойный темп жизни. Здесь можно по-настоящему отдохнуть душой.

Знак Зодиака Рыбы. Фото: shutterstock.com

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