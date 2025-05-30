Гороскоп на сегодня, 30 мая 2025, для всех знаков Зодиака — прогноз астрологов

Гороскоп для всех знаков Зодиака. Коллаж: Новини.LIVE

Сегодня, 30 мая, неоднозначный день, богатый на внутренние противоречия, а порой и на серьезные испытания. Астрологи советуют знакам Зодиака избегать конфликтов и держать эмоции под контролем. Луна растет в знаке Рака, повышая нашу чувствительность и эмоциональность. А четвертые лунные сутки испытывают соблазнами. Но в то же время эта пятница будет благоприятной для получения знаний, самой разнообразной информации.

Новини.LIVE рассказывает, что прогнозируют астрологи каждому знаку Зодиака в эту пятницу, 30 мая.

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Овен (21 марта — 20 апреля)

Сегодня Овны могут столкнуться с недоразумениями на работе. Ваши прямолинейность и вспыльчивость могут обидеть кого-то из коллег, поэтому астрологи советуют держать эмоции под контролем. Пятница будет напряженной, но под конец дня появится шанс на интересный разговор или приятную встречу. Вечером лучше остаться дома, в покое.

Знак Зодиака Овен. Фото: shutterstock.com

Телец (21 апреля — 21 мая)

Тельцам выпадет шанс провести эту пятницу продуктивно и интересно. Вы сможете завершить важное дело. В то же время астрологи советуют быть внимательными к своему здоровью — возможно легкое недомогание из-за переутомления. Вечер обещает уют и спокойствие — именно то, что нужно для восстановления.

Знак Зодиака Телец. Фото: shutterstock.com

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Сегодня Близнецам придется сделать выбор между комфортом и новыми возможностями. День требует сосредоточенности, ведь есть риск сделать что-то под влиянием эмоций. Астрологи рекомендуют посвятить вечер семье или общению с близкими — это поможет успокоить внутренние волнения.

Знак Зодиака Близнецы. Фото: shutterstock.com

Рак (22 июня — 22 июля)

Луна в вашем знаке делает день особенно эмоциональным. Вы можете быть уязвимыми. Но в то же время следует рассчитывать на итуицию, которая будет особенно обострена. На работе возможны минуты разочарования, но не стоит драматизировать. Вечером позвольте себе побыть наедине с мыслями — это поможет восстановить равновесие.

Знак Зодиака Рак. Фото: shutterstock.com

Лев (23 июля — 21 августа)

Пятница, 30 мая, будет динамичной для Львов: много работы, неожиданные встречи и даже вдохновение для новых идей. Ваша энергия сегодня поднимается — используйте ее с умом. Вечером возможен всплеск романтики — не отказывайтесь от свидания или искреннего разговора с близким человеком.

Знак Зодиака Лев. Фото: shutterstock.com

Дева (22 августа — 23 сентября)

Астрологи предупреждают Дев не вмешиваться сегодня в чужие дела и не спорить. День имеет потенциал для конфликтов, поэтому лучше сконцентрироваться на своих обязанностях. Во второй половине дня появится возможность заняться домашними делами — идеальное время для создания уюта. Вечером — медитация, теплый чай и спокойствие.

Знак Зодиака Дева. Фото: shutterstock.com

Весы (23 сентября — 22 октября)

Для Весов этот день принесет неожиданную поддержку — кто-то из близких сможет поднять настроение. Рабочие дела пройдут без чрезмерного напряжения. Вы получите небольшую, но приятную похвалу или знак признания. Вечером возможен легкий флирт или даже романтическая встреча.

Знак Зодиака Весы. Фото: shutterstock.com

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Сегодня Скорпионы могут ощутить энергетический спад. Вам будет трудно сосредоточиться, а любые критические замечания будут вызывать раздражение. Астрологи советуют не провоцировать конфликты, лучше отступить и дать себе время. Вечер принесет успокоение — музыка, теплая ванна и отсутствие новостей творят чудеса.

Знак Зодиака Скорпион. Фото: shutterstock.com

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Пятница, 30 мая — активный день для Стрельцов. Вы будете в центре внимания, но от этого может появиться усталость. Не берите на себя слишком много. Во второй половине дня стоит избегать эмоциональных разговоров, потому что легко обидеть или быть неправильно понятым. Вечером — кино, друзья, или что-то вкусненькое дома.

Знак Зодиака Стрелец. Фото: shutterstock.com

Козерог (22 декабря — 19 января)

Козерогам сегодня будет непросто — работа наваливается со всех сторон. Но ваше спокойствие и рациональность помогут расставить приоритеты. Астрологи советуют не оставаться вечером наедине, даже короткое общение с семьей или друзьями поможет переключиться на позитив и расслабиться.

Знак Зодиака Козерог. Фото: shutterstock.com

Водолей (20 января — 18 февраля)

День будет немного хаотичным — планы могут меняться, но не спешите нервничать. Водолеям нужно оставаться гибкими, чтобы не впасть в разочарование. Зато вечером возможны приятные неожиданности: звонок от старого друга, неожиданная встреча или даже новая симпатия.

Знак Зодиака Водолей. Фото: shutterstock.com

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Рыбы сегодня в особенно романтическом настроении. Вас тянет к красоте, гармонии, творчеству. День подходит для вдохновения, медитаций и погружения в воспоминания. Астрологи советуют не игнорировать дела — все успеете, если распланируете утро. А вечером вас ждет настоящая магия: будь то свидание или искренние слова — что-то приятное точно произойдет.

Знак Зодиака Рыбы. Фото: shutterstock.com

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