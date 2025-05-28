Які знаки Зодіаку потребують повного спокою цього тижня — прогноз астрологів

Гороскоп для чотирьох знаків Зодіаку. Колаж: Новини.LIVE

У нескінченному потоці новин, повідомлень та справ деякі знаки Зодіаку здається загубили себе і вже не мріють про пригоди. Їм хочеться лише одного — тиші, гармонії та внутрішнього балансу. З 28 травня по 1 червня 2025 року астрологи радять чотирьом представникам зодіакального кола зупинитися та дати собі змогу відпочити. Саме зараз енергії планет сприяють повному відновленню життєвої енергії.

Кому зі знаків Зодіаку варто обрати тишу замість метушні, турботу про себе — замість надзусиль, розповідаємо далі у точному астрологічному прогнозі.

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Телець

Для Тельців надзвичайно важлива передбачуваність, а останні тижні порушили звичний ритм життя. Постійні зміни, несподівані обставини та тиск з боку оточення виснажили цей земний знак. На цьому тижні Тельцям потрібно обрати затишок дому, спокійні вечори без стресу та повернення до комфортного розпорядку. Вимкніть зайві джерела інформації й дозвольте собі нічого не планувати.

Знак Зодіаку Телець. Фото: freepik.com

Діва

Діви, які звикли контролювати все довкола, останнім часом взяли на себе надто багато зобов'язань. Це втомило їх не лише фізично, а й морально. Цього тижня вам необхідно повернути собі внутрішній спокій: побути наодинці, вимкнути телефон, відпочити з чашкою улюбленого чаю. Дозвольте собі відключитися від чужих потреб і зосередитися на власному ресурсі.

Знак Зодіаку Діва. Фото: freepik.com

Козеріг

Козероги зазвичай не звикли до пауз, однак навіть вони можуть втомитися від постійного досягнення цілей. Цього тижня їм необхідний час для переосмислення планів, відновлення внутрішнього компаса й ментального відпочинку. Уникайте зайвих зустрічей і рутинних справ — дайте собі дозвіл нічого не робити хоча б на день-два. Спокій для вас зараз — це інвестиція в майбутні досягнення.

Знак Зодіаку Козеріг. Фото: freepik.com

Риби

Риби — чуттєві й емоційні, а напружена атмосфера останніх днів могла залишити глибокий слід. Їм необхідно сховатися у власний світ, зануритися в музику, читання або творчість. Повна тиша й емоційна ізоляція — це саме те, що дасть їм змогу зцілитися. Уникайте контактів, які виснажують, і шукайте джерела світла у простих речах.

Знак Зодіаку Риби. Фото: freepik.com

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