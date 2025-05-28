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Четырем знакам Зодиака на этой неделе нужен полный покой

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Дата публикации 28 мая 2025 10:03
Какие знаки Зодиака нуждаются в полном покое на этой неделе — прогноз астрологов
Гороскоп для четырех знаков Зодиака. Коллаж: Новини.LIVE

В бесконечном потоке новостей, сообщений и дел некоторые знаки Зодиака кажется потеряли себя и уже не мечтают о приключениях. Им хочется лишь одного — тишины, гармонии и внутреннего баланса. С 28 мая по 1 июня 2025 года астрологи советуют четырем представителям зодиакального круга остановиться и дать себе возможность отдохнуть. Именно сейчас энергии планет способствуют полному восстановлению жизненной энергии.

Кому из знаков Зодиака стоит выбрать тишину вместо суеты, заботу о себе — вместо сверхусилий, рассказываем далее в точном астрологическом прогнозе.

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Кто нуждается в полном покое на этой неделе

Телец

Для Тельцов чрезвычайно важна предсказуемость, а последние недели нарушили привычный ритм жизни. Постоянные изменения, неожиданные обстоятельства и давление со стороны окружения истощили этот земной знак. На этой неделе Тельцам нужно выбрать уют дома, спокойные вечера без стресса и возвращение к комфортному распорядку. Отключите лишние источники информации и позвольте себе ничего не планировать.

 

Какие знаки Зодиака нуждаются в полном покое на этой неделе — Телец
Знак Зодиака Телец. Фото: freepik.com

Дева

Девы, которые привыкли контролировать все вокруг, в последнее время взяли на себя слишком много обязательств. Это утомило их не только физически, но и морально. На этой неделе вам необходимо вернуть себе внутреннее спокойствие: побыть наедине, выключить телефон, отдохнуть с чашкой любимого чая. Позвольте себе отключиться от чужих потребностей и сосредоточиться на собственном ресурсе.

 

Какие знаки Зодиака нуждаются в полном покое на этой неделе — Дева
Знак Зодиака Дева. Фото: freepik.com

Козерог

Козероги обычно не привыкли к паузам, однако даже они могут устать от постоянного достижения целей. На этой неделе им необходимо время для переосмысления планов, восстановления внутреннего компаса и ментального отдыха. Избегайте лишних встреч и рутинных дел — дайте себе разрешение ничего не делать хотя бы на день-два. Спокойствие для вас сейчас — это инвестиция в будущие достижения.

 

Какие знаки Зодиака нуждаются в полном покое на этой неделе — Козерог
Знак Зодиака Козерог. Фото: freepik.com

Рыбы

Рыбы — чувственные и эмоциональные, а напряженная атмосфера последних дней могла оставить глубокий след. Им необходимо укрыться в собственный мир, погрузиться в музыку, чтение или творчество. Полная тишина и эмоциональная изоляция — это именно то, что позволит им исцелиться. Избегайте контактов, которые истощают, и ищите источники света в простых вещах.

 

Какие знаки Зодиака нуждаются в полном покое на этой неделе — Рыбы
Знак Зодиака Рыбы. Фото: freepik.com

Ранее мы писали, каким знакам Зодиака повезет встретить свою судьбу в первый месяц лета.

Напомним, мы рассказывали, какие знаки Зодиака сказочно разбогатеют летом 2025 года.

Также мы делились, кто из знаков Зодиака проведет лучший отпуск летом 2025 года.

гороскоп прогнозы Астрология советы знаки Зодиака
Ева Глоба - Редактор
Автор:
Ева Глоба
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