Какие знаки Зодиака нуждаются в полном покое на этой неделе — прогноз астрологов

Гороскоп для четырех знаков Зодиака. Коллаж: Новини.LIVE

В бесконечном потоке новостей, сообщений и дел некоторые знаки Зодиака кажется потеряли себя и уже не мечтают о приключениях. Им хочется лишь одного — тишины, гармонии и внутреннего баланса. С 28 мая по 1 июня 2025 года астрологи советуют четырем представителям зодиакального круга остановиться и дать себе возможность отдохнуть. Именно сейчас энергии планет способствуют полному восстановлению жизненной энергии.

Кому из знаков Зодиака стоит выбрать тишину вместо суеты, заботу о себе — вместо сверхусилий, рассказываем далее в точном астрологическом прогнозе.

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Телец

Для Тельцов чрезвычайно важна предсказуемость, а последние недели нарушили привычный ритм жизни. Постоянные изменения, неожиданные обстоятельства и давление со стороны окружения истощили этот земной знак. На этой неделе Тельцам нужно выбрать уют дома, спокойные вечера без стресса и возвращение к комфортному распорядку. Отключите лишние источники информации и позвольте себе ничего не планировать.

Знак Зодиака Телец. Фото: freepik.com

Дева

Девы, которые привыкли контролировать все вокруг, в последнее время взяли на себя слишком много обязательств. Это утомило их не только физически, но и морально. На этой неделе вам необходимо вернуть себе внутреннее спокойствие: побыть наедине, выключить телефон, отдохнуть с чашкой любимого чая. Позвольте себе отключиться от чужих потребностей и сосредоточиться на собственном ресурсе.

Знак Зодиака Дева. Фото: freepik.com

Козерог

Козероги обычно не привыкли к паузам, однако даже они могут устать от постоянного достижения целей. На этой неделе им необходимо время для переосмысления планов, восстановления внутреннего компаса и ментального отдыха. Избегайте лишних встреч и рутинных дел — дайте себе разрешение ничего не делать хотя бы на день-два. Спокойствие для вас сейчас — это инвестиция в будущие достижения.

Знак Зодиака Козерог. Фото: freepik.com

Рыбы

Рыбы — чувственные и эмоциональные, а напряженная атмосфера последних дней могла оставить глубокий след. Им необходимо укрыться в собственный мир, погрузиться в музыку, чтение или творчество. Полная тишина и эмоциональная изоляция — это именно то, что позволит им исцелиться. Избегайте контактов, которые истощают, и ищите источники света в простых вещах.

Знак Зодиака Рыбы. Фото: freepik.com

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