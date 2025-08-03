Гороскоп на 3 серпня 2025 — що сьогодні радять астрологи знакам Зодіаку

Гороскоп для всіх знаків Зодіаку. Колаж: Новини.LIVE

Сьогодні, 3 серпня, ідеальний день, щоб зарядитися новою енергією та навести лад у власному житті. Місяць, що росте, перебуває у вогняному знаку Стрільця, тож настрій більшості знаків Зодіаку буде піднесеним, активним і відкритим до всього нового. Це 11-та місячна доба — час пікової сили, коли не варто сидіти склавши руки. Навпаки, кожен ваш крок сьогодні має бути наповнений сенсом: фізична активність, корисні справи, пізнання світу або передача знань іншим.

Новини.LIVE розповідає, що прогнозують астрологи кожному знаку Зодіаку у цю неділю, 3 серпня.

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Овен (21 березня — 20 квітня)

Сьогодні вам легко вдасться почати день активно. Можливі клопоти вдома, пов'язані з дрібними справами, але вони не виб'ють вас з колії. Енергія 11-го місячного дня підштовхує вас до нових ідей. Астрологи радять не витрачайте сили на суперечки, краще поговоріть із рідними про те, що на серці.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Тельці сьогодні прокинуться у доброму гуморі і це вже половина успіху. У неділю вам вдасться нарешті сповільнити темп і насолодитися гармонією: чашка улюбленого чаю, приємна розмова або просто тиша — саме це додасть сил. Вечір може принести приємний сюрприз.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

День для вас буде активним — багато спілкування, зустрічей, обговорень. Навіть у неділю у вас буде відчуття робочого ритму. Якщо є можливість, влаштуйте коротку поїздку або зустріч із друзями — це допоможе перезавантажитися. Зірки обіцяють новини, які змусять замислитися про майбутнє.

Рак (22 червня — 22 липня)

Раки сьогодні більше захочуть тиші та стабільності, але життя внесе свої корективи. День почнеться буденно, але вже ближче до обіду вас можуть чекати несподівані події — від гучних родинних планів до сюрпризу від друга. Залишайтеся відкритими до нового, але не розпилюйте увагу на все й одразу.

Лев (23 липня — 21 серпня)

Чудовий день для романтики, творчості та емоційних проявів. Місяць у Стрільці додає вам натхнення, а місячна доба дарує потужну енергію — використайте її з користю. Не стримуйте себе в почуттях: сьогодні вам особливо легко налагодити стосунки.

Діва (22 серпня — 23 вересня)

Для вас неділя почнеться з домашніх справ. Але замість того, щоб дратуватись через дрібниці, сприйміть це як спосіб навести лад у собі через порядок навколо. Можливі витрати, але вони будуть виправдані — головне не забути зберігати баланс. Зорі радять не ізолювати себе — подзвоніть родичам або друзям.

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Терези сьогодні будуть справжніми дипломатами — ваша харизма допоможе уникнути конфліктів і знайти правильні слова. День гарний для зустрічей, переговорів і спільного проведення часу з близькими. Вечір принесе відчуття внутрішньої гармонії, якщо дозволите собі просто побути в тиші.

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Сьогодні астрологи радять бути обережними з емоціями. Місячна енергія підштовхує вас до рішучості, але не поспішайте з висновками — особливо у спілкуванні з близькими. Можливі раптові новини або незаплановані витрати. Якщо відчуєте, що накопичилася втома — фізична активність вам допоможе.

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Зірки сьогодні на вашому боці. Це ваш день: енергії вистачить на все, від домашніх справ до нових відкриттів. Ви будете натхненні, а навколо — люди, які підтримують. Використайте цей шанс, щоб спланувати щось важливе або поділитися з кимось своєю ідеєю. Можлива зустріч, яка вплине на ваші плани.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Козороги сьогодні можуть зіштовхнутися з дрібними перешкодами. День потребуватиме концентрації, особливо у фінансових питаннях. Астрологи радять не поспішати з великими покупками. Краще присвятіть час собі: почитайте, вчіться, розвивайтесь.

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Водолії сьогодні будуть у вирі подій: друзі, зустрічі, листування, несподівані новини. День насичений, веселий, сповнений енергії. Якщо вас запросять кудись — не відмовляйтеся, адже там може статися щось цікаве. Але пам'ятайте: надмірна активність може втомити. Залиште трохи часу для себе.

Риби (19 лютого — 20 березня)

Сьогодні вам захочеться побути на самоті або провести день у колі найближчих. Відчуття, ніби щось назріває, буде супроводжувати вас протягом усього дня. Можлива внутрішня потреба щось змінити — не ігноруйте її. Це гарний день для м'якого перезавантаження, очищення думок, нових духовних практик.

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