Гороскоп на 3 августа 2025 — что сегодня советуют астрологи знакам Зодиака

Гороскоп для всех знаков Зодиака. Коллаж: Новини.LIVE

Сегодня, 3 августа, идеальный день, чтобы зарядиться новой энергией и навести порядок в собственной жизни. Растущая Луна находится в огненном знаке Стрельца, поэтому настроение большинства знаков Зодиака будет приподнятым, активным и открытым ко всему новому. Это 11-е лунные сутки — время пиковой силы, когда не стоит сидеть сложа руки. Наоборот, каждый ваш шаг сегодня должен быть наполнен смыслом: физическая активность, полезные дела, познание мира или передача знаний другим.

Новини.LIVE рассказывает, что прогнозируют астрологи каждому знаку Зодиака в это воскресенье, 3 августа.

Реклама

Читайте также:

Выберите знак Зодиака, чтобы прочитать астрологический прогноз на 3 августа:

Овен (21 марта — 20 апреля)

Сегодня вам легко удастся начать день активно. Возможны хлопоты дома, связанные с мелкими делами, но они не выбьют вас из колеи. Энергия 11-го лунного дня подталкивает вас к новым идеям. Астрологи советуют не тратьте силы на споры, лучше поговорите с родными о том, что на сердце.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Тельцы сегодня проснутся в хорошем настроении и это уже половина успеха. В воскресенье вам удастся наконец-то замедлить темп и насладиться гармонией: чашка любимого чая, приятный разговор или просто тишина — именно это придаст сил. Вечер может принести приятный сюрприз.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

День для вас будет активным — много общения, встреч, обсуждений. Даже в воскресенье у вас будет ощущение рабочего ритма. Если есть возможность, устройте короткую поездку или встречу с друзьями — это поможет перезагрузиться. Звезды обещают новости, которые заставят задуматься о будущем.

Рак (22 июня — 22 июля)

Раки сегодня больше захотят тишины и стабильности, но жизнь внесет свои коррективы. День начнется буднично, но уже ближе к обеду вас могут ждать неожиданные события — от громких семейных планов до сюрприза от друга. Оставайтесь открытыми к новому, но не распыляйте внимание на все и сразу.

Лев (23 июля — 21 августа)

Отличный день для романтики, творчества и эмоциональных проявлений. Луна в Стрельце добавляет вам вдохновения, а лунные сутки дарят мощную энергию — используйте ее с пользой. Не сдерживайте себя в чувствах: сегодня вам особенно легко наладить отношения.

Дева (22 августа — 23 сентября)

Для вас воскресенье начнется с домашних дел. Но вместо того, чтобы раздражаться по пустякам, воспримите это как способ навести порядок в себе через порядок вокруг. Возможны расходы, но они будут оправданы — главное не забыть сохранять баланс. Звезды советуют не изолировать себя — позвоните родственникам или друзьям.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Весы сегодня будут настоящими дипломатами — ваша харизма поможет избежать конфликтов и найти правильные слова. День хорош для встреч, переговоров и совместного времяпрепровождения с близкими. Вечер принесет ощущение внутренней гармонии, если позволите себе просто побыть в тишине.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Сегодня астрологи советуют быть осторожными с эмоциями. Лунная энергия подталкивает вас к решительности, но не спешите с выводами — особенно в общении с близкими. Возможны внезапные новости или незапланированные расходы. Если почувствуете, что накопилась усталость — физическая активность вам поможет.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Звезды сегодня на вашей стороне. Это ваш день: энергии хватит на все, от домашних дел до новых открытий. Вы будете вдохновлены, а вокруг — люди, которые поддерживают. Используйте этот шанс, чтобы спланировать что-то важное или поделиться с кем-то своей идеей. Возможна встреча, которая повлияет на ваши планы.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Козероги сегодня могут столкнуться с мелкими препятствиями. День потребует концентрации, особенно в финансовых вопросах. Астрологи советуют не спешить с крупными покупками. Лучше посвятите время себе: почитайте, учитесь, развивайтесь.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Водолеи сегодня будут в водовороте событий: друзья, встречи, переписка, неожиданные новости. День насыщенный, веселый, полный энергии. Если вас пригласят куда-то — не отказывайтесь, ведь там может произойти что-то интересное. Но помните: чрезмерная активность может утомить. Оставьте немного времени для себя.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Сегодня вам захочется побыть в одиночестве или провести день в кругу самых близких. Ощущение, будто что-то назревает, будет сопровождать вас на протяжении всего дня. Возможна внутренняя потребность что-то изменить — не игнорируйте ее. Это хороший день для мягкой перезагрузки, очищения мыслей, новых духовных практик.

Читайте также: