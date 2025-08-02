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Головна Свята Два знаки Зодіаку здійснять мрії у перші вихідні серпня за Таро

Два знаки Зодіаку здійснять мрії у перші вихідні серпня за Таро

Ua ru
Дата публікації: 2 серпня 2025 03:55
Які знаки Зодіаку здійснять мрії у перші вихідні серпня 2025 — Таро прогноз
Ворожіння на картах Таро. Фото: stock.adobe.com

Перші вихідні серпня 2025 року несуть в собі особливу енергетику, яка породжує ідеальний час для внутрішніх трансформацій, впровадження змін та реалізації мрій. Карти Таро вже визначили двох представників зодіакального кола, які отримають шанс здійснити задумане. Їхня енергія зараз на піку, а зірки сприяють проривам.

Ділимося унікальним Таро прогнозом на одну карту для двох знаків Зодіаку, які можуть отримати все, про що мріяли вже у ці вихідні. 

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Лев — карта Таро "Зірка"

Ця карта говорить сама за себе — "Зірка" символізує надію, здійснення мрій та ясність шляху. Для Левів це справжній прорив: у перші серпневі вихідні відкриється можливість реалізувати бажання, які довго здавалися недосяжними. Можливо, мова йде про творчий успіх, натхнення, любов або навіть професійне визнання. Важливо не сумніватися у собі. Дозвольте собі вірити в дива і дійте з відкритим серцем.

 

Які знаки Зодіаку здійснять мрії у перші вихідні серпня 2025 за Таро — Лев
Знак Зодіаку Лев. Колаж: Новини.LIVE
Стрілець — карта Таро "Дев'ятка Кубків"

Це одна з найщасливіших карт колоди. Вона символізує емоційне задоволення, вдале завершення справ і виконання сердечних бажань. У ці вихідні Стрільці можуть зіткнутися з моментом щастя, який здасться нереальним — зустріч, бажаний подарунок, несподіваний прорив у стосунках або фінансовий сюрприз. Порада карт Таро: прийміть подарунки життя з вдячністю.

 

Які знаки Зодіаку здійснять мрії у перші вихідні серпня 2025 за Таро — Стрілець
Знак Зодіаку Стрілець. Колаж: Новини.LIVE

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Ольга Зорич - Редактор
Автор:
Ольга Зорич
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