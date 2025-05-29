Гороскоп на сьогодні, 29 травня 2025, для всіх знаків Зодіаку — прогноз астрологів

Гороскоп для всіх знаків Зодіаку. Колаж: Новини.LIVE

Сьогодні, 29 травня, Місяць росте у чутливому знаку Рака, сприяючи зануренню у свій внутрішній світ. Але це не найкращий час для важливих рішень. Астрологи попереджають знаки Зодіаку: емоції цього дня можуть домінувати над логікою, а нестійкий настрій може зіграти злий жарт. Тим не менш, третя місячна доба наповнена енергією, головне — направити її в правильне річище. Слухайте себе, уникайте імпульсивності та подбайте про затишок — як у домі, так і в душі.

Новини.LIVE розповідає, що прогнозують астрологи кожному знаку Зодіаку у цей четвер, 29 травня.

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Овен (21 березня — 20 квітня)

Сьогодні Овни можуть відчути емоційне напруження, особливо на роботі. День буде продуктивним, але вимагатиме самоконтролю — не варто кидатися в суперечки чи відповідати різко. Займіться поточними справами, уникайте імпульсивних рішень. Увечері буде хороший час для усамітнення чи душевної розмови з близькою людиною.

Знак Зодіаку Овен. Фото: shutterstock.com

Телець (21 квітня — 21 травня)

Для Тельців четвер — день конструктивної праці. Астрологи кажуть що саме сьогодні ви можете отримати приємні новини або заслужену похвалу. Головне — не знецінюйте себе. Ближче до вечора вас може потягнути на романтику — не відмовляйте собі у вечері при свічках або щирій зустрічі.

Знак Зодіаку Телець. Фото: shutterstock.com

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Близнюкам слід уникати зайвої метушні. День активний, але є ризик розтратити енергію даремно. Зосередьтесь на чомусь одному — тоді все вдасться. Сьогодні зростає чутливість, тому можливі емоційні зриви. Ввечері — хороший час для творчості або роботи з внутрішніми установками.

Знак Зодіаку Близнюки. Фото: shutterstock.com

Рак (22 червня — 22 липня)

Ваш настрій може сьогодні "скакати" без попередження. Астрологи радять менше взаємодіяти з тими, хто дратує, і більше — з тими, хто надихає. Не робіть нічого через силу. Вечір ідеальний для домашніх справ, ароматного чаю і затишку.

Знак Зодіаку Рак. Фото: shutterstock.com

Лев (23 липня — 21 серпня)

Левам сьогодні доведеться трохи пригальмувати. Робочі задачі будуть тягнути на себе максимум уваги, а емоційний фон може заважати зосередитись. Уникайте конфліктів, особливо в колективі. Зате ввечері є шанс на душевну розмову з коханою людиною або несподіване запрошення на побачення.

Знак Зодіаку Лев. Фото: shutterstock.com

Діва (22 серпня — 23 вересня)

Діви відчують прилив сил — це гарний день для завершення справ і наведення порядку. На роботі можливі нові обов'язки або цікаві виклики. Не бійтеся брати ініціативу. Сьогодні ваш розум та інтуїція працюють у тандемі. Увечері дозвольте собі трохи розслабитись: музика, ванна або книга допоможуть.

Знак Зодіаку Діва. Фото: shutterstock.com

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

У цей четвер, 29 травня, Терези будуть схильні до самоаналізу. Астрологи радять звернути увагу на свої емоції — вони покажуть, куди варто рухатись далі. Уникайте токсичних розмов і людей, які виснажують. День сприятливий для наведення ладу вдома або в голові. Вечір — гарний час для душевної розмови.

Знак Зодіаку Терези. Фото: shutterstock.com

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Скорпіонам доведеться тримати себе в руках. Енергії багато, але вона може піти не туди. Робота буде вимагати зібраності. Якщо зможете контролювати емоції — день буде продуктивним. Сьогодні можливі цікаві ідеї або творчі прориви. Увечері — шанс на приємне знайомство або флірт.

Знак Зодіаку Скорпіон. Фото: shutterstock.com

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Для Стрільців день почнеться з відчуття втоми чи нестачі мотивації. Не тисніть на себе — дайте організму трохи часу розкачатись. До обіду з'явиться енергія, головне — направити її на щось корисне. Вечір краще провести в затишку: перегляд фільму або неспішна вечеря з коханою людиною підійдуть ідеально.

Знак Зодіаку Стрілець. Фото: shutterstock.com

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

У четвер, 29 травня, вам захочеться більше тиші та стабільності. Можливі робочі виклики, нові задачі, термінові справи. Важливо — не брати все на себе. Астрологи радять більше делегувати та не забувати піклуватись про себе. Вечір буде спокійнішим — є шанс на теплу сімейну атмосферу.

Знак Зодіаку Козеріг. Фото: shutterstock.com

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Водоліям сьогодні варто бути уважними до сигналів тіла. Організм може просити відпочинку або зміни ритму. Не ігноруйте втому. День підходить для тих справ, які потребують концентрації. Вечір присвятіть хобі або медитації.

Знак Зодіаку Водолій. Фото: shutterstock.com

Риби (19 лютого — 20 березня)

Для Риб цей четвер — справжній день натхнення. Зірки сприяють творчим проявам, інтуїція на висоті. Якщо маєте справу з мистецтвом, дизайном чи психологією — ловіть хвилю. Є ймовірність романтичної зустрічі або приємного знайомства. Вечір подарує гармонію.

Знак Зодіаку Риби. Фото: shutterstock.com

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