Гороскоп на сегодня, 29 мая 2025, для всех знаков Зодиака — прогноз астрологов

Гороскоп для всех знаков Зодиака. Коллаж: Новини.LIVE

Сегодня, 29 мая, Луна растет в чувствительном знаке Рака, способствуя погружению в свой внутренний мир. Но это не лучшее время для важных решений. Астрологи предупреждают знаки Зодиака: эмоции в этот день могут доминировать над логикой, а неустойчивое настроение может сыграть злую шутку. Тем не менее, третьи лунные сутки наполнены энергией, главное — направить ее в правильное русло. Слушайте себя, избегайте импульсивности и позаботьтесь об уюте — как в доме, так и в душе.

Новини.LIVE рассказывает, что прогнозируют астрологи каждому знаку Зодиака в этот четверг, 29 мая.

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Овен (21 марта — 20 апреля)

Сегодня Овны могут почувствовать эмоциональное напряжение, особенно на работе. День будет продуктивным, но потребует самоконтроля — не стоит бросаться в споры или отвечать резко. Займитесь текущими делами, избегайте импульсивных решений. Вечером будет хорошее время для уединения или душевного разговора с близким человеком.

Знак Зодиака Овен. Фото: shutterstock.com

Телец (21 апреля — 21 мая)

Для Тельцов четверг — день конструктивного труда. Астрологи говорят что именно сегодня вы можете получить приятные новости или заслуженную похвалу. Главное — не обесценивайте себя. Ближе к вечеру вас может потянуть на романтику — не отказывайте себе в ужине при свечах или искренней встрече.

Знак Зодиака Телец. Фото: shutterstock.com

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Близнецам следует избегать излишней суеты. День активный, но есть риск растратить энергию впустую. Сосредоточьтесь на чем-то одном — тогда все удастся. Сегодня возрастает чувствительность, поэтому возможны эмоциональные срывы. Вечером — хорошее время для творчества или работы с внутренними установками.

Знак Зодиака Близнецы. Фото: shutterstock.com

Рак (22 июня — 22 июля)

Ваше настроение может сегодня "скакать" без предупреждения. Астрологи советуют меньше взаимодействовать с теми, кто раздражает, и больше — с теми, кто вдохновляет. Не делайте ничего через силу. Вечер идеален для домашних дел, ароматного чая и уюта.

Знак Зодиака Рак. Фото: shutterstock.com

Лев (23 июля — 21 августа)

Львам сегодня придется немного притормозить. Рабочие задачи будут тянуть на себя максимум внимания, а эмоциональный фон может мешать сосредоточиться. Избегайте конфликтов, особенно в коллективе. Зато вечером есть шанс на душевный разговор с любимым человеком или неожиданное приглашение на свидание.

Знак Зодиака Лев. Фото: shutterstock.com

Дева (22 августа — 23 сентября)

Девы почувствуют прилив сил — это хороший день для завершения дел и наведения порядка. На работе возможны новые обязанности или интересные вызовы. Не бойтесь брать инициативу. Сегодня ваш разум и интуиция работают в тандеме. Вечером позвольте себе немного расслабиться: музыка, ванна или книга помогут.

Знак Зодиака Дева. Фото: shutterstock.com

Весы (23 сентября — 22 октября)

В этот четверг, 29 мая, Весы будут склонны к самоанализу. Астрологи советуют обратить внимание на свои эмоции — они покажут, куда стоит двигаться дальше. Избегайте токсичных разговоров и людей, которые истощают. День благоприятен для наведения порядка дома или в голове. Вечер — хорошее время для душевного разговора.

Знак Зодиака Весы. Фото: shutterstock.com

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Скорпионам придется держать себя в руках. Энергии много, но она может уйти не туда. Работа будет требовать собранности. Если сможете контролировать эмоции — день будет продуктивным. Сегодня возможны интересные идеи или творческие прорывы. Вечером — шанс на приятное знакомство или флирт.

Знак Зодиака Скорпион. Фото: shutterstock.com

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Для Стрельцов день начнется с ощущения усталости или недостатка мотивации. Не давите на себя — дайте организму немного времени раскачаться. К обеду появится энергия, главное — направить ее на что-то полезное. Вечер лучше провести в уюте: просмотр фильма или неспешный ужин с любимым человеком подойдут идеально.

Знак Зодиака Стрелец. Фото: shutterstock.com

Козерог (22 декабря — 19 января)

В четверг, 29 мая, вам захочется больше тишины и стабильности. Возможны рабочие вызовы, новые задачи, срочные дела. Важно — не брать все на себя. Астрологи советуют больше делегировать и не забывать заботиться о себе. Вечер будет спокойнее — есть шанс на теплую семейную атмосферу.

Знак Зодиака Козерог. Фото: shutterstock.com

Водолей (20 января — 18 февраля)

Водолеям сегодня стоит быть внимательными к сигналам тела. Организм может просить отдыха или смены ритма. Не игнорируйте усталость. День подходит для тех дел, которые требуют концентрации. Вечер посвятите хобби или медитации.

Знак Зодиака Водолей. Фото: shutterstock.com

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Для Рыб этот четверг — настоящий день вдохновения. Звезды способствуют творческим проявлениям, интуиция на высоте. Если имеете дело с искусством, дизайном или психологией — ловите волну. Есть вероятность романтической встречи или приятного знакомства. Вечер подарит гармонию.

Знак Зодиака Рыбы. Фото: shutterstock.com

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