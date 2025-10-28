Гороскоп на 28 жовтня 2025 — що радять астрологи кожному знаку Зодіаку

Гороскоп для всіх знаків Зодіаку. Колаж: Новини.LIVE

Сьогодні, 28 жовтня, відкриє день глибокого переосмислення та внутрішньої трансформації. Місяць, що зростає у знаку Козерога, підсилює відчуття обов'язку, відповідальності та бажання навести лад у справах, а восьма місячна доба — дарує можливість звільнитися від старого й розпочати новий етап. Астрологи радять не боятися змін — вони стануть містком до майбутнього успіху.

Новини.LIVE розповідає, що чекати кожному знаку Зодіаку у цей вівторок, 28 жовтня.

Реклама

Читайте також:

Овен (21 березня — 20 квітня)

Вівторок подарує шанс виправити помилки, але для цього потрібно визнати їх без зайвого самолюбства. Не витрачайте енергію на суперечки — краще скеруйте її на справи, які потребують завершення.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Астрологи радять не боятися ризикувати — сьогодні ви здатні вийти на новий рівень у роботі чи особистому житті. Головне — не озирайтеся назад, навіть якщо буде складно.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

День вимагатиме чіткості й концентрації — не розпорошуйте увагу на дрібниці. Якщо впорядкуєте свої думки, то знайдете рішення, яке довго вислизало.

Рак (22 червня — 22 липня)

Ви можете відчути внутрішню напругу, але саме вона стане каталізатором змін. Не бійтеся очищення — як емоційного, так і фізичного, бо після нього прийде полегшення.

Лев (23 липня — 21 серпня)

Сьогодні варто відмовитися від імпульсивних рішень і надмірних амбіцій. Астрологи кажуть: спокій і логіка стануть вашими найкращими союзниками, якщо хочете уникнути конфлікту.

Діва (22 серпня — 23 вересня)

28 жовтня принесе відчуття контролю над ситуацією — ви зможете побачити плоди своєї праці. Головне — не критикуйте себе за дрібниці, бо зараз усе рухається у правильному напрямку.

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

День спонукає до перегляду пріоритетів — можливо, варто відпустити те, що давно тягне назад. Не бійтеся змінити думку або визнати, що старі підходи більше не працюють.

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Це ідеальний день для перезавантаження — фізичного чи морального. Займіться чимось, що очищує свідомість: прибиранням, прогулянкою чи просто тишею.

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Місяць у Козерозі налаштовує вас на практичність, і це допоможе реалізувати задумане. Якщо сьогодні діятимете з холодною головою, отримаєте довгоочікуваний результат.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Ваш знак сьогодні у своїй стихії — ви відчуєте впевненість і стабільність. Астрологи радять скористатися моментом, щоб навести лад у справах і вибудувати нові цілі.

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Уникайте надмірних емоцій — вони можуть зіпсувати важливу розмову або рішення. Краще спостерігайте, ніж говоріть — інтуїція сьогодні підкаже правильний шлях.

Риби (19 лютого — 20 березня)

Цей день допоможе звільнитися від минулого й розпочати оновлення. Якщо дозволите собі відпустити старі образи, то вже ввечері відчуєте легкість і натхнення.

Також ділимося іншими прогнозами астрологів

Яким знакам Зодіаку особливо пощастить до 31 жовтня.

Які знаки Зодіаку дізнаються непросту правду до 29 жовтня.

Хто зі знаків Зодіаку притягуватиме гроші з 27 жовтня по 2 листопада.

Кому листопад подарує запаморочливий роман.

Хто вирішить фінансові проблеми до 5 листопада.