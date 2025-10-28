Гороскоп на 28 жовтня 2025 — що радять астрологи кожному знаку Зодіаку

Гороскоп на 28 жовтня — день змін та звільнення від старого
Сьогодні, 28 жовтня, відкриє день глибокого переосмислення та внутрішньої трансформації. Місяць, що зростає у знаку Козерога, підсилює відчуття обов'язку, відповідальності та бажання навести лад у справах, а восьма місячна доба — дарує можливість звільнитися від старого й розпочати новий етап. Астрологи радять не боятися змін — вони стануть містком до майбутнього успіху.
Новини.LIVE розповідає, що чекати кожному знаку Зодіаку у цей вівторок, 28 жовтня.
Овен (21 березня — 20 квітня)
Вівторок подарує шанс виправити помилки, але для цього потрібно визнати їх без зайвого самолюбства. Не витрачайте енергію на суперечки — краще скеруйте її на справи, які потребують завершення.
Телець (21 квітня — 21 травня)
Астрологи радять не боятися ризикувати — сьогодні ви здатні вийти на новий рівень у роботі чи особистому житті. Головне — не озирайтеся назад, навіть якщо буде складно.
Близнюки (22 травня — 21 червня)
День вимагатиме чіткості й концентрації — не розпорошуйте увагу на дрібниці. Якщо впорядкуєте свої думки, то знайдете рішення, яке довго вислизало.
Рак (22 червня — 22 липня)
Ви можете відчути внутрішню напругу, але саме вона стане каталізатором змін. Не бійтеся очищення — як емоційного, так і фізичного, бо після нього прийде полегшення.
Лев (23 липня — 21 серпня)
Сьогодні варто відмовитися від імпульсивних рішень і надмірних амбіцій. Астрологи кажуть: спокій і логіка стануть вашими найкращими союзниками, якщо хочете уникнути конфлікту.
Діва (22 серпня — 23 вересня)
28 жовтня принесе відчуття контролю над ситуацією — ви зможете побачити плоди своєї праці. Головне — не критикуйте себе за дрібниці, бо зараз усе рухається у правильному напрямку.
Терези (23 вересня — 22 жовтня)
День спонукає до перегляду пріоритетів — можливо, варто відпустити те, що давно тягне назад. Не бійтеся змінити думку або визнати, що старі підходи більше не працюють.
Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)
Це ідеальний день для перезавантаження — фізичного чи морального. Займіться чимось, що очищує свідомість: прибиранням, прогулянкою чи просто тишею.
Стрілець (22 листопада — 21 грудня)
Місяць у Козерозі налаштовує вас на практичність, і це допоможе реалізувати задумане. Якщо сьогодні діятимете з холодною головою, отримаєте довгоочікуваний результат.
Козеріг (22 грудня — 19 січня)
Ваш знак сьогодні у своїй стихії — ви відчуєте впевненість і стабільність. Астрологи радять скористатися моментом, щоб навести лад у справах і вибудувати нові цілі.
Водолій (20 січня — 18 лютого)
Уникайте надмірних емоцій — вони можуть зіпсувати важливу розмову або рішення. Краще спостерігайте, ніж говоріть — інтуїція сьогодні підкаже правильний шлях.
Риби (19 лютого — 20 березня)
Цей день допоможе звільнитися від минулого й розпочати оновлення. Якщо дозволите собі відпустити старі образи, то вже ввечері відчуєте легкість і натхнення.
