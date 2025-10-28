Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Свята Гороскоп на 28 жовтня — день змін та звільнення від старого

Гороскоп на 28 жовтня — день змін та звільнення від старого

Ua ru
Дата публікації: 28 жовтня 2025 07:06
Оновлено: 08:08
Гороскоп на 28 жовтня 2025 — що радять астрологи кожному знаку Зодіаку
Гороскоп для всіх знаків Зодіаку. Колаж: Новини.LIVE

Сьогодні, 28 жовтня, відкриє день глибокого переосмислення та внутрішньої трансформації. Місяць, що зростає у знаку Козерога, підсилює відчуття обов'язку, відповідальності та бажання навести лад у справах, а восьма місячна доба — дарує можливість звільнитися від старого й розпочати новий етап. Астрологи радять не боятися змін — вони стануть містком до майбутнього успіху.

Новини.LIVE розповідає, що чекати кожному знаку Зодіаку у цей вівторок, 28 жовтня.

Реклама
Читайте також:

Овен (21 березня — 20 квітня) 

Вівторок подарує шанс виправити помилки, але для цього потрібно визнати їх без зайвого самолюбства. Не витрачайте енергію на суперечки — краще скеруйте її на справи, які потребують завершення.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Астрологи радять не боятися ризикувати — сьогодні ви здатні вийти на новий рівень у роботі чи особистому житті. Головне — не озирайтеся назад, навіть якщо буде складно.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

День вимагатиме чіткості й концентрації — не розпорошуйте увагу на дрібниці. Якщо впорядкуєте свої думки, то знайдете рішення, яке довго вислизало.

Рак (22 червня — 22 липня)

Ви можете відчути внутрішню напругу, але саме вона стане каталізатором змін. Не бійтеся очищення — як емоційного, так і фізичного, бо після нього прийде полегшення.

Лев (23 липня — 21 серпня)

Сьогодні варто відмовитися від імпульсивних рішень і надмірних амбіцій. Астрологи кажуть: спокій і логіка стануть вашими найкращими союзниками, якщо хочете уникнути конфлікту.

Діва (22 серпня — 23 вересня)

28 жовтня принесе відчуття контролю над ситуацією — ви зможете побачити плоди своєї праці. Головне — не критикуйте себе за дрібниці, бо зараз усе рухається у правильному напрямку.

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

День спонукає до перегляду пріоритетів — можливо, варто відпустити те, що давно тягне назад. Не бійтеся змінити думку або визнати, що старі підходи більше не працюють.

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Це ідеальний день для перезавантаження — фізичного чи морального. Займіться чимось, що очищує свідомість: прибиранням, прогулянкою чи просто тишею.

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Місяць у Козерозі налаштовує вас на практичність, і це допоможе реалізувати задумане. Якщо сьогодні діятимете з холодною головою, отримаєте довгоочікуваний результат.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Ваш знак сьогодні у своїй стихії — ви відчуєте впевненість і стабільність. Астрологи радять скористатися моментом, щоб навести лад у справах і вибудувати нові цілі.

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Уникайте надмірних емоцій — вони можуть зіпсувати важливу розмову або рішення. Краще спостерігайте, ніж говоріть — інтуїція сьогодні підкаже правильний шлях.

Риби (19 лютого — 20 березня)

Цей день допоможе звільнитися від минулого й розпочати оновлення. Якщо дозволите собі відпустити старі образи, то вже ввечері відчуєте легкість і натхнення.

Також ділимося іншими прогнозами астрологів

Яким знакам Зодіаку особливо пощастить до 31 жовтня.

Які знаки Зодіаку дізнаються непросту правду до 29 жовтня.

Хто зі знаків Зодіаку притягуватиме гроші з 27 жовтня по 2 листопада.

Кому листопад подарує запаморочливий роман.

Хто вирішить фінансові проблеми до 5 листопада.

гороскоп прогнози Астрологія поради знаки Зодіаку 28 жовтня
Ольга Зорич - Редактор
Автор:
Ольга Зорич
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації