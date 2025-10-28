Гороскоп на 28 октября 2025 — что советуют астрологи каждому знаку Зодиака

Гороскоп для всех знаков Зодиака. Коллаж: Новини.LIVE

Сегодня, 28 октября, откроет день глубокого переосмысления и внутренней трансформации. Луна, растущая в знаке Козерога, усиливает чувство долга, ответственности и желание навести порядок в делах, а восьмые лунные сутки — дарит возможность освободиться от старого и начать новый этап. Астрологи советуют не бояться перемен — они станут мостиком к будущему успеху.

Новини.LIVE рассказывает, что ждать каждому знаку Зодиака в этот вторник, 28 октября.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Вторник подарит шанс исправить ошибки, но для этого нужно признать их без лишнего самолюбия. Не тратьте энергию на споры — лучше направьте ее на дела, которые требуют завершения.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Астрологи советуют не бояться рисковать — сегодня вы способны выйти на новый уровень в работе или личной жизни. Главное — не оглядывайтесь назад, даже если будет сложно.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

День потребует четкости и концентрации — не распыляйте внимание на мелочи. Если упорядочите свои мысли, то найдете решение, которое долго ускользало.

Рак (22 июня — 22 июля)

Вы можете почувствовать внутреннее напряжение, но именно оно станет катализатором изменений. Не бойтесь очищения — как эмоционального, так и физического, потому что после него придет облегчение.

Лев (23 июля — 21 августа)

Сегодня стоит отказаться от импульсивных решений и чрезмерных амбиций. Астрологи говорят: спокойствие и логика станут вашими лучшими союзниками, если хотите избежать конфликта.

Дева (22 августа — 23 сентября)

28 октября принесет ощущение контроля над ситуацией — вы сможете увидеть плоды своего труда. Главное — не критикуйте себя по мелочам, потому что сейчас все движется в правильном направлении.

Весы (23 сентября — 22 октября)

День побуждает к пересмотру приоритетов — возможно, стоит отпустить то, что давно тянет назад. Не бойтесь изменить мнение или признать, что старые подходы больше не работают.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Это идеальный день для перезагрузки — физической или моральной. Займитесь чем-то, что очищает сознание: уборкой, прогулкой или просто тишиной.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Луна в Козероге настраивает вас на практичность, и это поможет реализовать задуманное. Если сегодня будете действовать с холодной головой, получите долгожданный результат.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Ваш знак сегодня в своей стихии — вы почувствуете уверенность и стабильность. Астрологи советуют воспользоваться моментом, чтобы навести порядок в делах и выстроить новые цели.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Избегайте чрезмерных эмоций — они могут испортить важный разговор или решение. Лучше наблюдайте, чем говорите — интуиция сегодня подскажет правильный путь.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Этот день поможет освободиться от прошлого и начать обновление. Если позволите себе отпустить старые обиды, то уже вечером почувствуете легкость и вдохновение.

