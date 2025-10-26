Гороскоп на 26 жовтня 2025 — що радять астрологи кожному знаку Зодіаку

Гороскоп для всіх знаків Зодіаку. Колаж: Новини.LIVE

Сьогодні, 26 жовтня, енергія дня наповнена світлом, гармонією та внутрішньою тишею. Місяць, що росте у знаку Стрільця, надихає на пошук істини, духовні відкриття та прагнення до знань. Шоста місячна доба вважається однією із найсприятливіших періодів місяця — вона пробуджує інтуїцію, приносить спокій, любов і розуміння власного шляху. Астрологи радять не поспішати, а слухати своє серце: сьогодні воно підкаже правильну відповідь навіть тоді, коли розум вагається. Це чудовий час для роздумів, читання, спілкування, яке надихає.

Новини.LIVE розповідає, що чекати кожному знаку Зодіаку у цю неділю, 26 жовтня.

Реклама

Читайте також:

Овен (21 березня — 20 квітня)

День відкриє перед вами нові можливості для самопізнання. Астрологи радять не поспішати з рішеннями — інтуїція сьогодні сильніша за логіку, тож слухайте внутрішній голос.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Ви можете відчути глибоку емоційну гармонію. Неділя сприятлива для спілкування з близькими — добрі слова чи маленький знак уваги зміцнять стосунки надовго.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Сьогодні ваш розум працює особливо чітко, тому день варто присвятити навчанню або творчості. Уникайте поверхневих розмов — шукайте зміст і глибину у всьому, що робите.

Рак (22 червня — 22 липня)

Неділя підходить для усамітнення й внутрішнього відновлення. Якщо відчуєте втому — дозвольте собі паузу, адже саме тиша зараз може подарувати відповіді, яких ви давно шукали.

Лев (23 липня — 21 серпня)

Ви відчуєте натхнення діяти, але важливо направити енергію в добрий бік. Астрологи радять 25 жовтня допомогти комусь або зробити добру справу — це відкриє перед вами нові двері.

Діва (22 серпня — 23 вересня)

Цей день розкриє силу вашої інтуїції — довіртеся передчуттям. Добре завершувати старі справи або планувати нові, але не варто все контролювати — дозвольте подіям іти природно.

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Ця неділя може стати особливою завдяки натхненню чи романтичному настрою. Прислухайтеся до оточення — випадкова розмова або зустріч можуть мати глибокий сенс.

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Ви сьогодні сповнені енергії, але важливо уникати емоційних вибухів. День підходить для духовних практик, очищення думок і звільнення від старих образ.

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Місяць у вашому знаку наділяє мудрістю та ясністю. Ви відчуєте внутрішню силу й бажання поділитися знаннями — робіть це щиро, але без нав'язливості.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Цей день дає змогу знайти гармонію між розумом і серцем. Астрологи радять не тримати в собі образи — відпустіть минуле, щоб відчути легкість і спокій.

Водолій (20 січня — 18 лютого)

25 жовтня сприяє натхненню, медитації та самовираженню. Якщо ви відчуєте потребу в новому сенсі — знайдете його саме сьогодні, коли будете щирими із собою.

Риби (19 лютого — 20 березня)

Інтуїція сьогодні особливо потужна — вона здатна підказати правильний шлях. Не бійтеся мріяти, адже Всесвіт чує ваші наміри й поступово веде до їх здійснення.

Також ділимося іншими астрологічними прогнозами

Хто зі знаків Зодіаку отримає шанс на щире кохання до кінця жовтня.

Яким знакам Зодіаку судилося почути неприємну правду до кінця жовтня.

Кому вдасться вирішити фінансові проблеми до 5 листопада.

Які знаки Зодіаку знайдуть справжнє покликання у рік Коня.