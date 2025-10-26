Відео
Головна Свята Гороскоп на 26 жовтня — день гармонії та пробудження інтуїції

Гороскоп на 26 жовтня — день гармонії та пробудження інтуїції

Ua ru
Дата публікації: 26 жовтня 2025 07:06
Оновлено: 07:23
Гороскоп на 26 жовтня 2025 — що радять астрологи кожному знаку Зодіаку
Гороскоп для всіх знаків Зодіаку. Колаж: Новини.LIVE

Сьогодні, 26 жовтня, енергія дня наповнена світлом, гармонією та внутрішньою тишею. Місяць, що росте у знаку Стрільця, надихає на пошук істини, духовні відкриття та прагнення до знань. Шоста місячна доба вважається однією із найсприятливіших періодів місяця — вона пробуджує інтуїцію, приносить спокій, любов і розуміння власного шляху. Астрологи радять не поспішати, а слухати своє серце: сьогодні воно підкаже правильну відповідь навіть тоді, коли розум вагається. Це чудовий час для роздумів, читання, спілкування, яке надихає.  

Новини.LIVE розповідає, що чекати кожному знаку Зодіаку у цю неділю, 26 жовтня.

Читайте також:

Овен (21 березня — 20 квітня) 

День відкриє перед вами нові можливості для самопізнання. Астрологи радять не поспішати з рішеннями — інтуїція сьогодні сильніша за логіку, тож слухайте внутрішній голос.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Ви можете відчути глибоку емоційну гармонію. Неділя сприятлива для спілкування з близькими — добрі слова чи маленький знак уваги зміцнять стосунки надовго.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Сьогодні ваш розум працює особливо чітко, тому день варто присвятити навчанню або творчості. Уникайте поверхневих розмов — шукайте зміст і глибину у всьому, що робите.

Рак (22 червня — 22 липня)

Неділя підходить для усамітнення й внутрішнього відновлення. Якщо відчуєте втому — дозвольте собі паузу, адже саме тиша зараз може подарувати відповіді, яких ви давно шукали.

Лев (23 липня — 21 серпня)

Ви відчуєте натхнення діяти, але важливо направити енергію в добрий бік. Астрологи радять 25 жовтня допомогти комусь або зробити добру справу — це відкриє перед вами нові двері.

Діва (22 серпня — 23 вересня)

Цей день розкриє силу вашої інтуїції — довіртеся передчуттям. Добре завершувати старі справи або планувати нові, але не варто все контролювати — дозвольте подіям іти природно.

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Ця неділя може стати особливою завдяки натхненню чи романтичному настрою. Прислухайтеся до оточення — випадкова розмова або зустріч можуть мати глибокий сенс.

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Ви сьогодні сповнені енергії, але важливо уникати емоційних вибухів. День підходить для духовних практик, очищення думок і звільнення від старих образ.

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Місяць у вашому знаку наділяє мудрістю та ясністю. Ви відчуєте внутрішню силу й бажання поділитися знаннями — робіть це щиро, але без нав'язливості.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Цей день дає змогу знайти гармонію між розумом і серцем. Астрологи радять не тримати в собі образи — відпустіть минуле, щоб відчути легкість і спокій.

Водолій (20 січня — 18 лютого)

25 жовтня сприяє натхненню, медитації та самовираженню. Якщо ви відчуєте потребу в новому сенсі — знайдете його саме сьогодні, коли будете щирими із собою.

Риби (19 лютого — 20 березня)

Інтуїція сьогодні особливо потужна — вона здатна підказати правильний шлях. Не бійтеся мріяти, адже Всесвіт чує ваші наміри й поступово веде до їх здійснення.

Ольга Зорич - Редактор
Автор:
Ольга Зорич
