Гороскоп на 26 октября 2025 — что советуют астрологи каждому знаку Зодиака

Сегодня, 26 октября, энергия дня наполнена светом, гармонией и внутренней тишиной. Луна, растущая в знаке Стрельца, вдохновляет на поиск истины, духовные открытия и стремление к знаниям. Шестые лунные сутки считаются одним из самых благоприятных периодов месяца — они пробуждают интуицию, приносят спокойствие, любовь и понимание собственного пути. Астрологи советуют не спешить, а слушать свое сердце: сегодня оно подскажет правильный ответ даже тогда, когда разум колеблется. Это отличное время для размышлений, чтения, вдохновляющего общения.

Новини.LIVE рассказывает, что ждать каждому знаку Зодиака в это воскресенье, 26 октября.

Овен (21 марта — 20 апреля)

День откроет перед вами новые возможности для самопознания. Астрологи советуют не спешить с решениями — интуиция сегодня сильнее логики, поэтому слушайте внутренний голос.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Вы можете почувствовать глубокую эмоциональную гармонию. Воскресенье благоприятно для общения с близкими — добрые слова или маленький знак внимания укрепят отношения надолго.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Сегодня ваш ум работает особенно четко, поэтому день стоит посвятить учебе или творчеству. Избегайте поверхностных разговоров — ищите смысл и глубину во всем, что делаете.

Рак (22 июня — 22 июля)

Воскресенье подходит для уединения и внутреннего восстановления. Если почувствуете усталость — позвольте себе паузу, ведь именно тишина сейчас может подарить ответы, которые вы давно искали.

Лев (23 июля — 21 августа)

Вы почувствуете вдохновение действовать, но важно направить энергию в добрую сторону. Астрологи советуют 25 октября помочь кому-то или сделать доброе дело — это откроет перед вами новые двери.

Дева (22 августа — 23 сентября)

Этот день раскроет силу вашей интуиции — доверьтесь предчувствиям. Хорошо завершать старые дела или планировать новые, но не стоит все контролировать — позвольте событиям идти естественно.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Это воскресенье может стать особенным благодаря вдохновению или романтическому настроению. Прислушайтесь к окружающим — случайный разговор или встреча могут иметь глубокий смысл.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Вы сегодня полны энергии, но важно избегать эмоциональных взрывов. День подходит для духовных практик, очищения мыслей и освобождения от старых обид.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Луна в вашем знаке наделяет мудростью и ясностью. Вы почувствуете внутреннюю силу и желание поделиться знаниями — делайте это искренне, но без навязчивости.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Этот день позволяет обрести гармонию между разумом и сердцем. Астрологи советуют не держать в себе обиды — отпустите прошлое, чтобы почувствовать легкость и спокойствие.

Водолей (20 января — 18 февраля)

25 октября способствует вдохновению, медитации и самовыражению. Если вы почувствуете потребность в новом смысле — найдете его именно сегодня, когда будете искренними с собой.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Интуиция сегодня особенно мощная — она способна подсказать правильный путь. Не бойтесь мечтать, ведь Вселенная слышит ваши намерения и постепенно ведет к их осуществлению.

