Гороскоп на 26 листопада 2025 за картами Таро — прогноз для всіх знаків Зодіаку

Сьогодні, 26 листопада, карти Таро відкривають дуже різні сценарії для знаків Зодіаку: одних чекає сміливий крок уперед, а інших — чесна розмова із собою або ж потреба відпустити зайве. Енергія дня змушує кожного переосмислити власні бажання, плани та межі.

Новини.LIVE з посиланням на YourTango розповідає, що прогнозують карти Таро кожному знаку Зодіаку на середу, 26 листопада 2025 року.

Овен (21 березня — 20 квітня)

Карта Таро "Вісімка Жезлів"

Сьогодні темп дня буде високим, а рішення доведеться приймати швидше, ніж планувалося. Не зволікайте: зробіть перший крок, навіть якщо ідеального плану ще немає.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Карта Таро "Дев'ятка Кубків" (перевернута)

Середа підкаже, що деякі бажання — лише ілюзії, і вам краще відмовитися від зайвого. Зробіть маленький, але сміливий крок у бік життя, яке дійсно вам потрібне.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Карта Таро "Туз Пентаклів" (перевернута)

Сьогодні ваш ресурс може розсіюватися через неправильні пріоритети. Карта дня радить зосередитись на одній справі та інвестувати час у те, що справді принесе розвиток.

Рак (22 червня — 22 липня)

Карта Таро "Ієрофант" (перевернута)

Середа підштовхує відмовитися від застарілих правил, які більше не працюють. Дозвольте собі змінювати усталені підходи там, де це принесе свободу.

Лев (23 липня — 21 серпня)

Карта Таро "Суд" (перевернута)

26 листопада ви можете сумніватися у власних рішеннях, але це відчуття тимчасове. Карта дня говорить: зробіть вибір і тримайтеся його — упевненість повернеться після першого кроку.

Діва (22 серпня — 23 вересня)

Карта Таро "Дев'ятка Жезлів" (перевернута)

Перевантаження чужими обов'язками стане особливо помітним. Відпустіть хоча б одну справу, яка вам не належить, та передайте її тому, хто за неї відповідає.

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Карта Таро "Шістка Пентаклів"

Сьогодні важливо підтримувати рівновагу у віддачі та отриманні. "Шістка Пентаклів" радить говорити "ні", якщо відчуваєте, що ситуація порушує ваш час або межі.

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Карта Таро "Шістка Кубків" (перевернута)

26 листопада не дозволяйте минулому тримати вас у тумані спогадів. Відпустіть одну звичку або емоційну прив'язку, що заважає рухатися вперед.

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Карта Таро "Повішений"

Середа підкаже, де ви досі чекаєте на зміни, які ніколи не прийдуть. Зробіть крок у власному напрямку та рухайтеся далі без огляду на тих, хто залишився позаду.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Карта Таро "Вежа"

Сьогодні можливі різкі зміни, які спершу здадуться незручними. Але саме вони допоможуть побачити слабкі місця й ухвалити рішення, які зміцнять ваші позиції.

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Карта Таро "Вісімка Кубків"

Цього дня вам знадобиться чіткіше відстоювати власний час і простір. "Вісімка Кубків" говорить: якщо щось вас блокує — спокійно відходьте від цього та працюйте на свою мету.

Риби (19 лютого — 20 березня)

Карта Таро "Зірка"

Середа приносить натхнення та віру у майбутні зміни. Запишіть те, чого хочете досягти, — озвучені мрії сьогодні мають особливу силу.

