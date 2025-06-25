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Головна Свята Гороскоп на 25 червня: Ракам — перезавантаження, Дівам — похвала

Гороскоп на 25 червня: Ракам — перезавантаження, Дівам — похвала

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Дата публікації: 25 червня 2025 05:45
Гороскоп на 25 червня 2025 — що чекає на кожен знак Зодіаку в молодик
Гороскоп для всіх знаків Зодіаку. Колаж: Новини.LIVE
Ключові моменти Овен (21 березня — 20 квітня) Телець (21 квітня — 21 травня) Близнюки (22 травня — 21 червня) Рак(22 червня — 22 липня) Лев(23 липня — 21 серпня) Діва(22 серпня — 23 вересня) Терези(23 вересня — 22 жовтня) Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада) Стрілець(22 листопада — 21 грудня) Козеріг(22 грудня — 19 січня) Водолій(20 січня — 18 лютого) Риби(19 лютого — 20 березня)

Сьогодні, 25 червня, ми зустрічаємо енергетично особливий день — молодик у чуттєвому та сімейному знаку Рака. Це перша місячна доба — чиста, світла, ідеальна для планування, мрій і роботи над собою. Молодий Місяць закликає не діяти, а відчути: себе, свої бажання, старі страхи, що ще заважають рухатись уперед. Астрологи радять знакам Зодіаку не поспішати, уникати метушні, емоційних рішень і навантажень.

Новини.LIVE розповідає, що прогнозують астрологи кожному знаку Зодіаку у цю середу, 25 червня.

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Оберіть знак Зодіаку, щоб прочитати астрологічний прогноз на середу, 25 червня:

Овен (21 березня — 20 квітня) 

Сьогодні Овнам варто сповільнити свій темп, приділити увагу не тільки робочим справам, а й своїм бажанням. Астрологи радять берегти сили та не забувати про відпочинок. Вечір найкраще провести вдома, у затишку, або біля вогню — це допоможе відновитись і налаштуватись на новий місяць.

 

Гороскоп на 25 червня для всіх знаків Зодіаку — Овен
Знак Зодіаку Овен. Фото: shutterstock.com

Телець (21 квітня — 21 травня)

Цей день може принести Тельцям цікаві новини або несподівані розмови. Астрологи радять звертати увагу на знаки — підсвідомість сьогодні особливо активна. Уникайте конфліктів і надмірних очікувань. Вечір буде ідеальний для щирих розмов із близькими. Також сьогодні можна планувати відпочинок на літо.

 

Гороскоп на 25 червня для всіх знаків Зодіаку — Телець
Знак Зодіаку Телець. Фото: shutterstock.com

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Ваша енергія сьогодні на нулі — молодий Місяць ще не підживив вас новою хвилею активності. Присвятіть цей день здоров'ю та ментальному відпочинку. Робочі питання краще не вирішувати радикально. Увечері можливе приємне романтичне спілкування або тепла зустріч із друзями.

 

Гороскоп на 25 червня для всіх знаків Зодіаку — Близнюки
Знак Зодіаку Близнюки. Фото: shutterstock.com

Рак (22 червня — 22 липня)

Молодик саме у вашому знаку, саме тому це буде час великого перезавантаження. Ви емоційні, глибокі, але й дуже вразливі сьогодні. Не варто робити серйозні кроки або приймати рішення — краще відчуйте, чого справді хоче ваша душа. Ввечері корисно написати план бажаного майбутнього або просто мріяти з чашкою теплого чаю.

 

Гороскоп на 25 червня для всіх знаків Зодіаку — Рак
Знак Зодіаку Рак. Фото: shutterstock.com

Лев (23 липня — 21 серпня)

Сьогодні вас може трохи "вимкнути" — день не підходить для важливих справ, ініціатив та нових проєктів. Це час тиші та переосмислення. У роботі — рутинні задачі, жодних ривків. Ввечері корисно побути наодинці або в колі найближчих.

 

Гороскоп на 25 червня для всіх знаків Зодіаку — Лев
Знак Зодіаку Лев. Фото: shutterstock.com

Діва (22 серпня — 23 вересня)

На роботі можливе пожвавлення — колеги можуть звернутись за порадою, ви отримаєте комплімент чи похвалу. Та не поспішайте брати на себе все одразу: день ще слабкий. Астрологи радять планувати нові проєкти, але не починати їх. Вечір добре провести з нотатником або в атмосфері спокою.

 

Гороскоп на 25 червня для всіх знаків Зодіаку — Діва
Знак Зодіаку Діва. Фото: shutterstock.com

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Сьогодні день внутрішніх відкриттів. Молодий Місяць відкриває для вас двері у світ глибоких інсайтів, можливо навіть з минулого. Варто уникати важких розмов — емоції нестабільні. Увечері прислухайтесь до себе.

 

Гороскоп на 25 червня для всіх знаків Зодіаку — Терези
Знак Зодіаку Терези. Фото: shutterstock.com

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

У цей день інтуїція Скорпіонів особливо загострена. Ви інтуїтивно відчуваєте інших, тому можливі прориви у взаєминах. Проте уникайте драм — краще промовчати. Сьогодні можна пробачити, відпустити, згадати хороше. Вечір наповнений ніжністю — не пропустіть романтичний шанс.

 

Гороскоп на 25 червня для всіх знаків Зодіаку — Скорпіон
Знак Зодіаку Скорпіон. Фото: shutterstock.com

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Робочий день буде досить нейтральним, але не розраховуйте на події, що надихатимуть. Сьогодні краще зібратися з думками, виписати ідеї. Молодик принесе натхнення вже згодом, а поки дайте собі паузу. Ввечері — перегляд улюбленого фільму або тепла бесіда.

 

Гороскоп на 25 червня для всіх знаків Зодіаку — Стрілець
Знак Зодіаку Стрілець. Фото: shutterstock.com

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Цей день категорично не підходить для нових проєктів. Сьогодні Козерогам корисніше створити комфорт навколо себе: вдома, у думках, у стосунках. Вас можуть дратувати несподівані події — збережіть спокій. Ввечері зосередьтесь на затишку, свічках, домашніх ритуалах — це лікує.

 

Гороскоп на 25 червня для всіх знаків Зодіаку — Козеріг
Знак Зодіаку Козеріг. Фото: shutterstock.com

Водолій (20 січня — 18 лютого)

День сприятливий для роботи над підсвідомими програмами. Якщо давно щось "муляє", саме час це побачити, відчути, відпустити. Сьогодні важливо уникати поспішних рішень. Ваша енергія повернеться після молодика. Увечері захочеться тиші або занурення у мрії.

 

Гороскоп на 25 червня для всіх знаків Зодіаку — Водолій
Знак Зодіаку Водолій. Фото: shutterstock.com

Риби (19 лютого — 20 березня)

Ви сьогодні особливо чутливі — день сприяє романтиці, духовним практикам, творчості. Варто уникати стресу на роботі, не перевантажувати себе. Якщо дозволите собі трохи мрійливості — у вас "народиться" нове бачення майбутнього. Вечір ідеальний для теплих зустрічей чи навіть поезії.

 

Гороскоп на 25 червня для всіх знаків Зодіаку — Риби
Знак Зодіаку Риби. Фото: shutterstock.com

Раніше ми писали, яким знакам Зодіаку казково пощастить у молодик 25 червня.

Нагадаємо, ми розповідали, який знак Зодіаку здійснить мрії у молодий Місяць.

Також ділимося з вами, що категорично не можна робити у цей молодий Місяць 25 червня.

гороскоп прогнози Астрологія знаки Зодіаку Молодий Місяць 25 червня
Єва Глоба - Редактор
Автор:
Єва Глоба
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