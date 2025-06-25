Гороскоп на 25 июня 2025 — что ждет каждый знак Зодиака в новолуние

Гороскоп для всех знаков Зодиака. Коллаж: Новини.LIVE

Сегодня, 25 июня, мы встречаем энергетически особенный день — новолуние в чувственном и семейном знаке Рака. Это первые лунные сутки — чистые, светлые, идеальные для планирования, мечтаний и работы над собой. Молодая Луна призывает не действовать, а почувствовать: себя, свои желания, старые страхи, которые еще мешают двигаться вперед. Астрологи советуют знакам Зодиака не спешить, избегать суеты, эмоциональных решений и нагрузок.

Новини.LIVE рассказывает, что прогнозируют астрологи каждому знаку Зодиака в эту среду, 25 июня.

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Овен (21 марта — 20 апреля)

Сегодня Овнам стоит замедлить свой темп, уделить внимание не только рабочим делам, но и своим желаниям. Астрологи советуют беречь силы и не забывать об отдыхе. Вечер лучше всего провести дома, в уюте, или у огня — это поможет восстановиться и настроиться на новый месяц.

Знак Зодиака Овен Фото: shutterstock.com

Телец (21 апреля — 21 мая)

Этот день может принести Тельцам интересные новости или неожиданные разговоры. Астрологи советуют обращать внимание на знаки — подсознание сегодня особенно активно. Избегайте конфликтов и чрезмерных ожиданий. Вечер будет идеален для искренних разговоров с близкими. Также сегодня можно планировать отдых на лето.

Знак Зодиака Телец. Фото: shutterstock.com

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Ваша энергия сегодня на нуле — молодая Луна еще не подпитала вас новой волной активности. Посвятите этот день здоровью и ментальному отдыху. Рабочие вопросы лучше не решать радикально. Вечером возможно приятное романтическое общение или теплая встреча с друзьями.

Знак Зодиака Близнецы. Фото: shutterstock.com

Рак (22 июня — 22 июля)

Новолуние именно в вашем знаке, именно поэтому это будет время большой перезагрузки. Вы эмоциональны, глубоки, но и очень уязвимы сегодня. Не стоит делать серьезные шаги или принимать решения — лучше почувствуйте, чего действительно хочет ваша душа. Вечером полезно написать план желаемого будущего или просто мечтать с чашкой теплого чая.

Знак Зодиака Рак. Фото: shutterstock.com

Лев (23 июля — 21 августа)

Сегодня вас может немного "выключить" — день не подходит для важных дел, инициатив и новых проектов. Это время тишины и переосмысления. В работе — рутинные задачи, никаких рывков. Вечером полезно побыть наедине или в кругу самых близких.

Знак Зодиака Лев. Фото: shutterstock.com

Дева (22 августа — 23 сентября)

На работе возможно оживление — коллеги могут обратиться за советом, вы получите комплимент или похвалу. Но не спешите брать на себя все сразу: день еще слабый. Астрологи советуют планировать новые проекты, но не начинать их. Вечер хорошо провести с блокнотом или в атмосфере спокойствия.

Знак Зодиака Дева. Фото: shutterstock.com

Весы (23 сентября — 22 октября)

Сегодня день внутренних открытий. Новолуние открывает для вас двери в мир глубоких инсайтов, возможно даже из прошлого. Стоит избегать тяжелых разговоров — эмоции нестабильны. Вечером прислушайтесь к себе.

Знак Зодиака Весы. Фото: shutterstock.com

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

В этот день интуиция Скорпионов особенно обострена. Вы интуитивно чувствуете других, поэтому возможны прорывы во взаимоотношениях. Однако избегайте драм — лучше промолчать. Сегодня можно простить, отпустить, вспомнить хорошее. Вечер наполнен нежностью — не упустите романтический шанс.

Знак Зодиака Скорпион. Фото: shutterstock.com

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Рабочий день будет достаточно нейтральным, но не рассчитывайте на вдохновляющие события. Сегодня лучше собраться с мыслями, выписать идеи. Новолуние принесет вдохновение уже позже, а пока дайте себе паузу. Вечером — просмотр любимого фильма или теплая беседа.

Знак Зодиака Стрелец. Фото: shutterstock.com

Козерог (22 декабря — 19 января)

Этот день категорически не подходит для новых проектов. Сегодня Козерогам полезнее создать комфорт вокруг себя: дома, в мыслях, в отношениях. Вас могут раздражать неожиданные события — сохраните спокойствие. Вечером сосредоточьтесь на уюте, свечах, домашних ритуалах — это лечит.

Знак Зодиака Козерог. Фото: shutterstock.com

Водолей (20 января — 18 февраля)

День благоприятен для работы над подсознательными программами. Если давно что-то "мучает", самое время это увидеть, прочувствовать, отпустить. Сегодня важно избегать поспешных решений. Ваша энергия вернется после новолуния. Вечером захочется тишины или погружения в мечты.

Знак Зодиака Водолей. Фото: shutterstock.com

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Вы сегодня особенно чувствительны — день способствует романтике, духовным практикам, творчеству. Стоит избегать стресса на работе, не перегружать себя. Если позволите себе немного мечтательности — у вас "родится" новое видение будущего. Вечер идеален для теплых встреч или даже поэзии.

Знак Зодиака Рыбы. Фото: shutterstock.com

Ранее мы писали, каким знакам Зодиака сказочно повезет в новолуние 25 июня.

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