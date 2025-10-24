Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Свята Гороскоп на 24 жовтня — день самопізнання та важливого вибору

Гороскоп на 24 жовтня — день самопізнання та важливого вибору

Ua ru
Дата публікації: 24 жовтня 2025 07:06
Оновлено: 07:49
Гороскоп на 24 жовтня 2025 — що радять астрологи кожному знаку Зодіаку
Гороскоп для всіх знаків Зодіаку. Колаж: Новини.LIVE

Сьогодні, 24 жовтня, день несе у собі глибокий зміст і потребу внутрішнього вибору. Місяць, що росте у знаку Стрільця, пробуджує прагнення до гармонії, знань і стабільності, допомагаючи відновити віру у себе та в майбутнє. Четверта місячна доба — це час самопізнання, роздумів і усвідомлення свого місця у світі. Астрологи наголошують: п'ятниця може стати доленосною, якщо ви будете чесними із собою та не піддаватиметеся спокусам. Цей день ідеальний для навчання, глибоких розмов із близькими й налагодження гармонії в душі.

Новини.LIVE розповідає, що чекати кожному знаку Зодіаку у цю п'ятницю, 24 жовтня.

Реклама
Читайте також:

Овен (21 березня — 20 квітня) 

П'ятниця підштовхне вас до серйозних роздумів про майбутнє. Астрологи радять не поспішати з рішеннями — спершу дослухайтеся до інтуїції, адже вона сьогодні буде вашим найкращим радником.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Сьогодні можливі неочікувані розмови, які відкриють очі на важливу правду. Якщо ви не будете впиратися у своє, а проявите гнучкість — день пройде з користю для вас.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Ви відчуєте прилив енергії, але її потрібно направити в мирне річище. 24 жовтня обіцяє натхнення й нові ідеї, головне — не витрачайте час на суперечки чи пусті обговорення.

Рак (22 червня — 22 липня)

День вимагатиме емоційної стриманості. Астрологи радять більше часу провести з родиною, адже підтримка близьких допоможе вам розвіяти сумніви та відновити спокій.

Лев (23 липня — 21 серпня)

Ви можете відчути потребу поділитися своїми знаннями чи досвідом — і це буде вдало. Головне, не нав'язуйте свої поради, а подавайте їх м'яко — тоді отримаєте вдячність і повагу.

Діва (22 серпня — 23 вересня)

Цей день сприятливий для навчання й саморозвитку. Якщо давно планували взятися за нову справу чи курс — саме час почати. Але уникайте конфліктів із колегами.

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

День може подарувати важливу підказку або знак від Всесвіту. Довіртеся своїй інтуїції, але не відмовляйтеся від логіки — лише баланс дасть вам правильне рішення.

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Місяць у Стрільці допоможе вам вийти зі стану внутрішньої напруги. Ви зможете по-новому подивитися на ситуацію, яка турбувала, і нарешті знайти спокій.

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Сьогодні все складається на вашу користь — особливо якщо ви готові ділитися знаннями й допомагати іншим. День ідеальний для спілкування, навчання та творчості.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

День потребує розумного підходу до справ. Якщо будете чесними із собою та не підете на компроміси з власними принципами, отримаєте довгоочікуваний результат.

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Можливі цікаві зустрічі або розмови, які вплинуть на ваше бачення майбутнього. Уникайте різких суджень — цей день навчає терпінню й вмінню слухати інших.

Риби (19 лютого — 20 березня)

День сприятливий для внутрішньої роботи та відновлення енергії. Астрологи радять провести час у спокої, поруч із людьми, яким ви довіряєте — це допоможе вам відчути рівновагу.

Також ділимося іншими астрологічними прогнозами

Який знак Зодіаку досягне справжнього успіху у важливій справі до кінця тижня.

Яким знакам Зодіаку судилося почути неприємну правду до кінця жовтня.

Хто зі знаків Зодіаку вирішить фінансові проблеми до 5 листопада.

Яким знакам Зодіаку ретроградний Юпітер от-от принесе сюрпризи.

Які знаки Зодіаку знайдуть істинне призначення у рік Коня 2026.

гороскоп прогнози Астрологія поради знаки Зодіаку 24 жовтня
Ольга Зорич - Редактор
Автор:
Ольга Зорич
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації