Гороскоп на 24 жовтня 2025 — що радять астрологи кожному знаку Зодіаку

Сьогодні, 24 жовтня, день несе у собі глибокий зміст і потребу внутрішнього вибору. Місяць, що росте у знаку Стрільця, пробуджує прагнення до гармонії, знань і стабільності, допомагаючи відновити віру у себе та в майбутнє. Четверта місячна доба — це час самопізнання, роздумів і усвідомлення свого місця у світі. Астрологи наголошують: п'ятниця може стати доленосною, якщо ви будете чесними із собою та не піддаватиметеся спокусам. Цей день ідеальний для навчання, глибоких розмов із близькими й налагодження гармонії в душі.

Новини.LIVE розповідає, що чекати кожному знаку Зодіаку у цю п'ятницю, 24 жовтня.

Овен (21 березня — 20 квітня)

П'ятниця підштовхне вас до серйозних роздумів про майбутнє. Астрологи радять не поспішати з рішеннями — спершу дослухайтеся до інтуїції, адже вона сьогодні буде вашим найкращим радником.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Сьогодні можливі неочікувані розмови, які відкриють очі на важливу правду. Якщо ви не будете впиратися у своє, а проявите гнучкість — день пройде з користю для вас.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Ви відчуєте прилив енергії, але її потрібно направити в мирне річище. 24 жовтня обіцяє натхнення й нові ідеї, головне — не витрачайте час на суперечки чи пусті обговорення.

Рак (22 червня — 22 липня)

День вимагатиме емоційної стриманості. Астрологи радять більше часу провести з родиною, адже підтримка близьких допоможе вам розвіяти сумніви та відновити спокій.

Лев (23 липня — 21 серпня)

Ви можете відчути потребу поділитися своїми знаннями чи досвідом — і це буде вдало. Головне, не нав'язуйте свої поради, а подавайте їх м'яко — тоді отримаєте вдячність і повагу.

Діва (22 серпня — 23 вересня)

Цей день сприятливий для навчання й саморозвитку. Якщо давно планували взятися за нову справу чи курс — саме час почати. Але уникайте конфліктів із колегами.

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

День може подарувати важливу підказку або знак від Всесвіту. Довіртеся своїй інтуїції, але не відмовляйтеся від логіки — лише баланс дасть вам правильне рішення.

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Місяць у Стрільці допоможе вам вийти зі стану внутрішньої напруги. Ви зможете по-новому подивитися на ситуацію, яка турбувала, і нарешті знайти спокій.

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Сьогодні все складається на вашу користь — особливо якщо ви готові ділитися знаннями й допомагати іншим. День ідеальний для спілкування, навчання та творчості.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

День потребує розумного підходу до справ. Якщо будете чесними із собою та не підете на компроміси з власними принципами, отримаєте довгоочікуваний результат.

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Можливі цікаві зустрічі або розмови, які вплинуть на ваше бачення майбутнього. Уникайте різких суджень — цей день навчає терпінню й вмінню слухати інших.

Риби (19 лютого — 20 березня)

День сприятливий для внутрішньої роботи та відновлення енергії. Астрологи радять провести час у спокої, поруч із людьми, яким ви довіряєте — це допоможе вам відчути рівновагу.

