Гороскоп на 24 октября 2025 — что советуют астрологи каждому знаку Зодиака

Сегодня, 24 октября, день несет в себе глубокий смысл и потребность внутреннего выбора. Луна, растущая в знаке Стрельца, пробуждает стремление к гармонии, знаниям и стабильности, помогая восстановить веру в себя и в будущее. Четвертые лунные сутки — это время самопознания, размышлений и осознания своего места в мире. Астрологи отмечают: пятница может стать судьбоносной, если вы будете честными с собой и не будете поддаваться соблазнам. Этот день идеален для обучения, глубоких разговоров с близкими и налаживания гармонии в душе.

Новини.LIVE рассказывает, что ждать каждому знаку Зодиака в эту пятницу, 24 октября.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Пятница подтолкнет вас к серьезным размышлениям о будущем. Астрологи советуют не спешить с решениями — сначала прислушайтесь к интуиции, ведь она сегодня будет вашим лучшим советником.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Сегодня возможны неожиданные разговоры, которые откроют глаза на важную правду. Если вы не будете упираться в свое, а проявите гибкость — день пройдет с пользой для вас.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Вы почувствуете прилив энергии, но ее нужно направить в мирное русло. 24 октября обещает вдохновение и новые идеи, главное — не тратьте время на споры или пустые обсуждения.

Рак (22 июня — 22 июля)

День потребует эмоциональной сдержанности. Астрологи советуют больше времени провести с семьей, ведь поддержка близких поможет вам развеять сомнения и восстановить спокойствие.

Лев (23 июля — 21 августа)

Вы можете почувствовать потребность поделиться своими знаниями или опытом — и это будет удачно. Главное, не навязывайте свои советы, а подавайте их мягко — тогда получите благодарность и уважение.

Дева (22 августа — 23 сентября)

Этот день благоприятен для обучения и саморазвития. Если давно планировали взяться за новое дело или курс — самое время начать. Но избегайте конфликтов с коллегами.

Весы (23 сентября — 22 октября)

День может подарить важную подсказку или знак от Вселенной. Доверьтесь своей интуиции, но не отказывайтесь от логики —- только баланс даст вам правильное решение.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Луна в Стрельце поможет вам выйти из состояния внутреннего напряжения. Вы сможете по-новому посмотреть на ситуацию, которая беспокоила, и наконец обрести спокойствие.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Сегодня все складывается в вашу пользу — особенно если вы готовы делиться знаниями и помогать другим. День идеален для общения, обучения и творчества.

Козерог (22 декабря — 19 января)

День требует разумного подхода к делам. Если будете честными с собой и не пойдете на компромиссы с собственными принципами, получите долгожданный результат.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Возможны интересные встречи или разговоры, которые повлияют на ваше видение будущего. Избегайте резких суждений — этот день учит терпению и умению слушать других.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

День благоприятен для внутренней работы и восстановления энергии. Астрологи советуют провести время в спокойствии, рядом с людьми, которым вы доверяете — это поможет вам почувствовать равновесие.

