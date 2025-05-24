Гороскоп на сьогодні, 24 травня 2025, для всіх знаків Зодіаку — прогноз астрологів

Гороскоп для всіх знаків Зодіаку. Колаж: Новини.LIVE

Сьогодні, 24 травня, на нас чекає особливий день — 28-ма місячна доба, яка дарує можливість зазирнути всередину себе та спробувати знайти відповіді на давно поставлені запитання. Спадний Місяць у знаку Овна може активізувати внутрішнє прагнення до дій. Астрологи радять спрямувати енергію на саморозвиток і переосмислення. Це гармонійний час для самоаналізу, планування майбутнього, роботи з символами, снами та інтуїцією. Усі знаки Зодіаку отримають шанс по-новому побачити своє життя, відчути духовну опору та наблизитися до розуміння власного шляху.

Новини.LIVE розповідає, що прогнозують астрологи кожному знаку Зодіаку у цю суботу, 24 травня.

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Овен (21 березня — 20 квітня)

У Овнів може бути багато енергії, яку варто спрямувати на роботу над собою. Сьогодні сприятливий день для навчання, саморозвитку, вдосконалення навичок. Також субота ідеально підходить для вирішення домашніх справ. Вечір подарує можливість усамітнення, медитації та глибоких роздумів.

Знак Зодіаку Овен. Фото: shutterstock.com

Телець (21 квітня — 21 травня)

Цей день сприятливий для відновлення балансу. Астрологи радять Тельцям не поспішати та не перевантажувати себе зайвим спілкуванням. Ідеально — зайнятися справами по дому, приготуванням улюблених страв, роботою в саду або творчістю. Вечір буде спокійним, можлива легка ностальгія або приємна розмова з близькою людиною.

Знак Зодіаку Телець. Фото: shutterstock.com

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Сьогодні варто присвятити день отриманню нової інформації: читанню, перегляду навчальних матеріалів, спілкуванню з цікавими людьми. Існує ймовірність отримати несподівану новину, яка вплине на ваші плани. Уникайте суперечок, особливо з близькими. Вечір сприятливий для спокійного аналізу побаченого та почутого.

Знак Зодіаку Близнюки. Фото: shutterstock.com

Рак (22 червня — 22 липня)

Субота буде дуже душевною та гармонійною. Найкраще ви почуватиметесь удома — в атмосфері тепла та спокою. Сприятливий час для родинних зустрічей, приготування смачних страв або перегляду старих фотоальбомів. Якщо є можливість — вирушайте на природу. Увечері — можливі романтичні моменти або душевні розмови.

Знак Зодіаку Рак. Фото: shutterstock.com

Лев (23 липня — 21 серпня)

Сьогодні варто стримувати бажання контролювати все довкола. Це день пошуку внутрішньої опори, усвідомлення власних цілей. Добре обдумувати нові проєкти, розставляти пріоритети, вести щоденник. Увечері можуть з'явитися ідеї, які відкриють нові горизонти — запишіть усе, що прийде в голову.

Знак Зодіаку Лев. Фото: shutterstock.com

Діва (22 серпня — 23 вересня)

Ваш практичний розум сьогодні буде дуже активний — саме час навести лад у справах, розставити речі по місцях, скласти плани на літо. Гарний день для купівлі нерухомості або планування переїзду. Астрологи радять не забувати про духовне — увечері приділіть час мріям і візуалізації майбутнього.

Знак Зодіаку Діва. Фото: shutterstock.com

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Цей день створено для відновлення внутрішньої рівноваги. Прогулянки, мистецтво, спокійна музика, улюблені запахи — усе це допоможе налаштуватися на позитив. Увечері можливе приємне романтичне спілкування чи несподівана зустріч з кимось з минулого.

Знак Зодіаку Терези. Фото: shutterstock.com

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Сьогодні сприятливий день для внутрішніх трансформацій. Ви зможете побачити глибину там, де інші бачать лише поверхню. Самоаналіз, робота з емоціями, роздуми про сенс життя — ось що буде по-справжньому важливим. Увечері варто побути з коханою людиною або присвятити час медитації та заспокоєнню.

Знак Зодіаку Скорпіон. Фото: shutterstock.com

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Ваш звичний енергійний ритм сьогодні трохи пригальмується, тож не плануйте надто багато. Ідеальний день для перегляду життєвих цілей, читання філософських книжок, неспішних прогулянок. Астрологи радять довіритися внутрішньому голосу — він може привести до нових ідей. Увечері — м'яке емоційне перезавантаження.

Знак Зодіаку Стрілець. Фото: shutterstock.com

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Сьогодні час для практичних справ і наведення порядку — як у домі, так і в думках. Гарний момент для створення реалістичних планів, вирішення фінансових питань, домашнього ремонту. Ви отримаєте задоволення від результатів. Увечері очікується приємне відчуття завершеності й внутрішнього спокою.

Знак Зодіаку Козеріг. Фото: shutterstock.com

Водолій (20 січня — 18 лютого)

День сприятливий для самовираження та пошуку духовного натхнення. Займіться творчістю, філософськими роздумами, слухайте музику або спробуйте себе в чомусь новому. Не намагайтеся впливати на інших — залишайтесь у своїй енергії. Увечері добре зустрітися з другом або просто насолодитися тишею.

Знак Зодіаку Водолій. Фото: shutterstock.com

Риби (19 лютого — 20 березня)

Ви будете особливо чутливими до символів, снів та інтуїції. Це гарний день для роботи над собою, емоційного очищення, водних процедур. Не варто перевантажуватися фізично. Увечері можливе натхнення або романтичне побачення, яке запам'ятається надовго.

Знак Зодіаку Риби. Фото: shutterstock.com

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