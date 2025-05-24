Гороскоп на сегодня, 24 мая 2025, для всех знаков Зодиака — прогноз астрологов

Гороскоп для всех знаков Зодиака. Коллаж: Новини.LIVE

Сегодня, 24 мая, нас ждет особый день — 28-е лунные сутки, которые дарят возможность заглянуть внутрь себя и попытаться найти ответы на давно поставленные вопросы. Убывающая Луна в знаке Овна может активизировать внутреннее стремление к действиям. Астрологи советуют направить энергию на саморазвитие и переосмысление. Это гармоничное время для самоанализа, планирования будущего, работы с символами, снами и интуицией. Все знаки Зодиака получат шанс по-новому увидеть свою жизнь, почувствовать духовную опору и приблизиться к пониманию собственного пути.

Новини.LIVE рассказывает, что прогнозируют астрологи каждому знаку Зодиака в эту субботу, 24 мая.

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Овен (21 марта — 20 апреля)

У Овнов может быть много энергии, которую стоит направить на работу над собой. Сегодня благоприятный день для обучения, саморазвития, совершенствования навыков. Также суббота идеально подходит для решения домашних дел. Вечер подарит возможность уединения, медитации и глубоких размышлений.

Знак Зодиака Овен. Фото: shutterstock.com

Телец (21 апреля — 21 мая)

Этот день благоприятен для восстановления баланса. Астрологи советуют Тельцам не спешить и не перегружать себя лишним общением. Идеально — заняться делами по дому, приготовлением любимых блюд, работой в саду или творчеством. Вечер будет спокойным, возможна легкая ностальгия или приятный разговор с близким человеком.

Знак Зодиака Телец. Фото: shutterstock.com

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Сегодня стоит посвятить день получению новой информации: чтению, просмотру обучающих материалов, общению с интересными людьми. Существует вероятность получить неожиданную новость, которая повлияет на ваши планы. Избегайте споров, особенно с близкими. Вечер благоприятен для спокойного анализа увиденного и услышанного.

Знак Зодиака Близнецы. Фото: shutterstock.com

Рак (22 июня — 22 июля)

Суббота будет очень душевной и гармоничной. Лучше всего вы будете чувствовать себя дома — в атмосфере тепла и покоя. Благоприятное время для семейных встреч, приготовления вкусных блюд или просмотра старых фотоальбомов. Если есть возможность — отправляйтесь на природу. Вечером возможны романтические моменты или душевные разговоры.

Знак Зодиака Рак. Фото: shutterstock.com

Лев (23 июля — 21 августа)

Сегодня стоит сдерживать желание контролировать все вокруг. Это день поиска внутренней опоры, осознания собственных целей. Хорошо обдумывать новые проекты, расставлять приоритеты, вести дневник. Вечером могут появиться идеи, которые откроют новые горизонты — запишите все, что придет в голову.

Знак Зодиака Лев. Фото: shutterstock.com

Дева (22 августа — 23 сентября)

Ваш практический ум сегодня будет очень активен — самое время навести порядок в делах, расставить вещи по местам, составить планы на лето. Хороший день для покупки недвижимости или планирования переезда. Астрологи советуют не забывать о духовном — вечером уделите время мечтам и визуализации будущего.

Знак Зодиака Дева. Фото: shutterstock.com

Весы (23 сентября — 22 октября)

Этот день создан для восстановления внутреннего равновесия. Прогулки, искусство, спокойная музыка, любимые запахи — все это поможет настроиться на позитив. Вечером возможно приятное романтическое общение или неожиданная встреча с кем-то из прошлого.

Знак Зодиака Весы. Фото: shutterstock.com

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Сегодня благоприятный день для внутренних трансформаций. Вы сможете увидеть глубину там, где другие видят лишь поверхность. Самоанализ, работа с эмоциями, размышления о смысле жизни — вот что будет по-настоящему важным. Вечером стоит побыть с любимым человеком или посвятить время медитации и успокоению.

Знак Зодиака Скорпион. Фото: shutterstock.com

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Ваш привычный энергичный ритм сегодня немного притормозится, так что не планируйте слишком много. Идеальный день для пересмотра жизненных целей, чтения философских книг, неспешных прогулок. Астрологи советуют довериться внутреннему голосу — он может привести к новым идеям. Вечером — мягкая эмоциональная перезагрузка.

Знак Зодиака Стрелец. Фото: shutterstock.com

Козерог (22 декабря — 19 января)

Сегодня время для практических дел и наведения порядка — как в доме, так и в мыслях. Хороший момент для создания реалистичных планов, решения финансовых вопросов, домашнего ремонта. Вы получите удовольствие от результатов. Вечером ожидается приятное ощущение завершенности и внутреннего спокойствия.

Знак Зодиака Козерог. Фото: shutterstock.com

Водолей (20 января — 18 февраля)

День благоприятен для самовыражения и поиска духовного вдохновения. Займитесь творчеством, философскими размышлениями, слушайте музыку или попробуйте себя в чем-то новом. Не пытайтесь влиять на других — оставайтесь в своей энергии. Вечером хорошо встретиться с другом или просто насладиться тишиной.

Знак Зодиака Водолей. Фото: shutterstock.com

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Вы будете особенно чувствительными к символам, снам и интуиции. Это хороший день для работы над собой, эмоционального очищения, водных процедур. Не стоит перегружаться физически. Вечером возможно вдохновение или романтическое свидание, которое запомнится надолго.

Знак Зодиака Рыбы. Фото: shutterstock.com

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