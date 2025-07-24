Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїПсихологіяДімСпортСмакШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїМодаРецептиТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Свята Гороскоп на 24 липня: Близнюкам — цікаві ідеї, Левам — шанс

Гороскоп на 24 липня: Близнюкам — цікаві ідеї, Левам — шанс

Ua ru
Дата публікації: 24 липня 2025 07:01
Гороскоп на молодик 24 липня 2025 — що сьогодні чекає на кожен знак Зодіаку
Гороскоп для всіх знаків Зодіаку. Колаж: Новини.LIVE

Сьогодні, 24 липня, на нас чекає особливий день — молодий Місяць у знаку Лева. Ця астрологічна подія відкриває для всіх знаків Зодіаку новий енергетичний цикл, коли навіть звичні речі можуть заграти новими барвами. Астрологи попереджають: у першу місячну добу закладаються події на найближчі два тижні, тож важливо усвідомлено підійти до думок, рішень і вчинків.

Новини.LIVE розповідає, що прогнозують астрологи кожному знаку Зодіаку у цей четвер, 24 липня.

Реклама
Читайте також:

Оберіть знак Зодіаку, щоб прочитати астрологічний прогноз на четвер, 24 липня:

Овен (21 березня — 20 квітня) 

Молодик у знаку Лева зарядить Овнів драйвом, рішучістю та впевненістю. Ви будете бадьорими, і навіть після вихідних зможете з головою зануритися в робочі завдання. Можливий несподіваний дзвінок чи пропозиція, що пов'язана з творчістю чи проєктом, де можна показати свої таланти. Не соромтеся бути у центрі уваги.

Телець (21 квітня — 21 травня)

День може бути спокійним зовні, але емоційно глибоким. Ви будете трохи млявими, можливо, важко буде зосередитися на роботі. Можливі внутрішні відкриття, пов'язані з самооцінкою чи давніми страхами. Дозвольте собі паузу — у тиші прийдуть потрібні відповіді.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

24 липня принесе вам несподівані повідомлення та цікаві ідеї. Можливі розмови, які змінять ваше ставлення до стосунків чи роботи. День продуктивний, особливо для тих, хто працює з інформацією чи публічністю. Записуйте усе, що приходить у голову — одна думка може стати проривом.

Рак (22 червня — 22 липня)

Сьогодні вам доведеться бути максимально зібраними. Тримайте емоції під контролем. Робочий день буде насичений: документи, дзвінки, можливо — важлива розмова з керівництвом. Молодик підштовхує вас до зміни фінансових підходів або цінностей. 

Лев (23 липня — 21 серпня)

Сьогодні Місяць у вашому знаку, і це — ваш шанс проявити себе. Можливе відчуття, ніби все навколо оживає. Ви заряджені, енергійні, натхненні. Саме час говорити про себе вголос, починати нове, презентувати ідеї. Покажіть світові, хто ви є насправді — не стримуйтеся.

Діва (22 серпня — 23 вересня)

Сьогодні вам буде непросто зібратися з думками. Ви ніби десь у хмарах — фантазії, спогади, внутрішні питання. День добре підходить для творчої роботи або усамітнення. На роботі можуть відволікати дрібниці. Не тисніть на себе — ви не зобов'язані бути продуктивними щодня.

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

День приносить цікаві знайомства, активність у спілкуванні, новини від друзів. Можливі неочікувані пропозиції або запрошення, які потішать. У роботі — легко вирішаться справи, які давно тягнулися. Дозвольте собі трохи легкості — це день, коли соціальність грає на руку.

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Можливі ситуації, які зачеплять ваше самолюбство або змусять боротися за лідерство. Сьогодні активуються питання статусу, влади, визнання. Робота вимагатиме дисципліни, а ввечері може бути сплеск емоцій.

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Четвер, 24 липня, буде для вас натхненним: захочеться вчитися, ділитися, відкривати нові горизонти. Можливі думки про подорожі, або хтось здалеку дасть про себе знати. Заплануйте щось грандіозне — день ідеально підходить для старту.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Сьогодні вам не вистачатиме ґрунту під ногами. Молодик провокує емоційні сплески, а Плутон — страхи. У роботі ви будете зібрані, але внутрішньо відчуватимете напругу. Не бійтеся трансформацій — це шлях до справжньої сили.

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Сьогодні на першому плані стосунки. Можливі розмови, які змусять переосмислити партнерство. Хтось зізнається у почуттях або навпаки — проявить ревнощі. День важливий для ухвалення рішень у парі. Не тікайте від щирості — саме вона відкриє шлях далі.

Риби (19 лютого — 20 березня)

Вас чекає робочий день із дрібними клопотами. Не все йтиме гладко, можливі непорозуміння або плутанина. Ви будете трохи розсіяними, особливо до обіду. Ввечері ситуація покращиться — можна розслабитися.

Раніше ми писали, що не можна робити у молодик 24 липня, а які дії допоможуть залучити у життя удачу.

Нагадаємо, ми розповідали, які знаки Зодіаку відкриють правду в молодий Місяць.

Також ділимося з вами, хто зі знаків Зодіаку здобуде силу та впевненість у молодик.

гороскоп прогнози Астрологія знаки Зодіаку Молодий Місяць 24 липня
Ольга Зорич - Редактор
Автор:
Ольга Зорич
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації