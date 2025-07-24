Гороскоп на молодик 24 липня 2025 — що сьогодні чекає на кожен знак Зодіаку

Гороскоп для всіх знаків Зодіаку. Колаж: Новини.LIVE

Сьогодні, 24 липня, на нас чекає особливий день — молодий Місяць у знаку Лева. Ця астрологічна подія відкриває для всіх знаків Зодіаку новий енергетичний цикл, коли навіть звичні речі можуть заграти новими барвами. Астрологи попереджають: у першу місячну добу закладаються події на найближчі два тижні, тож важливо усвідомлено підійти до думок, рішень і вчинків.

Новини.LIVE розповідає, що прогнозують астрологи кожному знаку Зодіаку у цей четвер, 24 липня.

Реклама

Читайте також:

Оберіть знак Зодіаку, щоб прочитати астрологічний прогноз на четвер, 24 липня:

Овен (21 березня — 20 квітня)

Молодик у знаку Лева зарядить Овнів драйвом, рішучістю та впевненістю. Ви будете бадьорими, і навіть після вихідних зможете з головою зануритися в робочі завдання. Можливий несподіваний дзвінок чи пропозиція, що пов'язана з творчістю чи проєктом, де можна показати свої таланти. Не соромтеся бути у центрі уваги.

Телець (21 квітня — 21 травня)

День може бути спокійним зовні, але емоційно глибоким. Ви будете трохи млявими, можливо, важко буде зосередитися на роботі. Можливі внутрішні відкриття, пов'язані з самооцінкою чи давніми страхами. Дозвольте собі паузу — у тиші прийдуть потрібні відповіді.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

24 липня принесе вам несподівані повідомлення та цікаві ідеї. Можливі розмови, які змінять ваше ставлення до стосунків чи роботи. День продуктивний, особливо для тих, хто працює з інформацією чи публічністю. Записуйте усе, що приходить у голову — одна думка може стати проривом.

Рак (22 червня — 22 липня)

Сьогодні вам доведеться бути максимально зібраними. Тримайте емоції під контролем. Робочий день буде насичений: документи, дзвінки, можливо — важлива розмова з керівництвом. Молодик підштовхує вас до зміни фінансових підходів або цінностей.

Лев (23 липня — 21 серпня)

Сьогодні Місяць у вашому знаку, і це — ваш шанс проявити себе. Можливе відчуття, ніби все навколо оживає. Ви заряджені, енергійні, натхненні. Саме час говорити про себе вголос, починати нове, презентувати ідеї. Покажіть світові, хто ви є насправді — не стримуйтеся.

Діва (22 серпня — 23 вересня)

Сьогодні вам буде непросто зібратися з думками. Ви ніби десь у хмарах — фантазії, спогади, внутрішні питання. День добре підходить для творчої роботи або усамітнення. На роботі можуть відволікати дрібниці. Не тисніть на себе — ви не зобов'язані бути продуктивними щодня.

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

День приносить цікаві знайомства, активність у спілкуванні, новини від друзів. Можливі неочікувані пропозиції або запрошення, які потішать. У роботі — легко вирішаться справи, які давно тягнулися. Дозвольте собі трохи легкості — це день, коли соціальність грає на руку.

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Можливі ситуації, які зачеплять ваше самолюбство або змусять боротися за лідерство. Сьогодні активуються питання статусу, влади, визнання. Робота вимагатиме дисципліни, а ввечері може бути сплеск емоцій.

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Четвер, 24 липня, буде для вас натхненним: захочеться вчитися, ділитися, відкривати нові горизонти. Можливі думки про подорожі, або хтось здалеку дасть про себе знати. Заплануйте щось грандіозне — день ідеально підходить для старту.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Сьогодні вам не вистачатиме ґрунту під ногами. Молодик провокує емоційні сплески, а Плутон — страхи. У роботі ви будете зібрані, але внутрішньо відчуватимете напругу. Не бійтеся трансформацій — це шлях до справжньої сили.

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Сьогодні на першому плані стосунки. Можливі розмови, які змусять переосмислити партнерство. Хтось зізнається у почуттях або навпаки — проявить ревнощі. День важливий для ухвалення рішень у парі. Не тікайте від щирості — саме вона відкриє шлях далі.

Риби (19 лютого — 20 березня)

Вас чекає робочий день із дрібними клопотами. Не все йтиме гладко, можливі непорозуміння або плутанина. Ви будете трохи розсіяними, особливо до обіду. Ввечері ситуація покращиться — можна розслабитися.

Раніше ми писали, що не можна робити у молодик 24 липня, а які дії допоможуть залучити у життя удачу.

Нагадаємо, ми розповідали, які знаки Зодіаку відкриють правду в молодий Місяць.

Також ділимося з вами, хто зі знаків Зодіаку здобуде силу та впевненість у молодик.