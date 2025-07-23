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Головна Свята Молодик у Леві 24 липня — що не можна робити і як залучити удачу

Молодик у Леві 24 липня — що не можна робити і як залучити удачу

Ua ru
Дата публікації: 23 липня 2025 19:53
Молодик у Леві 24 липня 2025 — ритуали, щоб привабити удачу та гроші
Вплив молодого Місяця на людину. Колаж: Новини.LIVE

В четвер, 24 липня, ми зустрічатимемо потужний молодий Місяць у Леві, який входить у рідкісну конфігурацію з вищими планетами: Плутоном, Нептуном, Ураном та соціальним Сатурном. Це той самий час, коли ви маєте шанс заявити про себе, відкинути старі страхи й перезапустити життя.

Новини.LIVE ділиться з вами, що категорично не можна робити у молодик 24 липня, а які дії допоможуть залучити у життя удачу, гроші та любов. Дізнавайтесь, щоб не проґавити шанс, який надає Всесвіт. 

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Коли відбудеться молодик у Леві — точний час

Новий Місяць у знаку Лева зійде на небі 24 липня о 22:11 за Києвом. Саме з цього моменту починається новий місячний цикл, коли варто сповільнитися, прислухатися до себе й закласти наміри на наступні 28 днів.

Молодик у Леві 24 липня 2025 — у чому його особливість

Знак Зодіаку Лев відповідає за серце, любов, творчість, самовираження, лідерство та харизму. Але головне — це новий цикл, у якому ми маємо шанс "сяяти" на повну. Також під дією цього знаку актуальною стане тема дітей. Можуть виникати питання планування вагітності чи виховання.

Місяць у Леві вчить любити, проявляти себе відкрито, прагнути уваги, але не через его, а через щирість. Потреба бути побаченим, оціненим і коханим зараз максимальна.

Але і це ще не всі особливості астрологічної події. Саме у цей час у молодий Місяць вписується так звана конфігурація "Трапеція", в якій задіяні всі вищі планети (Плутон, Нептун, Уран, Сатурн). Така структура символізує баланс між напругою і підтримкою, викликом і ресурсом для його подолання.

Це створює колективне поле змін: трансформація старих сценаріїв, прориви в технологіях, нові соціальні ролі та глибока потреба бути собою. Тому астрологи розглядають цей липневий молодик як переломний момент, коли старі системи руйнуються, а на їхньому місці можуть виникнути більш чесні, живі й ефективні форми особистого та соціального існування.

 

Молодик у Леві 24 липня 2025 — у чому його особливість
Дівчина зі щоденником у руках. Фото: google.com

Кому зі знаків Зодіаку молодик у Леві принесе удачу

  • Леви, Овни, Стрільці — відкриття нового етапу, злет у публічності та впевненості;
  • Близнюки, Терези — підтримка, натхнення, нові можливості;
  • Тельці, Скорпіони, Водолії — виклики, емоційна напруга, час трансформації;
  • Раки, Риби — переоцінка цінностей і пошук гармонії між серцем і логікою;
  • Діви, Козероги — спокійний, фоновий період, можливий перегляд планів, постановка нових цілей.

 

Кому зі знаків Зодіаку молодик у Леві принесе удачу
Дівчина та молодий Місяць. Фото: shutterstock.com

Що не можна робити в молодик 24 липня

Астрологи радять у цей період: 

  1. Не ігнорувати емоції — особливо гордість, потребу у визнанні, творчий запал.
  2. Не ігнорувати психоемоційні симптоми — старі травми можуть "спливти" і вимагатимуть глибокої трансформації.
  3. Не ховати свої таланти — скромність у цей день грає проти вас.
  4. Не маніпулювати.
  5. Не ревнувати. 
  6. Не знецінювати дітей чи їхні потреби — Лев пов’язаний із темою виховання.
  7. Не займатися рутинною, сухою роботою — творчість, сцена і натхнення у цей час на першому плані.

 

Що не можна робити в молодик 24 липня
Великий молодий Місяць у небі. Фото: flickr.com

Що варто зробити, щоб залучити удачу

Астрологи радять у період молодику:

  1. Виступати публічно, презентувати себе або свої проєкти.
  2. Почати блог, творчий проєкт.
  3. Не упускати можливість романтичного знайомства.
  4. Допомогти дітям, організувати для них щось цікаве.
  5. Планувати оновлення у сфері виховання чи освіти.
  6. Планувати вагітність.
  7. Зробити символічне прибирання вдома або в саду.
  8. Посадити яскраві квіти чи плодові рослини.

Ритуал на залучення удачі в молодик

Проведіть цей простий ритуал, щоб удача супроводжувала вас цілий місяць:

  1. Візьміть аркуш паперу та напишіть три запитання, на які хочете отримати відповіді від Всесвіту.
  2. Запаліть свічку, можна з аромамаслами.
  3. Налаштуйтеся на внутрішній діалог.
  4. Поміркуйте над кожним питанням, запишіть свої перші інтуїтивні відповіді.
  5. Протягом наступних днів спостерігайте за знаками — відповіді можуть прийти через сни, фрази, випадкові зустрічі.

Грошовий ритуал на молодик — що потрібно і як проводити

Один із простих, але потужних ритуалів допоможе закласти намір на зростання доходів. Вам знадобиться:

  • 3-5 дрібних монет (обов'язково справжні, не сувенірні);
  • миска з чистою водою;
  • одна свічка (бажано зелена або золота, але можна й звичайну білу).

Як проводити ритуал:

  1. У перші години після настання молодика запаліть свічку.
  2. Поставте її поруч з мискою з водою.
  3. Кидайте монети у воду, кожного разу промовляючи: "Як Місяць росте, так і моє багатство зростає".
  4. Уявляйте, як фінансові потоки наповнюють ваше життя, як збільшується стабільність і прибуток.
  5. Залиште миску з монетами на ніч — бажано на підвіконні, де їх освітлює молодий Місяць.
  6. Вранці дістаньте монети й покладіть їх у гаманець або в те місце, де зберігаєте гроші.

Ці монети стануть вашим талісманом достатку, який працює протягом усього місячного циклу.

Додамо, що у цей молодик один знак Зодіаку отримає шанс здобути впевненість та силу. 

Також астрологи розповідали, які знаки Зодіаку зможуть відкрити правду в молодий Місяць.

Астрологія поради заборони Молодий Місяць 24 липня
Ольга Зорич - Редактор
Автор:
Ольга Зорич
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