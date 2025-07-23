Молодик у Леві 24 липня 2025 — ритуали, щоб привабити удачу та гроші

Молодик у Леві 24 липня — що не можна робити і як залучити удачу
В четвер, 24 липня, ми зустрічатимемо потужний молодий Місяць у Леві, який входить у рідкісну конфігурацію з вищими планетами: Плутоном, Нептуном, Ураном та соціальним Сатурном. Це той самий час, коли ви маєте шанс заявити про себе, відкинути старі страхи й перезапустити життя.
Новини.LIVE ділиться з вами, що категорично не можна робити у молодик 24 липня, а які дії допоможуть залучити у життя удачу, гроші та любов. Дізнавайтесь, щоб не проґавити шанс, який надає Всесвіт.
Коли відбудеться молодик у Леві — точний час
Новий Місяць у знаку Лева зійде на небі 24 липня о 22:11 за Києвом. Саме з цього моменту починається новий місячний цикл, коли варто сповільнитися, прислухатися до себе й закласти наміри на наступні 28 днів.
Молодик у Леві 24 липня 2025 — у чому його особливість
Знак Зодіаку Лев відповідає за серце, любов, творчість, самовираження, лідерство та харизму. Але головне — це новий цикл, у якому ми маємо шанс "сяяти" на повну. Також під дією цього знаку актуальною стане тема дітей. Можуть виникати питання планування вагітності чи виховання.
Місяць у Леві вчить любити, проявляти себе відкрито, прагнути уваги, але не через его, а через щирість. Потреба бути побаченим, оціненим і коханим зараз максимальна.
Але і це ще не всі особливості астрологічної події. Саме у цей час у молодий Місяць вписується так звана конфігурація "Трапеція", в якій задіяні всі вищі планети (Плутон, Нептун, Уран, Сатурн). Така структура символізує баланс між напругою і підтримкою, викликом і ресурсом для його подолання.
Це створює колективне поле змін: трансформація старих сценаріїв, прориви в технологіях, нові соціальні ролі та глибока потреба бути собою. Тому астрологи розглядають цей липневий молодик як переломний момент, коли старі системи руйнуються, а на їхньому місці можуть виникнути більш чесні, живі й ефективні форми особистого та соціального існування.
Кому зі знаків Зодіаку молодик у Леві принесе удачу
- Леви, Овни, Стрільці — відкриття нового етапу, злет у публічності та впевненості;
- Близнюки, Терези — підтримка, натхнення, нові можливості;
- Тельці, Скорпіони, Водолії — виклики, емоційна напруга, час трансформації;
- Раки, Риби — переоцінка цінностей і пошук гармонії між серцем і логікою;
- Діви, Козероги — спокійний, фоновий період, можливий перегляд планів, постановка нових цілей.
Що не можна робити в молодик 24 липня
Астрологи радять у цей період:
- Не ігнорувати емоції — особливо гордість, потребу у визнанні, творчий запал.
- Не ігнорувати психоемоційні симптоми — старі травми можуть "спливти" і вимагатимуть глибокої трансформації.
- Не ховати свої таланти — скромність у цей день грає проти вас.
- Не маніпулювати.
- Не ревнувати.
- Не знецінювати дітей чи їхні потреби — Лев пов’язаний із темою виховання.
- Не займатися рутинною, сухою роботою — творчість, сцена і натхнення у цей час на першому плані.
Що варто зробити, щоб залучити удачу
Астрологи радять у період молодику:
- Виступати публічно, презентувати себе або свої проєкти.
- Почати блог, творчий проєкт.
- Не упускати можливість романтичного знайомства.
- Допомогти дітям, організувати для них щось цікаве.
- Планувати оновлення у сфері виховання чи освіти.
- Планувати вагітність.
- Зробити символічне прибирання вдома або в саду.
- Посадити яскраві квіти чи плодові рослини.
Ритуал на залучення удачі в молодик
Проведіть цей простий ритуал, щоб удача супроводжувала вас цілий місяць:
- Візьміть аркуш паперу та напишіть три запитання, на які хочете отримати відповіді від Всесвіту.
- Запаліть свічку, можна з аромамаслами.
- Налаштуйтеся на внутрішній діалог.
- Поміркуйте над кожним питанням, запишіть свої перші інтуїтивні відповіді.
- Протягом наступних днів спостерігайте за знаками — відповіді можуть прийти через сни, фрази, випадкові зустрічі.
Грошовий ритуал на молодик — що потрібно і як проводити
Один із простих, але потужних ритуалів допоможе закласти намір на зростання доходів. Вам знадобиться:
- 3-5 дрібних монет (обов'язково справжні, не сувенірні);
- миска з чистою водою;
- одна свічка (бажано зелена або золота, але можна й звичайну білу).
Як проводити ритуал:
- У перші години після настання молодика запаліть свічку.
- Поставте її поруч з мискою з водою.
- Кидайте монети у воду, кожного разу промовляючи: "Як Місяць росте, так і моє багатство зростає".
- Уявляйте, як фінансові потоки наповнюють ваше життя, як збільшується стабільність і прибуток.
- Залиште миску з монетами на ніч — бажано на підвіконні, де їх освітлює молодий Місяць.
- Вранці дістаньте монети й покладіть їх у гаманець або в те місце, де зберігаєте гроші.
Ці монети стануть вашим талісманом достатку, який працює протягом усього місячного циклу.
Додамо, що у цей молодик один знак Зодіаку отримає шанс здобути впевненість та силу.
Також астрологи розповідали, які знаки Зодіаку зможуть відкрити правду в молодий Місяць.
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