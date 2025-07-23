Новолуние во Льве 24 июля 2025 — ритуалы, чтобы привлечь удачу и деньги

Влияние молодой Луны на человека. Коллаж: Новини.LIVE

В четверг, 24 июля, мы будем встречать мощную молодую Луну во Льве, которая входит в редкую конфигурацию с высшими планетами: Плутоном, Нептуном, Ураном и социальным Сатурном. Это то самое время, когда у вас есть шанс заявить о себе, отбросить старые страхи и перезапустить жизнь.

Новини.LIVE делится с вами, что категорически нельзя делать в новолуние 24 июля, а какие действия помогут привлечь в жизнь удачу, деньги и любовь. Узнавайте, чтобы не упустить шанс, который предоставляет Вселенная.

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Когда состоится новолуние во Льве — точное время

Новая Луна в знаке Льва взойдет на небе 24 июля в 22:11 по Киеву. Именно с этого момента начинается новый лунный цикл, когда стоит замедлиться, прислушаться к себе и заложить намерения на следующие 28 дней.

Новолуние во Льве 24 июля 2025 — в чем его особенность

Знак Зодиака Лев отвечает за сердце, любовь, творчество, самовыражение, лидерство и харизму. Но главное — это новый цикл, в котором мы имеем шанс "сиять" на полную. Также под действием этого знака актуальной станет тема детей. Могут возникать вопросы планирования беременности или воспитания.

Луна во Льве учит любить, проявлять себя открыто, стремиться к вниманию, но не через эго, а через искренность. Потребность быть увиденным, оцененным и любимым сейчас максимальна.

Но и это еще не все особенности астрологического события. Именно в это время в молодую Луну вписывается так называемая конфигурация "Трапеция", в которой задействованы все высшие планеты (Плутон, Нептун, Уран, Сатурн). Такая структура символизирует баланс между напряжением и поддержкой, вызовом и ресурсом для его преодоления.

Это создает коллективное поле изменений: трансформация старых сценариев, прорывы в технологиях, новые социальные роли и глубокая потребность быть собой. Поэтому астрологи рассматривают это июльское новолуние как переломный момент, когда старые системы разрушаются, а на их месте могут возникнуть более честные, живые и эффективные формы личного и социального существования.

Девушка с дневником в руках. Фото: google.com

Кому из знаков Зодиака новолуние во Льве принесет удачу

Львы, Овны, Стрельцы — открытие нового этапа, взлет в публичности и уверенности;

Близнецы, Весы — поддержка, вдохновение, новые возможности;

Тельцы, Скорпионы, Водолеи — вызовы, эмоциональное напряжение, время трансформации;

Раки, Рыбы — переоценка ценностей и поиск гармонии между сердцем и логикой;

Девы, Козероги — спокойный, фоновый период, возможен пересмотр планов, постановка новых целей.

Девушка и молодая Луна. Фото: shutterstock.com

Что нельзя делать в новолуние 24 июля

Астрологи советуют в этот период:

Не игнорировать эмоции — особенно гордость, потребность в признании, творческий запал. Не игнорировать психоэмоциональные симптомы — старые травмы могут "всплыть" и потребуют глубокой трансформации. Не прятать свои таланты — скромность в этот день играет против вас. Не манипулировать. Не ревновать. Не обесценивать детей или их потребности — Лев связан с темой воспитания. Не заниматься рутинной, сухой работой — творчество, сцена и вдохновение в это время на первом плане.

Большая молодая Луна в небе. Фото: flickr.com

Что стоит сделать, чтобы привлечь удачу

Астрологи советуют в период новолуния:

Выступать публично, презентовать себя или свои проекты. Начать блог, творческий проект. Не упускать возможность романтического знакомства. Помочь детям, организовать для них что-то интересное. Планировать обновления в сфере воспитания или образования. Планировать беременность. Сделать символическую уборку дома или в саду. Посадить яркие цветы или плодовые растения.

Ритуал на привлечение удачи в новолуние

Проведите этот простой ритуал, чтобы удача сопровождала вас целый месяц:

Возьмите лист бумаги и напишите три вопроса, на которые хотите получить ответы от Вселенной. Зажгите свечу, можна с аромамаслами. Настройтесь на внутренний диалог. Подумайте над каждым вопросом, запишите свои первые интуитивные ответы. В течение следующих дней наблюдайте за знаками — ответы могут прийти через сны, фразы, случайные встречи.

Добавим, что в это новолуние один знак Зодиака получит шанс обрести уверенность и силу.

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