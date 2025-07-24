Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииПсихологияДомСпортВкусШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииМодаРецептыТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Праздники Гороскоп на 24 июля: Близнецам — интересные идеи, Львам — шанс

Гороскоп на 24 июля: Близнецам — интересные идеи, Львам — шанс

Ua ru
Дата публикации 24 июля 2025 07:01
Гороскоп на новолуние 24 июля 2025 — что сегодня ждет каждый знак Зодиака
Гороскоп для всех знаков Зодиака. Коллаж: Новини.LIVE

Сегодня, 24 июля, нас ждет особый день — новолуние в знаке Льва. Это астрологическое событие открывает для всех знаков Зодиака новый энергетический цикл, когда даже привычные вещи могут заиграть новыми красками. Астрологи предупреждают: в первые лунные сутки закладываются события на ближайшие две недели, поэтому важно осознанно подойти к мыслям, решениям и поступкам.

Новини.LIVE рассказывает, что прогнозируют астрологи каждому знаку Зодиака в этот четверг, 24 июля.

Реклама
Читайте также:

Выберите знак Зодиака, чтобы прочитать астрологический прогноз на четверг, 24 июля:

Овен (21 марта — 20 апреля)

Новолуние в знаке Льва зарядит Овнов драйвом, решительностью и уверенностью. Вы будете бодрыми, и даже после выходных сможете с головой окунуться в рабочие задачи. Возможен неожиданный звонок или предложение, связанное с творчеством или проектом, где можно показать свои таланты. Не стесняйтесь быть в центре внимания.

Телец (21 апреля — 21 мая)

День может быть спокойным внешне, но эмоционально глубоким. Вы будете немного вялыми, возможно, трудно будет сосредоточиться на работе. Возможны внутренние открытия, связанные с самооценкой или давними страхами. Позвольте себе паузу — в тишине придут нужные ответы.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

24 июля принесет вам неожиданные сообщения и интересные идеи. Возможны разговоры, которые изменят ваше отношение к отношениям или работе. День продуктивный, особенно для тех, кто работает с информацией или публичностью. Записывайте все, что приходит в голову — одна мысль может стать прорывом.

Рак (22 июня — 22 июля)

Сегодня вам придется быть максимально собранными. Держите эмоции под контролем. Рабочий день будет насыщен: документы, звонки, возможно — важный разговор с руководством. Новолуние подталкивает вас к изменению финансовых подходов или ценностей.

Лев (23 июля — 21 августа)

Сегодня Луна в вашем знаке, и это — ваш шанс проявить себя. Возможно ощущение, будто все вокруг оживает. Вы заряжены, энергичны, вдохновлены. Самое время говорить о себе вслух, начинать новое, презентовать идеи. Покажите миру, кто вы есть на самом деле — не сдерживайтесь.

Дева (22 августа — 23 сентября)

Сегодня вам будет непросто собраться с мыслями. Вы будто где-то в облаках — фантазии, воспоминания, внутренние вопросы. День хорошо подходит для творческой работы или уединения. На работе могут отвлекать мелочи. Не давите на себя — вы не обязаны быть продуктивными каждый день.

Весы (23 сентября — 22 октября)

День приносит интересные знакомства, активность в общении, новости от друзей. Возможны неожиданные предложения или приглашения, которые порадуют. В работе — легко решатся дела, которые давно тянулись. Позвольте себе немного легкости — это день, когда социальность играет на руку.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Возможны ситуации, которые заденут ваше самолюбие или заставят бороться за лидерство. Сегодня активируются вопросы статуса, власти, признания. Работа будет требовать дисциплины, а вечером может быть всплеск эмоций.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Четверг, 24 июля, будет для вас вдохновляющим: захочется учиться, делиться, открывать новые горизонты. Возможны мысли о путешествиях, или кто-то издалека даст о себе знать. Запланируйте что-то грандиозное — день идеально подходит для старта.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Сегодня вам будет не хватать почвы под ногами. Новолуние провоцирует эмоциональные всплески, а Плутон — страхи. В работе вы будете собраны, но внутренне будете чувствовать напряжение. Не бойтесь трансформаций — это путь к настоящей силе.

Водолей (20 января - 18 февраля)

Сегодня на первом плане отношения. Возможны разговоры, которые заставят переосмыслить партнерство. Кто-то признается в чувствах или наоборот - проявит ревность. День важен для принятия решений в паре. Не убегайте от искренности - именно она откроет путь дальше.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Вас ждет рабочий день с мелкими хлопотами. Не все будет идти гладко, возможны недоразумения или путаница. Вы будете немного рассеянными, особенно до обеда. Вечером ситуация улучшится — можно расслабиться.

Ранее мы писали, что нельзя делать в новолуние 24 июля, а какие действия помогут привлечь в жизнь удачу.

Напомним, мы рассказывали, какие знаки Зодиака откроют правду в новолуние.

Также делимся с вами, кто из знаков Зодиака обретет силу и уверенность в новолуние.

гороскоп прогнозы Астрология знаки Зодиака Молодая Луна 24 июля
Ольга Зорич - Редактор
Автор:
Ольга Зорич
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации