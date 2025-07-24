Гороскоп на новолуние 24 июля 2025 — что сегодня ждет каждый знак Зодиака

Гороскоп для всех знаков Зодиака. Коллаж: Новини.LIVE

Сегодня, 24 июля, нас ждет особый день — новолуние в знаке Льва. Это астрологическое событие открывает для всех знаков Зодиака новый энергетический цикл, когда даже привычные вещи могут заиграть новыми красками. Астрологи предупреждают: в первые лунные сутки закладываются события на ближайшие две недели, поэтому важно осознанно подойти к мыслям, решениям и поступкам.

Новини.LIVE рассказывает, что прогнозируют астрологи каждому знаку Зодиака в этот четверг, 24 июля.

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Овен (21 марта — 20 апреля)

Новолуние в знаке Льва зарядит Овнов драйвом, решительностью и уверенностью. Вы будете бодрыми, и даже после выходных сможете с головой окунуться в рабочие задачи. Возможен неожиданный звонок или предложение, связанное с творчеством или проектом, где можно показать свои таланты. Не стесняйтесь быть в центре внимания.

Телец (21 апреля — 21 мая)

День может быть спокойным внешне, но эмоционально глубоким. Вы будете немного вялыми, возможно, трудно будет сосредоточиться на работе. Возможны внутренние открытия, связанные с самооценкой или давними страхами. Позвольте себе паузу — в тишине придут нужные ответы.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

24 июля принесет вам неожиданные сообщения и интересные идеи. Возможны разговоры, которые изменят ваше отношение к отношениям или работе. День продуктивный, особенно для тех, кто работает с информацией или публичностью. Записывайте все, что приходит в голову — одна мысль может стать прорывом.

Рак (22 июня — 22 июля)

Сегодня вам придется быть максимально собранными. Держите эмоции под контролем. Рабочий день будет насыщен: документы, звонки, возможно — важный разговор с руководством. Новолуние подталкивает вас к изменению финансовых подходов или ценностей.

Лев (23 июля — 21 августа)

Сегодня Луна в вашем знаке, и это — ваш шанс проявить себя. Возможно ощущение, будто все вокруг оживает. Вы заряжены, энергичны, вдохновлены. Самое время говорить о себе вслух, начинать новое, презентовать идеи. Покажите миру, кто вы есть на самом деле — не сдерживайтесь.

Дева (22 августа — 23 сентября)

Сегодня вам будет непросто собраться с мыслями. Вы будто где-то в облаках — фантазии, воспоминания, внутренние вопросы. День хорошо подходит для творческой работы или уединения. На работе могут отвлекать мелочи. Не давите на себя — вы не обязаны быть продуктивными каждый день.

Весы (23 сентября — 22 октября)

День приносит интересные знакомства, активность в общении, новости от друзей. Возможны неожиданные предложения или приглашения, которые порадуют. В работе — легко решатся дела, которые давно тянулись. Позвольте себе немного легкости — это день, когда социальность играет на руку.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Возможны ситуации, которые заденут ваше самолюбие или заставят бороться за лидерство. Сегодня активируются вопросы статуса, власти, признания. Работа будет требовать дисциплины, а вечером может быть всплеск эмоций.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Четверг, 24 июля, будет для вас вдохновляющим: захочется учиться, делиться, открывать новые горизонты. Возможны мысли о путешествиях, или кто-то издалека даст о себе знать. Запланируйте что-то грандиозное — день идеально подходит для старта.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Сегодня вам будет не хватать почвы под ногами. Новолуние провоцирует эмоциональные всплески, а Плутон — страхи. В работе вы будете собраны, но внутренне будете чувствовать напряжение. Не бойтесь трансформаций — это путь к настоящей силе.

Водолей (20 января - 18 февраля)

Сегодня на первом плане отношения. Возможны разговоры, которые заставят переосмыслить партнерство. Кто-то признается в чувствах или наоборот - проявит ревность. День важен для принятия решений в паре. Не убегайте от искренности - именно она откроет путь дальше.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Вас ждет рабочий день с мелкими хлопотами. Не все будет идти гладко, возможны недоразумения или путаница. Вы будете немного рассеянными, особенно до обеда. Вечером ситуация улучшится — можно расслабиться.

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