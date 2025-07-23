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Головна Свята Гороскоп на 23 липня: Тельцям — ясність думок, Дівам — знак згори

Гороскоп на 23 липня: Тельцям — ясність думок, Дівам — знак згори

Ua ru
Дата публікації: 23 липня 2025 03:03
Гороскоп на 23 липня 2025 — які знаки Зодіаку пізнають істину
Гороскоп для всіх знаків Зодіаку. Колаж: Новини.LIVE

Сьогодні, 23 липня, середа обіцяє усім знакам Зодіаку бути незвичайно глибокою та емоційно насиченою. Астрологи попереджають, що ми вступаємо в один із наймістичніших періодів місяця — 29-та місячна доба об'єднана зі спадним Місяцем у Раку. Це день боротьби зі злом, тінями минулого та внутрішніми сумнівами. Чи готові ви зануритися вглиб себе й знайти приховані відповіді?

Новини.LIVE розповідає, що прогнозують астрологи кожному знаку Зодіаку у цю середу, 23 липня.

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Головні герої цього дня 

Астрологи виділили три знаки Зодіаку, які мають шанс не просто "прожити" містичну 29-ту місячну добу, а взяти з нього максимум, щоб досягти цілей та змінити майбутнє на краще. Такими є: 

  • Телець — знак, який найбільше готовий до глибинного перезавантаження та повернення до себе;
  • Рак — шанс пережити справжню трансформацію через емоції та прийняття;
  • Скорпіон — єдиний знак, який не боїться заглядати у темряву, його інтуїція сьогодні на максимумі.

 

Гороскоп на 23 липня 2025 — хто зі знаків Зодіаку стане героєм дня
Знаки Зодіаку Телець, Рак та Скорпіон. Колаж: Новини.LIVE 

Прогноз для усіх знаків Зодіаку на 23 липня

Оберіть знак Зодіаку, щоб прочитати свій астрологічний прогноз на середу, 23 липня:

Овен (21 березня — 20 квітня) 

Середа пройде під знаком підвищеної емоційності. Вам буде важко тримати себе в руках, особливо якщо щось піде не за планом. Астрологи радять уникати суперечок, особливо з близькими. Займіться домом, наведенням ладу — це допоможе вгамувати внутрішнє напруження. Також на Овнів цього дня чекає несподіваний дзвінок від людини з минулого.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Цього дня знаки Зодіаку стихії Землі, зокрема Тельці, зможуть використати потенціал дня на повну. Ви відчуєте ясність думок і зможете зробити важливі висновки. Сьогодні вдалий день, аби поставити крапку в тій справі, що тягнеться вже місяцями. Але не поспішайте — ретельно зважуйте кожен крок. Інтуїція підкаже правильну відповідь на давнє запитання.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

День може здатися Близнюкам важким і виснажливим. Але один коментар у соцмережі може змінити ваш настрій на краще. Сьогодні астрологи радять уникати багатозадачності — інакше ризикуєте втратити фокус. Середа вимагає від вас уваги до дрібниць, власних емоцій та самопочуття.

Рак (22 червня — 22 липня)

Сьогодні Місяць у вашому знаку, і це робить день максимально чутливим. Вам здається, що всі навколо — дзеркало ваших тривог. Але це чудовий час, аби прислухатися до себе, пробачити, закрити двері за старими образами. Астрологи радять не ухвалювати жодних радикальних рішень — ви надто вразливі.

Лев (23 липня — 21 серпня)

День буде хаотичним, але продуктивним. Особливо якщо не дозволите емоціям взяти верх. Сьогодні можливі незаплановані зустрічі, дзвінки, які зіб'ють з пантелику, але відкриють нові можливості. А лише одна ідея, що з'явиться випадково, може змінити ваші амбіції. Залишайтеся зібраними, хоч би як хитався настрій.

Діва (22 серпня — 23 вересня)

Цей день для вас — тест: наскільки ви вмієте тримати баланс між роботою й внутрішнім спокоєм. Середа може бути надто завантаженою, але не забувайте пити воду й глибоко дихати. Складіть план, не робіть нічого спонтанно. Протягом дня ви побачите "знак згори" — підказку, яка вас здивує.

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Ваш розум сьогодні шукає гармонії, а світ її не дає. Несподівані зміни планів викличуть внутрішній дисбаланс. Астрологи радять: не чиніть опір — адаптація зараз важливіша за контроль. Знайдіть 10 хвилин тиші, відпустіть усе зайве. Хтось зізнається у симпатії, не на пряму, але знаки будуть.

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Це день інтуїції й проривів. Сьогодні вам під силу зчитати наміри інших — навіть з півслова. Ви здатні помітити істину там, де інші проходять повз. Астрологи попереджають: якщо чуєте тривогу — не ігноруйте. Залишайтеся на відстані — не втручайтесь у чужі справи, навіть якщо відчуваєте, що маєте рацію. 

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

У вас сьогодні — внутрішній конфлікт між бажанням втекти від рутини і необхідністю бути серйозними. Середа, 23 липня, потребує зосередженості, хоч і буде "нападати" лінь. Знайдіть спосіб поєднати приємне з корисним — і день стане продуктивним. Астрологи кажуть, що натхнення ви знайдете у звичайних діях.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Ваш день може початися важко — ніби сили залишили вас. Але до обіду ви "увійдете в ритм". Сьогодні день дає вам шанс поставити крапку в справі, яку давно варто було закінчити. Після цього ви відчуєте полегшення. Не беріть на себе зайвого, дозвольте собі перепочити. Вечір варто присвятити аналізу — що завершити, що залишити.

Водолій (20 січня — 18 лютого)

23 липня — день, який дає шанс переосмислити багато важливих речей. Ви зможете зрозуміти щось глибинне про себе, але лише якщо побудете в тиші. Астрологи радять: менше говоріть, більше спостерігайте. Ваш внутрішній світ захоче говорити голосніше — через сон, музику, спогади. Не давайте обіцянок, які не готові виконати.

Риби (19 лютого — 20 березня)

Це може бути день тонких енергій і неочікуваних відкриттів. Але не поспішайте. Середа під знаком Раку — ідеальний час, щоб попрацювати з підсвідомим, емоціями, внутрішнім хаосом. Зірки кажуть, що одна думка, яка сьогодні промайне, стане вашою внутрішньою мантрою на майбутнє.

А щоб залишатися в курсі усіх астрологічних подій, пропонуємо вам дізнатися, на які знаки Зодіаку чекає шалене везіння з 21 по 27 липня.

Також астрологи попередили, який знак Зодіаку потрапить до виру змін у ретроградний Меркурій з 18 липня по 11 серпня.

прогнози Астрологія поради знаки Зодіаку щоденний гороскоп 23 липня
Ольга Зорич - Редактор
Автор:
Ольга Зорич
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