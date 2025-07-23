Гороскоп на 23 июля 2025 — какие знаки Зодиака познают истину

Гороскоп для всех знаков Зодиака. Коллаж: Новини.LIVE

Сегодня, 23 июля, среда обещает всем знакам Зодиака быть необыкновенно глубокой и эмоционально насыщенной. Астрологи предупреждают, что мы вступаем в один из самых мистических периодов месяца — 29-е лунные сутки объединенные с убывающей Луной в Раке. Это день борьбы со злом, тенями прошлого и внутренними сомнениями. Готовы ли вы погрузиться вглубь себя и найти скрытые ответы?

Новини.LIVE рассказывает, что прогнозируют астрологи каждому знаку Зодиака в эту среду, 23 июля.

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Главные герои этого дня

Астрологи выделили три знака Зодиака, которые имеют шанс не просто "прожить" мистические 29-е лунные сутки, а взять из них максимум, чтобы достичь целей и изменить будущее к лучшему. Таковыми являются:

Телец — знак, который больше всего готов к глубинной перезагрузке и возвращению к себе;

— знак, который больше всего готов к глубинной перезагрузке и возвращению к себе; Рак — шанс пережить настоящую трансформацию через эмоции и принятия;

— шанс пережить настоящую трансформацию через эмоции и принятия; Скорпион — единственный знак, который не боится заглядывать в темноту, его интуиция сегодня на максимуме.

Знаки Зодиака Телец, Рак и Скорпион. Коллаж: Новини.LIVE

Прогноз для всех знаков Зодиака на 23 июля

Выберите знак Зодиака, чтобы прочитать свой астрологический прогноз на среду, 23 июля:

Овен (21 марта — 20 апреля)

Среда пройдет под знаком повышенной эмоциональности. Вам будет трудно держать себя в руках, особенно если что-то пойдет не по плану. Астрологи советуют избегать споров, особенно с близкими. Займитесь домом, наведением порядка — это поможет унять внутреннее напряжение. Также Овнов в этот день ждет неожиданный звонок от человека из прошлого.

Телец (21 апреля — 21 мая)

В этот день знаки Зодиака стихии Земли, в частности Тельцы, смогут использовать потенциал дня на полную. Вы почувствуете ясность мыслей и сможете сделать важные выводы. Сегодня удачный день, чтобы поставить точку в том деле, которое тянется уже месяцами. Но не спешите — тщательно взвешивайте каждый шаг. Интуиция подскажет правильный ответ на давний вопрос.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

День может показаться Близнецам тяжелым и изнурительным. Но один комментарий в соцсети может изменить ваше настроение к лучшему. Сегодня астрологи советуют избегать многозадачности — иначе рискуете потерять фокус. Среда требует от вас внимания к мелочам, собственным эмоциям и самочувствию.

Рак (22 июня — 22 июля)

Сегодня Луна в вашем знаке, и это делает день максимально чувствительным. Вам кажется, что все вокруг — зеркало ваших тревог. Но это отличное время, чтобы прислушаться к себе, простить, закрыть дверь за старыми обидами. Астрологи советуют не принимать никаких радикальных решений — вы слишком уязвимы.

Лев (23 июля — 21 августа)

День будет хаотичным, но продуктивным. Особенно если не позволите эмоциям взять верх. Сегодня возможны незапланированные встречи, звонки, которые собьют с толку, но откроют новые возможности. А лишь одна идея, которая появится случайно, может изменить ваши амбиции. Оставайтесь собранными, как бы ни шаталось настроение.

Дева (22 августа — 23 сентября)

Этот день для вас — тест: насколько вы умеете держать баланс между работой и внутренним спокойствием. Среда может быть слишком загруженной, но не забывайте пить воду и глубоко дышать. Составьте план, не делайте ничего спонтанно. В течение дня вы увидите "знак свыше" — подсказку, которая вас удивит.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Ваш разум сегодня ищет гармонии, а мир ее не дает. Неожиданные изменения планов вызовут внутренний дисбаланс. Астрологи советуют: не сопротивляйтесь — адаптация сейчас важнее контроля. Найдите 10 минут тишины, отпустите все лишнее. Кто-то признается в симпатии, не на прямую, но знаки будут.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Это день интуиции и прорывов. Сегодня вам под силу считать намерения других — даже с полуслова. Вы способны заметить истину там, где другие проходят мимо. Астрологи предупреждают: если слышите тревогу — не игнорируйте. Оставайтесь на расстоянии — не вмешивайтесь в чужие дела, даже если чувствуете, что правы.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

У вас сегодня — внутренний конфликт между желанием убежать от рутины и необходимостью быть серьезными. Среда, 23 июля, требует сосредоточенности, хоть и будет "нападать" лень. Найдите способ совместить приятное с полезным — и день станет продуктивным. Астрологи говорят, что вдохновение вы найдете в обычных действиях.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Ваш день может начаться тяжело — будто силы оставили вас. Но к обеду вы "войдете в ритм". Сегодня день дает вам шанс поставить точку в деле, которое давно стоило закончить. После этого вы почувствуете облегчение. Не берите на себя лишнего, позвольте себе передохнуть. Вечер стоит посвятить анализу — что завершить, что оставить.

Водолей (20 января — 18 февраля)

23 июля — день, который дает шанс переосмыслить многие важные вещи. Вы сможете понять что-то глубинное о себе, но только если побудете в тишине. Астрологи советуют: меньше говорите, больше наблюдайте. Ваш внутренний мир захочет говорить громче — через сон, музыку, воспоминания. Не давайте обещаний, которые не готовы выполнить.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Это может быть день тонких энергий и неожиданных открытий. Но не торопитесь. Среда под знаком Рака — идеальное время, чтобы поработать с подсознательным, эмоциями, внутренним хаосом. Звезды говорят, что одна мысль, которая сегодня промелькнет, станет вашей внутренней мантрой на будущее.

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